Nem láttad jönni: a kamatstop valójában történelmi pénzügyi katasztrófát akadályozott meg

2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A kamatstop néhány hónap alatt beépült a mindennapi nyelvünkbe, és közben csendben megváltoztatta több százezer család pénzügyi jövőjét – írja az Infostart.

A kamatstoppal sok százezer adóst mentett meg a kormány az elszegényedéstől. / Fotó: Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock

Kamatstop, hogy egy szimpla kamatemelésből ne legyen lakhatási válság

A legtöbben talán észre sem vették, hogy nem emelkedett a törlesztőrészletük. Amit azonban az egyéni emlékezet nem őriz meg, az makroszinten valami egészen mást jelent. Egy olyan dominósor megszakítását, amely máskor és máshol egész társadalmakat borított fel. A kamat emelkedéséről általában úgy beszélünk, mintha kicsit feljebb tekernénk a termosztátot.

Egy-két fokkal melegebb lesz, kicsit kellemetlenebb, de kibírható. De mi a helyzet akkor, ha valaki izomból felhúzza a hőszabályzót? Ugyanis, ha a referenciakamat két-három százalékponttal feljebb ugrik, a havi törlesztő akár 30-40 százalékkal is nőhet. Az addigi 120 ezer forintos törlesztőrészletből egyszer csak 160-170 ezer lesz. Az egyik pillanatról a másikra lesz a szimpla kamatemelésből lakhatási válság.

Az Egyesült Államokban a fürdővízzel sikerült a gyereket is kiönteni

Az Egyesült Államokban a híres Volcker-sokk idején a Fed irányadó kamata 1979 végétől 1981 közepéig 10 százalék körüli szintről 20 százalék közelébe emelkedett, hogy megfékezze a kétszámjegyű inflációt. A jelzáloghitelek kamatai ennek következtében 18-19 százalékra emelkedtek, ezért több százezer család veszítette el otthonát kényszerértékesítés következtében. A Fed célja, azaz az infláció letörése teljesült, de a mellékhatása sokak számára fájdalmasabb volt, mint maga az alapprobléma.

A spanyolok 2008 után élték át ugyanezt. A jelzáloghitelek döntő része változó kamatozású volt, a lakáshitelek több mint 90 százalékát az Euriborhoz kötötték. A referenciahozam pedig 2006 és 2008 között nagyjából

2,2 százalékról

5,4 százalék közelébe

kúszott, vagyis nagyjából két és félszeresére nőtt.