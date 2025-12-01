Nem láttad jönni: a kamatstop valójában történelmi pénzügyi katasztrófát akadályozott meg

2021 végén Magyarországon néhány hét alatt omlott rá a háztartásokra a gyorsuló infláció és az elszálló kamatok fenyegető árnyéka. A kormány a devizahiteles válság által okozott károkat jól ismerve radikális eszközhöz nyúlt, kamatstopot rendelt el. A kamatstop néhány hónap alatt beépült a mindennapi nyelvünkbe, és közben csendben megváltoztatta több százezer család pénzügyi jövőjét – írja az Infostart.
Kamatstop, hogy egy szimpla kamatemelésből ne legyen lakhatási válság
A legtöbben talán észre sem vették, hogy nem emelkedett a törlesztőrészletük. Amit azonban az egyéni emlékezet nem őriz meg, az makroszinten valami egészen mást jelent. Egy olyan dominósor megszakítását, amely máskor és máshol egész társadalmakat borított fel. A kamat emelkedéséről általában úgy beszélünk, mintha kicsit feljebb tekernénk a termosztátot.
Egy-két fokkal melegebb lesz, kicsit kellemetlenebb, de kibírható. De mi a helyzet akkor, ha valaki izomból felhúzza a hőszabályzót? Ugyanis, ha a referenciakamat két-három százalékponttal feljebb ugrik, a havi törlesztő akár 30-40 százalékkal is nőhet. Az addigi 120 ezer forintos törlesztőrészletből egyszer csak 160-170 ezer lesz. Az egyik pillanatról a másikra lesz a szimpla kamatemelésből lakhatási válság.
Az Egyesült Államokban a fürdővízzel sikerült a gyereket is kiönteni
Az Egyesült Államokban a híres Volcker-sokk idején a Fed irányadó kamata 1979 végétől 1981 közepéig 10 százalék körüli szintről 20 százalék közelébe emelkedett, hogy megfékezze a kétszámjegyű inflációt. A jelzáloghitelek kamatai ennek következtében 18-19 százalékra emelkedtek, ezért több százezer család veszítette el otthonát kényszerértékesítés következtében. A Fed célja, azaz az infláció letörése teljesült, de a mellékhatása sokak számára fájdalmasabb volt, mint maga az alapprobléma.
A spanyolok 2008 után élték át ugyanezt. A jelzáloghitelek döntő része változó kamatozású volt, a lakáshitelek több mint 90 százalékát az Euriborhoz kötötték. A referenciahozam pedig 2006 és 2008 között nagyjából
- 2,2 százalékról
- 5,4 százalék közelébe
kúszott, vagyis nagyjából két és félszeresére nőtt.
Ez a spanyol családok törlesztőiben 30-50 százalékos emelkedést okozott.
A 2008 és 2013 közötti időszakban több százezer végrehajtás indult, és Spanyolország lett Nyugat-Európa egyik legmagasabb jelzálog-végrehajtási rátájú országa.
Izlandon a háztartások eladósodottsága a 2008-as pénzügyi krízis előtt nőtt szélsőséges szintre. A háztartási és vállalati adósságállomány a GDP többszörösére duzzadt. Amikor a helyi deviza összeomlott, a jegybank kétszámjegyű kamatemelésekkel próbálta védeni a fizetőeszközt, így az alapkamat 2008-ra 15-18 százalék körüli szintre szökött. A háztartások nagy része devizaalapú, változó kamatozású hitelt vitt. Így egyszerre sújtotta őket a kamatsokk és az árfolyamsokk. A törlesztők akár 70-100 százalékkal is emelkedhettek a válság legsúlyosabb szakaszában. A következmény tömeges fizetésképtelenség volt.
A magyar megoldás 300-330 milliárd forint megtakarítást jelent az adósoknak
A rendelet lényege az volt, hogy az érintett jelzáloghiteleknél a kamatot a 2021. október 27-én érvényes referenciaérték alapján kell megállapítani, és ezt a szintet kell alkalmazni a 2022. január 1. és 2025. december 31. közötti időszakban, függetlenül attól, mennyit emelkedett közben a BUBOR. A különbözetet a bank nem számíthatja fel utólag, és nem teheti rá a tőkére sem.
Az intézkedést előbb 2022 közepéig, majd 2023 végéig, majd 2024-re, aztán 2025. december 31-ig, végül a legutóbbi döntése alapján 2026. június 30-ig hosszabbította meg a kormány. A banki és kormányzati becslések alapján nagyjából 280-300 ezer jelzáloghiteles háztartás tartozik a kamatstop hatálya alá, az érintett tőketartozás mértéke pedig 1200-1250 milliárd forint.
A kormány becslései szerint a kamatstop mintegy 300-330 milliárd forint megtakarítást jelentett az adósoknak. Ennyivel fizettek volna többet kamat formájában, ha nincs a védelmi intézkedés.
A kamatstop lényegében nem más, mint egy tűzfal egy gyorsan terjedő pénzügyi erdőtűzben. A jegybank inflációellenes eszköze, a kamatemelés megtette a hatását. Ennek következtében a BUBOR és az állampapírhozamok is emelkedtek. A kormány viszont azt mondta, hogy a lakossági jelzáloghitel-erdőnél húz egy vonalat.