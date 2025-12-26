Aranykor a nemesfémeknél: sorra dőlnek a rekordok – ilyet 1979 óta nem tapasztalhattunk

Hírlevél
Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

1 órája
Rekordokat dönt az arany, az ezüst és a platina. A geopolitikai feszültségek, a gyengülő dollár és az élénk befektetői kereslet soha nem látott magasságokba repítette a nemesfémek árát.
Igazi aranyláz söpör végig a piacokon: az arany és az ezüst történelmi csúcsokra ugrott, miközben a platina sem maradt ki a buliból. A nemesfémek szárnyalását több tényező fűti egyszerre – a geopolitikai feszültségek erősödése, a gyengélkedő dollár és a befektetők egyre fokozódó biztonságkeresése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemesfémek ára soha nem látott magasságokba emelkedjenek – mutatott rá a Bloomberg hírügynökség.

nemesfémek ára: arany, ezüst, platina is csúcson
Rekordárakat fizetnek az árupiacokon az arany-, ezüst- és platinaeszközökért is
Fotó: Unsplash

Nemesfémek: arany, ezüst, platina – mind csúcson

Az arany árfolyama rövid időre unciánként 4 530 dollár fölé is benézett. A háttérben többek között a venezuelai helyzet áll, ahol az Egyesült Államok olajszállító tankereket vont blokád alá, tovább növelve a nyomást Nicolás Maduro kormányán. Afrikában sem nyugodt a helyzet: Donald Trump amerikai elnök egy „erőteljes és halálos csapásról” számolt be egy nigériai terrorszervezet ellen. Az ilyen hírek hagyományosan az arany malmára hajtják a vizet, hiszen válság idején sokan ebbe a „menekülőeszközbe” pakolják a pénzüket.

Az ezüst közben még látványosabb menetelést produkál. Zsinórban az ötödik napon emelkedett, és először lépte át a 75 dolláros szintet. Az árrobbanás mögött spekulatív tőkebeáramlás és a korábbi, októberi short squeeze (olyan tőzsdei jelenség, amikor egy eszköz árfolyama hirtelen meredeken emelkedik, mert a shortoló, vagyis az árfolyam esésére játszó befektetők kénytelenek pozícióikat lezárni) után kialakult ellátási zavarok állnak. 

Idén eddig az ezüst több mint 150 százalékot drágult, míg az arany közel 70 százalékot – ilyen erős évük utoljára 1979-ben volt.

A gyengébb dollár is sokat segít a nemesfémeknek: a Bloomberg dollárindex a legnagyobb heti esését produkálta június óta. Ehhez jön még, hogy az amerikai jegybank háromszor is csökkentette a kamatot, ami kifejezetten kedvez az olyan eszközöknek, amelyek nem fizetnek kamatot – márpedig az arany és az ezüst pontosan ilyen. A befektetők ráadásul további kamatvágásokra számítanak 2026-ban.

És ha mindez nem lenne elég, a platina is rakétára ült. Egyetlen hónap alatt több mint 40 százalékkal drágult, és 2400 dollár fölé emelkedett, ami 1987 óta nem látott szint. A kereslet erős, miközben a kínálat szűkös, különösen a nagy termelőnek számító Dél-Afrikában tapasztalható zavarok miatt. Az eredmény: nemesfém-fronton most tényleg minden csillog.

Magyarország élen jár ebben a mutatóban

Az arany ára és az arany iránti kereslet egyaránt szédületes magasságokba emelkedett az elmúlt években köszönhetően az egymás után jelentkező bizonytalanságoknak, geopolitikai feszültségeknek. S miközben a legnagyobb aranytartalékokkal bíró országok élmezőnyében érdemi átrendeződés nem történt, más kép rajzolódik ki akkor, ha azt vizsgáljuk, 2019-től mostanáig mely országok halmozták fel a legnagyobb mennyiséget aranyból. Az erről szóló cikkünket itt olvashatja el.

 

