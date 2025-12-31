Németország válságban: újabb évszázados vállalat húzta le a rolót

Leértékeléssel egybekötött végkiárusítást tart Berlin egyik legnagyobb bútorboltja: az 1908-ban alapított, 115 dolgozót foglalkoztató Möbel Hübner bútoráruház hamarosan végleg bezárja kapuit: a patinás üzlet csak egy a sok ezer vállalkozás közül, amely áldozatul esett a német gazdaságot sújtó válságnak.

A Möbel Hübner több mint 100 éven át működött Berlinben, a patinás bútorbolt a német gazdaságot sújtó válság egyik legújabb áldozata/Fotó: moebel-huebner.de

Türklitz a bezárás okairól mesélve megjegyezte, az idő ellenük dolgozik: az online kereskedelem bútorok esetében is tovább fog erősödni a közeljövőben. A kereslet és úgy általában a forgalom jelentősen visszaesett, az emberek jóval kevesebbet költenek, itt is érezhető az egész gazdaságot érintő recesszió. A bútor ráadásul nem olyan mindennapos szükséglet, mint mondjuk az étel vagy a ruha, így nem meglepő, ha sokan ezen spórolnak, és amíg lehet, halogatják a vásárlást. „A konyhabútorok, az ágyak vagy a kanapék általában kibírnak még egy évet” – fogalmazott a cégvezető a Bildnek nyilatkozva.

A visszaeső forgalom mellett tovább nehezítette a helyzetet az energiaárak elszállása: hiába cserélték az izzókat energiatakarékosra, a 14 emeletes, hatalmas épület világítása is hatalmas költséggel járt. Ráadásul megfelelő munkaerőt is igen nehéz volt találni, már hosszú ideje komoly problémát jelentett, hogy pótolják például a nyugdíjba menő dolgozókat.

A végkiárusítást nagyszabású akciókkal kötötték össze: minden termékre 30 százalék engedményt adnak, ennek hírére alaposan fel is lendült az üzlet forgalma. Az igazgató elmondta, csak múlt szombaton több bútort adtak el, mint egész novemberben. A teljes árukészletük értéke körülbelül 12 millió euró, ezen március végéig szeretnének túladni.

Kell is a bevétel, hiszen Türklitz leszögezte, egyetlen dolgozójukat sem akarják pénz nélkül az utcára tenni. A munkavállalóik átlagosan 19 éve vannak a cégnél, ezt a hűséget pedig jutalmazni fogják, a tervek szerint több millió eurónyi végkielégítést osztanak majd szét az alkalmazottak között.

Ahogy arról korábban már többször írtunk az Origón, a magas energiaárak és a bénító bürokrácia óriási terheket jelent a német gazdaság számára. A szövetségi kormány sokat hangoztatott, adósságfinanszírozású beruházási offenzívája eddig csekély hatást mutatott a magánberuházásokra. Egy dolog biztos: a gazdasági trendek jelenleg nagyon eltérők. A kormányzati kiadások több mint 25 százalékkal nőttek 2015 óta. Ezzel szemben a gazdasági kibocsátás (bruttó hazai termék) 2018 óta stagnál. A magánberuházások, például a vállalatok beruházásai új gépekbe, zuhantak, és visszatértek a 2015-ös szintre.