A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében az ipari termelés volumene munkanaphatástól megtisztítva az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal nőtt, az előző év azonos időszakához képest pedig 2,7 százalékkal mérséklődött. Bizakodásra ad okot, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikaitermék-gyártás is bővülni tudott – jelzi kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Az NGM felhívja a figyelmet arra, hogy a kormány a nehéz körülmények között számos programmal segíti az ipar fellendülését, míg a Tisza Párt több ezer milliárd forintot venne el a magyar vállalkozásoktól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nemzetgazdasági Minisztériumkkvmagyarországi ipar

A Tisza Párt – Brüsszel érdekeit kiszolgálva – mintegy 3 700 milliárd forintot venne el a magyar vállalkozásoktól, ez tönkre tenné a kkv-kat és veszélybe sodorná az ipart, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – jelzi az NGM a KSH friss ipari termelésre vonatkozó adatközlése alapján. „A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, helyette megvalósítjuk a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtunk végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését” – írják, hozzátéve, hogy a kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv-hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindította az 1+1 Program második ütemét. A kormány a háborús ellenszélben, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a hazai vállalkozásokat és a magyarországi ipar fellendítését.

Számos kormányzati program támogatja a magyar ipar fellendülését, javuló teljesítményre számít az NGM (illusztráció)
Fotó: Unsplash

NGM: népszerűek a vállalkozásokat támogató programok

A háborús ellenszél, így az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezik a magyarországi ipar teljesítményét. 

Ennek ellenére Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikájának Magyarországon is akadnak követői: a Tisza Párt kiszivárgott terve 3.700 milliárd forintot venne el a vállalkozásoktól, ami tönkre tenné a hazai kkv-kat és a magyarországi ipart

– emlékeztet arra a minisztérium.

„A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, helyette megvalósítjuk a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtunk végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését” – írják kommentárjukban.

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is: 

  • az október 6-án bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel keretében eddig 12 ezer vállalkozás nyújtotta be igényét, összesen 661 milliárd forint értékben;
  • a Demján Sándor 1+1 Program második ütemében pedig 618 pályázatot nyújtottak be a vállalkozások összesen 47 milliárd forint értékben;
  • az 1+1 Program 20 milliárd forintos keretéből várhatóan mintegy 200 vállalkozás részesülhet támogatásban beruházásai megvalósításához

– sorolják.

Készen áll a nemzeti beruházási terv

Magyarország teljeskörűen elkészítette és a múlt héten benyújtotta nemzeti beruházási tervét az európai biztonsági cselekvési eszköz, vagyis a SAFE keretében – ennek részleteiről ebből a cikkből tájékozódhat

A terv értelmében 17,4 milliárd euró forrásbevonás segítheti hazánk honvédelmi képességeinek fejlesztését és a magyar védelmi ipar dinamizálását.

A program továbbá a hazai beszállítói és innovációs hálózatok megerősítéséhez, a stratégiai autonómia növeléséhez, valamint a költségvetés kamatkiadásainak csökkentéséhez is érdemben hozzájárulhat.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a BMW debreceni gyárának szeptember 26-ai átadását követően, a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP vagy az EcoPro.

 

