A Tisza Párt – Brüsszel érdekeit kiszolgálva – mintegy 3 700 milliárd forintot venne el a magyar vállalkozásoktól, ez tönkre tenné a kkv-kat és veszélybe sodorná az ipart, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne – jelzi az NGM a KSH friss ipari termelésre vonatkozó adatközlése alapján. „A tiszás megszorítócsomagot lesöpörjük az asztalról, helyette megvalósítjuk a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtunk végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését” – írják, hozzátéve, hogy a kormány azonban itt nem áll meg: bevezette a fix 3 százalékos kkv-hitelt, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindította az 1+1 Program második ütemét. A kormány a háborús ellenszélben, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére is adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a hazai vállalkozásokat és a magyarországi ipar fellendítését.

Számos kormányzati program támogatja a magyar ipar fellendülését, javuló teljesítményre számít az NGM (illusztráció)

Fotó: Unsplash

NGM: népszerűek a vállalkozásokat támogató programok

A háborús ellenszél, így az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezik a magyarországi ipar teljesítményét.

Ennek ellenére Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikájának Magyarországon is akadnak követői: a Tisza Párt kiszivárgott terve 3.700 milliárd forintot venne el a vállalkozásoktól, ami tönkre tenné a hazai kkv-kat és a magyarországi ipart

– emlékeztet arra a minisztérium.

„A tiszás megszorító csomagot lesöpörjük az asztalról, helyette megvalósítjuk a 150 új gyár programot, 11 pontból álló 80-90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési programot hajtunk végre, valamint a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatjuk a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését” – írják kommentárjukban.

A kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is:

az október 6-án bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel keretében eddig 12 ezer vállalkozás nyújtotta be igényét, összesen 661 milliárd forint értékben;

a Demján Sándor 1+1 Program második ütemében pedig 618 pályázatot nyújtottak be a vállalkozások összesen 47 milliárd forint értékben;

az 1+1 Program 20 milliárd forintos keretéből várhatóan mintegy 200 vállalkozás részesülhet támogatásban beruházásai megvalósításához

– sorolják.