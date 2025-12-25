Nagy bejelentést tett az Egyesült Államok, ez óriási lehetőséget jelenthet a MOL-nak

Az Egyesült Államok hozzájárulása nagy előrelépést jelenthet a NIS helyzetének rendezésében, mely Szerbia egyetlen finomítóját, a pancsovai létesményt is üzemelteti. Miként az Origo arról beszámolt, az amerikai szankciók okán a finomító nemrég olaj nélkül maradt, működése leállt. Az RTS jelentése szerint a NIS most nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna, de végbe mehet a benne meglévő orosz tulajdonrész eladása.

A NIS vállalati lobogói a cég székhelyén Újvidéken – az orosz fél hajlandó eladni tulajdonrészét

Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

A MOL is a tárgyalóasztalnál a NIS kapcsán

Miként megíruk, az amerikai pénzügyminisztérium októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt a JANAF vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben - az ország egyetlen kőolajfinomítójában - leállt a termelés.

A szankciók következtében az orosz energetikai érdekeltségktől fokozatosan kezdtek megválni a tulajdonos vállalatai, és nemrég bizonyossá vált, hogy az orosz fél hajlandó a NIS-ben való részesedését is értékesíteni. A tulajdonosi szerkezet most így néz ki a NIS-ben:

az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben;

leányvállalatának, a Gazprom Neftnek 44,9 százalékos;

a szerb állam részvényeinek aránya 29,9 százalék;

a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

Szerbia ellátásába a MOL fokozotott erőfeszítéssel segít be, ám a vállalat ezidáig nem adott információt arról, hogy tárgyalófélként jelenne meg a NIS orosz részesedése kapcsán mint vevőjelölt, noha ezt az elmúlt hetekben több forrás jelezte. Most viszont Aleksandar Vucic szerb elnök erősítette ezt meg, aki még kedden jelentette, hogy a Gazprom tárgyal a MOL-lal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.