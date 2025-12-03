Hírlevél

Rendkívüli!

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor reagált

Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

NIS

Egy-két nap lehet hátra a pancsovai leállásig, magyar segítséget kap Szerbia

Legfeljebb néhány nap lehet hátra Szerbia egyetlen olajfinomítójának, a pancsovai létesítményenek a teljes leállásáig, miközben továbbra is sok a kérdőjel a szerb ellátásbiztonság körül. A finomító a szerbiai olajvállalaté, a NIS-é, ami már most komoly pénzügyi nehézségkekkel küzd. Ugyanakkor a legutóbbi szerb közlések szerint elegendő üzemanyag áll rendelkezésre az országban.
NISJanafnyersolajSzerbiaMOLolajszállítmány

Egyre nehezebb helyzetben van a NIS amiatt, mert az életbe lépett amerikai szankciók miatt mostanra lényegében elvágták az orosz kőolajtól, a kieső szállítmányokat pedig egyelőre nem sikerült pótolni. Az Origón több cikkben mutattuk be a rendkívül nehéz szerbiai kőolajhelyzetet, beszámolva arról, hogy a MOL neve is felmerült a NIS-en belüli orosz tulajdonlás átvétére, miközben arab befektető tűnik igen esélyesnek. Megoldás egyelőre nincs, a helyzet napról napra komolyabb a friss értesülések szerint legfeljebb pár napra lehetünk a pancsovai finomító teljes leállásától, mely egy ideje így sem finomít olajat.

The building of the Naftna Industrija Srbije (NIS) is on Bulevar Oslobodjenja in Novi Sad, Serbia, on October 10, 2025. The United States imposes sanctions on NIS in January 2025 due to its ties with Russian energy companies. (Photo by Maxim Konankov/NurPhoto) (Photo by Maxim Konankov / NurPhoto via AFP)
Néhány nap múlva véglegesen leállhat a NIS pancsovaI finomítója, egyre nehezebb helyzetben van a NIS
Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Egyre nehezebb helyzetben van a NIS

„Szerbia nem kapott engedélyt a NIS működésének folytatására, ezt követően pedig engedélyezte a pancsovai finomító leállítását” – mondta ezen a héten kedden Szerbia elnöke, Aleksandar Vucsics a Belgrádban tartott, az ország energetikai stabilitásáért és biztonságáért felelős szakértőkkel folytatott megbeszélést követően.

Szerbiai Kőolajipari Vállalatot (NIS), hogy „nincs arra utaló jel, hogy az amerikaiak megadnák a finomító működési engedélyét”, ami – mint mondta – a finomító működésének leállásához vezet. Vucsics tájékoztatása szerint ugyankkor Szerbiának elegendő üzemanyaga van, csak az embereknek „más kutakra kell majd járniuk, olyanokra, amelyek nem tartoznak a NIS-hez”. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes szerbiai pénzintézetek úgynevezett másodlagos amerikai szankciók alá kerülhetnek, amennyiben a bankok továbbra is bonyolítják a NIS-sel kapcsolatos tranzakciókat (ezt a szerb elnök tájékoztatása alapán e hét végéig kockáztatja meg a kormány).

Ha a NIS helyzetét nem sikerül rendezni, az nagyon hamar az ellátásbiztonságon túl mutató kérdéssé alakulhat. A szerbiai olajvállalat ugyanis a gazdaság egésze számára nagyon fontos cég, más szóval nemzetgazdasági jelentőségű vállalat. A NIS 

  • nagyjából 14 000 embert foglalkoztat,
  • a szerb GDP 5 százalékát adja, 
  • az állami költségvetés 10 százaléka köthető hozzá.

A Reuters szerint Szerbiában egyelőre elegendők a tartalékok rövid távra, az üzemanyagimport nagy része pedig Magyarországról érkezik oda Orbán Viktor magyar miniszterelnök közelmúltban történt szerbiai látogatásán a magyar-szerb kőolajvezeték építéséről is tárgyalt. Az évi 4,8 millió tonna olaj finomítására képes üzem végleges leállása azonban óriási érvágást jelentene a gazdaságnak.

Melegen tartják, de néhány nap múlva kihűlhet a pancsovai finomító

A cég fő eszköze, a pancsovai finomító egy-két napon belül leáll, miután az elmúlt időszakban már ún. meleg keringetési üzemmódban (hot standby) üzemelt. 

Ez azt jelenti, hogy tényleges finomítási tevékenység már nem történt, de a megmaradt nyersolajat, illetve a fűtésre használt földgázt a rendszer üzemmeleg tartására fordították, hogy ha az utolsó pillanatban mégis sikerült volna nyersolajhoz jutni, akkor ne kelljen a finomítót teljesen nulláról újraindítani 

írja kommentárjában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.

Egy finomító újraindítása ugyanis hetekig tart, amihez jelentős mennyiségű energia és nyersanyag ráfordítás szükséges.

A rendelkezésre álló információk szerint a NIS az utolsó pillanatban még közel két heti üzemeléshez szükséges kazah olajszállítmányt vitt Omisalj kikötőjébe, de ennek kirakodására és elszivattyúzására már nem került sor, mivel a Janaf nem akarta kockáztatni, hogy megszegi az amerikai szankciókat. A hírek szerint a Janaf még kéréssel is fordult az OLAF-hoz, de az amerikai hatóságok többször is megtagadták a kérést, így végül ez a közel 1 millió hordó nyersolaj egyelőre a tankerben marad.

Pletser szerint a NIS helyzetét nehezíti, hogy már a dolgozók kifizetése is problematikus, mivel azok a bankok is másodlagos szankciók alá kerülhetnek, ahol az orosz tulajdonú cég bankszámláit vezetik. Vucsics elnök engedélyt adott a december eleji bérek kifizetésére (részeként annak, hogy a hét végéig Szerbia még kockáztatja a másodlagos szankciók életbe lépését), de kérdés, mi lesz ezt követően.

A cég helyzete tehát egyre kritikusabb, a vállalat működőképessége kerül lassan veszélybe. Egy finomítót sem lehet hosszú hónapokra leállítani, mert az eszközök állaga gyorsan romlik használat nélkül.

értékelte az elemző.

A kifizetések is akadoznak, elég, ha 1-2 szerbiai bank ellen indít másodlagos eljárást az OFAC (a külföldi vagyont ellenőrző amerikai állami szerv), a szerb nemzeti bankról nem is beszélve. Emiatt a balkáni ország számára egyre sürgősebb az államosítás vagy egy nem-orosz vevő megtalálása a nemzeti olajtársaságra. „Ez utóbbi lenne a jobb megoldás, de ehhez szükség van a Gazpromneft és a potenciális vevő megegyezésére és az OFAC jóváhagyására is” jelzi Pletser Tamás. Szerinte napokon belül eldőlhet, Szerbiának maradt-e még erre ideje.

 

