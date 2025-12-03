Egy-két nap lehet hátra a pancsovai leállásig, magyar segítséget kap Szerbia

Egyre nehezebb helyzetben van a NIS amiatt, mert az életbe lépett amerikai szankciók miatt mostanra lényegében elvágták az orosz kőolajtól, a kieső szállítmányokat pedig egyelőre nem sikerült pótolni. Az Origón több cikkben mutattuk be a rendkívül nehéz szerbiai kőolajhelyzetet, beszámolva arról, hogy a MOL neve is felmerült a NIS-en belüli orosz tulajdonlás átvétére, miközben arab befektető tűnik igen esélyesnek. Megoldás egyelőre nincs, a helyzet napról napra komolyabb – a friss értesülések szerint legfeljebb pár napra lehetünk a pancsovai finomító teljes leállásától, mely egy ideje így sem finomít olajat.

Néhány nap múlva véglegesen leállhat a NIS pancsovaI finomítója, egyre nehezebb helyzetben van a NIS

Fotó: MAXIM KONANKOV / NurPhoto

Egyre nehezebb helyzetben van a NIS

„Szerbia nem kapott engedélyt a NIS működésének folytatására, ezt követően pedig engedélyezte a pancsovai finomító leállítását” – mondta ezen a héten kedden Szerbia elnöke, Aleksandar Vucsics a Belgrádban tartott, az ország energetikai stabilitásáért és biztonságáért felelős szakértőkkel folytatott megbeszélést követően.

Szerbiai Kőolajipari Vállalatot (NIS), hogy „nincs arra utaló jel, hogy az amerikaiak megadnák a finomító működési engedélyét”, ami – mint mondta – a finomító működésének leállásához vezet. Vucsics tájékoztatása szerint ugyankkor Szerbiának elegendő üzemanyaga van, csak az embereknek „más kutakra kell majd járniuk, olyanokra, amelyek nem tartoznak a NIS-hez”. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes szerbiai pénzintézetek úgynevezett másodlagos amerikai szankciók alá kerülhetnek, amennyiben a bankok továbbra is bonyolítják a NIS-sel kapcsolatos tranzakciókat (ezt a szerb elnök tájékoztatása alapán e hét végéig kockáztatja meg a kormány).

Ha a NIS helyzetét nem sikerül rendezni, az nagyon hamar az ellátásbiztonságon túl mutató kérdéssé alakulhat. A szerbiai olajvállalat ugyanis a gazdaság egésze számára nagyon fontos cég, más szóval nemzetgazdasági jelentőségű vállalat. A NIS

nagyjából 14 000 embert foglalkoztat,

a szerb GDP 5 százalékát adja,

az állami költségvetés 10 százaléka köthető hozzá.

A Reuters szerint Szerbiában egyelőre elegendők a tartalékok rövid távra, az üzemanyagimport nagy része pedig Magyarországról érkezik oda – Orbán Viktor magyar miniszterelnök közelmúltban történt szerbiai látogatásán a magyar-szerb kőolajvezeték építéséről is tárgyalt. Az évi 4,8 millió tonna olaj finomítására képes üzem végleges leállása azonban óriási érvágást jelentene a gazdaságnak.