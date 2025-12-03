Egy-két nap lehet hátra a pancsovai leállásig, magyar segítséget kap Szerbia

Egyre nehezebb helyzetben van a NIS amiatt, mert az életbe lépett amerikai szankciók miatt mostanra lényegében elvágták az orosz kőolajtól, a kieső szállítmányokat pedig egyelőre nem sikerült pótolni. Az Origón több cikkben mutattuk be a rendkívül nehéz szerbiai kőolajhelyzetet, beszámolva arról, hogy a MOL neve is felmerült a NIS-en belüli orosz tulajdonlás átvétére, miközben arab befektető tűnik igen esélyesnek. Megoldás egyelőre nincs, a helyzet napról napra komolyabb – a friss értesülések szerint legfeljebb pár napra lehetünk a pancsovai finomító teljes leállásától, mely egy ideje így sem finomít olajat.
Egyre nehezebb helyzetben van a NIS
„Szerbia nem kapott engedélyt a NIS működésének folytatására, ezt követően pedig engedélyezte a pancsovai finomító leállítását” – mondta ezen a héten kedden Szerbia elnöke, Aleksandar Vucsics a Belgrádban tartott, az ország energetikai stabilitásáért és biztonságáért felelős szakértőkkel folytatott megbeszélést követően.
Szerbiai Kőolajipari Vállalatot (NIS), hogy „nincs arra utaló jel, hogy az amerikaiak megadnák a finomító működési engedélyét”, ami – mint mondta – a finomító működésének leállásához vezet. Vucsics tájékoztatása szerint ugyankkor Szerbiának elegendő üzemanyaga van, csak az embereknek „más kutakra kell majd járniuk, olyanokra, amelyek nem tartoznak a NIS-hez”. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egyes szerbiai pénzintézetek úgynevezett másodlagos amerikai szankciók alá kerülhetnek, amennyiben a bankok továbbra is bonyolítják a NIS-sel kapcsolatos tranzakciókat (ezt a szerb elnök tájékoztatása alapán e hét végéig kockáztatja meg a kormány).
Ha a NIS helyzetét nem sikerül rendezni, az nagyon hamar az ellátásbiztonságon túl mutató kérdéssé alakulhat. A szerbiai olajvállalat ugyanis a gazdaság egésze számára nagyon fontos cég, más szóval nemzetgazdasági jelentőségű vállalat. A NIS
- nagyjából 14 000 embert foglalkoztat,
- a szerb GDP 5 százalékát adja,
- az állami költségvetés 10 százaléka köthető hozzá.
A Reuters szerint Szerbiában egyelőre elegendők a tartalékok rövid távra, az üzemanyagimport nagy része pedig Magyarországról érkezik oda – Orbán Viktor magyar miniszterelnök közelmúltban történt szerbiai látogatásán a magyar-szerb kőolajvezeték építéséről is tárgyalt. Az évi 4,8 millió tonna olaj finomítására képes üzem végleges leállása azonban óriási érvágást jelentene a gazdaságnak.
Melegen tartják, de néhány nap múlva kihűlhet a pancsovai finomító
A cég fő eszköze, a pancsovai finomító egy-két napon belül leáll, miután az elmúlt időszakban már ún. meleg keringetési üzemmódban (hot standby) üzemelt.
Ez azt jelenti, hogy tényleges finomítási tevékenység már nem történt, de a megmaradt nyersolajat, illetve a fűtésre használt földgázt a rendszer üzemmeleg tartására fordították, hogy ha az utolsó pillanatban mégis sikerült volna nyersolajhoz jutni, akkor ne kelljen a finomítót teljesen nulláról újraindítani
– írja kommentárjában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője.
Egy finomító újraindítása ugyanis hetekig tart, amihez jelentős mennyiségű energia és nyersanyag ráfordítás szükséges.
A rendelkezésre álló információk szerint a NIS az utolsó pillanatban még közel két heti üzemeléshez szükséges kazah olajszállítmányt vitt Omisalj kikötőjébe, de ennek kirakodására és elszivattyúzására már nem került sor, mivel a Janaf nem akarta kockáztatni, hogy megszegi az amerikai szankciókat. A hírek szerint a Janaf még kéréssel is fordult az OLAF-hoz, de az amerikai hatóságok többször is megtagadták a kérést, így végül ez a közel 1 millió hordó nyersolaj egyelőre a tankerben marad.
Pletser szerint a NIS helyzetét nehezíti, hogy már a dolgozók kifizetése is problematikus, mivel azok a bankok is másodlagos szankciók alá kerülhetnek, ahol az orosz tulajdonú cég bankszámláit vezetik. Vucsics elnök engedélyt adott a december eleji bérek kifizetésére (részeként annak, hogy a hét végéig Szerbia még kockáztatja a másodlagos szankciók életbe lépését), de kérdés, mi lesz ezt követően.
A cég helyzete tehát egyre kritikusabb, a vállalat működőképessége kerül lassan veszélybe. Egy finomítót sem lehet hosszú hónapokra leállítani, mert az eszközök állaga gyorsan romlik használat nélkül.
– értékelte az elemző.
A kifizetések is akadoznak, elég, ha 1-2 szerbiai bank ellen indít másodlagos eljárást az OFAC (a külföldi vagyont ellenőrző amerikai állami szerv), a szerb nemzeti bankról nem is beszélve. Emiatt a balkáni ország számára egyre sürgősebb az államosítás vagy egy nem-orosz vevő megtalálása a nemzeti olajtársaságra. „Ez utóbbi lenne a jobb megoldás, de ehhez szükség van a Gazpromneft és a potenciális vevő megegyezésére és az OFAC jóváhagyására is” – jelzi Pletser Tamás. Szerinte napokon belül eldőlhet, Szerbiának maradt-e még erre ideje.