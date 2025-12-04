Ha vásárolt ebből a teából, ne igyon belőle!

Hírlevél
Növényvédőszerrel szennyezett tea került a Tesco áruházainak polcaira. Az NKFH tájékoztatása szerint az érintett termékek visszagyűjtését megkezdték, ám ha vásárolt ilyen filteres terméket, semmiképp ne fogyasszon belőle!
A Tesco-Global Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Stockwell fekete tea 150 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti növényvédőszer-tartalma miatt. Az áruházlánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról – közölte az NKFH, csütörtökön. 

Az NKFH megtette a szükséges lépéseket

Mint írják a vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát – megsemmisítését vagy elszállítását – a hatóság nyomon követi. Az érintett Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésben került a polcokra, a szennyezett sarzs minőségét 2026.06.12-ig őrzi meg, forgalmazója a Bastek Coffee & Tea SP.J. A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek – közölte a hatóság.

 

