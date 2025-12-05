Bekeményítettek a norvégok: ezt senki nem művelheti vizeiken

Norvégia gazdasága jelentős részben a tenger mélyén rejlő szénhidrogénkincsek kitermelésére épült, most viszont úgy tűnik, behúzták a féket egy, várhatóan robbanásszerű növekedés előtt álló iparág előtt. A mélytengeri bányászattal kapcsolatos moratórium jelentős visszalépést jelent a 18 hónappal ezelőtti döntéshez képest, amikor Norvégia még úgy határozott, hogy már idén kiadja a kutatási engedélyeket – hívta fel a figyelmet Helen Amos, a BMO Capital Markets elemzője szerdai jegyzetében.

Norvégia egyelőre nem ad ki engedélyt mélytengeri bányászatra (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Norvégia visszatáncol, Washington rákapcsol

Oslo korábban 386 tengeri blokkból álló terület kijelölését javasolta erre az ipari tevékenységre, ami az év elején a parlament által engedélyezett 280 000 négyzetkilométernyi tengerterület mintegy 38 százalékát tette ki. Tavaly legalább két cég nyújtott be engedélykérelmet, miközben a kormány különösen az Északi-sarkvidék mélytengeri bányászatát szorgalmazta, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában növelje Európa hozzáférését a tisztaenergia-technológiákhoz, valamint a védelmi alkalmazásokhoz szükséges kulcsfontosságú ritkaföldfémekhez és akkumulátorfémekhez – például rézhez, nikkelhez és mangánhoz. A tényleges kitermelés így is legkorábban 2030-ban indult volna el.

Norvégia viszont most visszakozott, miközben az Egyesült Államok étvágya nő az értékes ásványkincsek iránt, különösen azért, mert Donald Trump amerikai elnök feltett szándéka, hogy – miként az Origo megírta – nemzeti stratégiai tartalék felhalmozásával leépíti a ritkaföldfémek kapcsán meglévő kínai függést.

A Mining.com cikke ezért kitér rá, hogy az amerikai döntéshozók egyre nyitottabbak a mélytengeri bányászatra. Trump elnök áprilisban olyan elnöki rendeletet adott ki, amely felgyorsítaná a tengeri bányászati engedélyezését. A Trump-adminisztráció stratégiai eszközként tekint a mélytengeri bányászatra az idegen függőségek csökkentésére a kritikus ásványi anyagok ellátási láncaiban.

Hatalmas ásványkincsvagyon van a mélyben

Miközben Norvégia lassít, az amerikai vállalatok gyorsulnak a kérdésben. Tavasz óta már több cég nyújtott be kérelmet kereskedelmi kitermelési engedélyre, illetve kutatási engedélyekre az amerikai tengerfenék-bányászati kódex alapján. Miként az Origo megírta, nemrég Amerikai Szamoa partjaira vonatkozóan nyújtott be engedélykérelmet egy vállalat.