Bekeményítettek a norvégok: ezt senki nem művelheti vizeiken

Norvégia gazdasága jelentős részben a tenger mélyén rejlő szénhidrogénkincsek kitermelésére épült, most viszont úgy tűnik, behúzták a féket egy, várhatóan robbanásszerű növekedés előtt álló iparág előtt. A mélytengeri bányászattal kapcsolatos moratórium jelentős visszalépést jelent a 18 hónappal ezelőtti döntéshez képest, amikor Norvégia még úgy határozott, hogy már idén kiadja a kutatási engedélyeket – hívta fel a figyelmet Helen Amos, a BMO Capital Markets elemzője szerdai jegyzetében.
Norvégia visszatáncol, Washington rákapcsol
Oslo korábban 386 tengeri blokkból álló terület kijelölését javasolta erre az ipari tevékenységre, ami az év elején a parlament által engedélyezett 280 000 négyzetkilométernyi tengerterület mintegy 38 százalékát tette ki. Tavaly legalább két cég nyújtott be engedélykérelmet, miközben a kormány különösen az Északi-sarkvidék mélytengeri bányászatát szorgalmazta, hogy az orosz-ukrán háború árnyékában növelje Európa hozzáférését a tisztaenergia-technológiákhoz, valamint a védelmi alkalmazásokhoz szükséges kulcsfontosságú ritkaföldfémekhez és akkumulátorfémekhez – például rézhez, nikkelhez és mangánhoz. A tényleges kitermelés így is legkorábban 2030-ban indult volna el.
Norvégia viszont most visszakozott, miközben az Egyesült Államok étvágya nő az értékes ásványkincsek iránt, különösen azért, mert Donald Trump amerikai elnök feltett szándéka, hogy – miként az Origo megírta – nemzeti stratégiai tartalék felhalmozásával leépíti a ritkaföldfémek kapcsán meglévő kínai függést.
A Mining.com cikke ezért kitér rá, hogy az amerikai döntéshozók egyre nyitottabbak a mélytengeri bányászatra. Trump elnök áprilisban olyan elnöki rendeletet adott ki, amely felgyorsítaná a tengeri bányászati engedélyezését. A Trump-adminisztráció stratégiai eszközként tekint a mélytengeri bányászatra az idegen függőségek csökkentésére a kritikus ásványi anyagok ellátási láncaiban.
Hatalmas ásványkincsvagyon van a mélyben
Miközben Norvégia lassít, az amerikai vállalatok gyorsulnak a kérdésben. Tavasz óta már több cég nyújtott be kérelmet kereskedelmi kitermelési engedélyre, illetve kutatási engedélyekre az amerikai tengerfenék-bányászati kódex alapján. Miként az Origo megírta, nemrég Amerikai Szamoa partjaira vonatkozóan nyújtott be engedélykérelmet egy vállalat.
The Metals Company nevű vállalat két kutatási engedélykérelmet is benyújtott, mely összesen 199 895 km2-et érint, ezen belül a kereskedelmi tevékenységgel várhatóan 25 000 km2-t fednének le a Clarion-Clipperton zónában, mely a Csendes-óceán ásványkincsekben különösen gazdag régiója Mexikó és a Hawaii-szigetek között.
A vállalat szerint a terület 1,63 milliárd tonna polimetallikus csomót tartalmaz, további 500 millió tonna potenciális feltárási tartalékkal.
Ezekben mintegy
- 15,5 millió tonna nikkel,
- 12,8 millió tonna réz,
- 2 millió tonna kobalt, és
- 345 millió tonna mangán található.
A Cook-szigetek és Japán is aktívan kutatja saját felségvizein a mélytengeri bányászat lehetőségeit.
A támogatók szerint a tengerfenéki kitermelés kisebb környezeti terheléssel jár, mint a szárazföldi bányászat, és elengedhetetlen a növekvő ásványianyag-igény kielégítéséhez. A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy a mélytengeri ökoszisztémák rendkívül érzékenyek, és a beavatkozás visszafordíthatatlan károkat okozhat. Miként az Origo ebben az összeállításában bemutatta, a mélytengeri bányászat hatásai hosszabb távon, tágabb összefüggésben jelentkezhetnek abban a kérdésben is, hogy milyen minőségű és mekkora mennyiségű halászati eredetű étel kerül az asztalainkra.