Megvannak a 2026-os kulcsidőpontok a nyugdíjak kifizetéséhez

A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjait. A tájékoztatás szerint, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik - írja a Magyar Nemzet a Kincstár honlapján megjelent információk alapján.

Megvannak a 2026-os nyugdíjkifizetési időpontok (illusztráció)

Ezeken a napokon írják jóvá a nyugdíjat és a nyugdíjszerű ellátásátokat 2026-ban

A 2026. évben az alábbi időpontokban írják jóvá a nyugdíjakat a bankszámlákon (az alábbi időpontok tájékoztató jellegűek):

Időszak Banki jóváírás várható időpontja 2026. január január 12. (hétfő) 2026. február február 12. (csütörtök) 2026. március március 12. (csütörtök) 2026. április április 10. (péntek) 2026. május május 12. (kedd) 2026. június június 12. (péntek) 2026. július július 10. (péntek) 2026. augusztus augusztus 12. (szerda) 2026. szeptember szeptember 11. (péntek) 2026. október október 12. (hétfő) 2026. november november 12. (csütörtök) 2026. december december 2. (szerda)

A Kincstár arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Nyugdíjemelést, 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részletét is megkapják jövőre a jogosultak

Jövőre a kormány 3,6 százalékkal emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok – ismertette korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Origo témában készített összefoglalóját ide kattintva olvashatja el.

A kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt. A nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében év közben is folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, így 2025-ben a januári 3,2 százalékos nyugdíjemelést követően novemberben 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre.

Ez egy átlagos öregségi nyugdíjasnak az év utolsó két hónapjában mintegy 51 ezer forintos többletet jelentett.

Emellett a kormány a nyugdíjasokat harmincezer forintos élelmiszer-utalvánnyal is támogatja, amely 2,5 millió idős embernek jelent célzott segítséget. A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy kétszázmilliárd forintnyi pluszjuttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban – jelezte cikkében a lap a szaktárca összefoglalója alapján.