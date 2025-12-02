Előrehozottan, ma utalták a megemelt összegű decemberi nyugdíjat

A nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíj-kiegészítést. A decemberi nyugdíj szintén az inflációkövető, 1,6%-os kiegészítéssel érkezik – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Nyugdíj: aki utalva kérte már megkapta, a postás pedig rövidesen érkezik Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Egy átlagos öregségi nyugdíjas számára a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 000 forintos többletet jelent. Ebből 47100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3.900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza.

2025 novemberében és decemberében összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára.

A nyugdíjemelés folytatódik: januárban 3,6%-os nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összege is.

Tehát összefoglalva kronológiailag erre számíthatnak az idősek:

Decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj érkezik,

Januárban jön az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés,

Februárban pedig a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi járadék első negyede.

