Rendkívüli

Felrobbant a brüsszeli korrupciós bomba – őrizetbe vették Federica Mogherinit

nyugdíjas

Előrehozottan, ma utalták a megemelt összegű decemberi nyugdíjat

Az ünnepi készülődést segítve a nyugdíjasok – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – idén decemberben is előrehozottan kapják meg a nyugdíj-kiegészítéssel emelt nyugdíjukat. A jóváírás ma megjelent a bankszámlákon, és a Magyar Posta is ma kezdi meg a kézbesítést.
nyugdíjasnyugdíjNemzetgazdasági Minisztériumdecemberi nyugdíj

A nyugdíjasok novemberben már megkapták a januárig visszamenőleges, 11 havi nyugdíj-kiegészítést. A decemberi nyugdíj szintén az inflációkövető, 1,6%-os kiegészítéssel érkezik – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

nyugdíj
Nyugdíj: aki utalva kérte már megkapta, a postás pedig rövidesen érkezik Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Egy átlagos öregségi nyugdíjas számára a korrekció éves szinten átlagosan több mint 51 000 forintos többletet jelent. Ebből 47100 forintot a novemberi nyugdíjjal együtt, egy összegben már kézhez kaptak, a fennmaradó 3.900 forintot pedig a decemberi nyugdíj tartalmazza.

2025 novemberében és decemberében összesen 112 milliárd forintnyi kompenzáció kerül kifizetésre közel 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára.

A nyugdíjemelés folytatódik: januárban 3,6%-os nyugdíjemelés várható, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi nyugdíj egy heti összege is.

Tehát összefoglalva kronológiailag erre számíthatnak az idősek:

  • Decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj érkezik,
  • Januárban jön az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés,
  • Februárban pedig a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi járadék első negyede.

A 14. havi nyugdíj bevezetésének előzményeihez ezt a cikket ajánljuk az Origón.

 

