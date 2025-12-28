Fűnyíróval esne neki a Tisza Párt a nyugellátásoknak – évi több százezer forintot húznának ki az időskorúak zsebéből

A Tisza-csomagban foglaltak szerint több ezer milliárd forintos megszorításra készülhet Magyar Péter pártja. Ennek egy jelentős részét a nyugdíjasoktól vonnák el. A kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján egy átlag nyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot, a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének. Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák.

Elvonások garmadájával sarcolná a Tisza Párt a magyar nyugdíjasokat / Fotó: Katona Vanda

A Tisza az özvegyi nyugdíjat is megsarcolná

Noha a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag egyetlen társadalmi réteget sem kímélne, a nyugdíjasok különösen rosszul járnának, ha megvalósulnának a párt holdudvarába tartozó közgazdászok javaslatai. Számítások szerint a

13. havi nyugdíj megszüntetése önmagában évi 246 ezer forintos kiesést jelentene az átlagnyugdíjasoknak.

Ehhez jönne a programban szereplő 20 százalékos jövedelemadó, amely az özvegyi nyugdíjakat is terhelné.

Ezzel havonta átlagosan további 35 ezer forinttal, évente 423 ezer forinttal csökkenne az idősek ellátása.

Azonban ennél is súlyosabb következményei lennének a Tisza-adó idősekre vonatkozó passzusainak azok számára, akik a nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgoznak. Egy ilyen érintett esetében a nyugdíjcsökkentés, az özvegyi ellátás adóztatása és a 13. havi nyugdíj eltörlése együtt akár évi 2,2 millió forintos bevételkiesést jelentene. A nyugdíjas járulékkedvezmény megszüntetésével a Tisza Párt újabb tízezreket húzna ki az időskorúak pénztárcájából.

Nem tisztelik az időseket, ezt többször bizonyították

A párt környezetében többen kritizálták az idősebb szavazókat. Emlékezhetünk Raskó György és Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire, melyek egyértelműen idősellenes hangulatot tükröznek a feltörekvő párt vezetőinek körében.

A Tisza titkos megszorítócsomagján munkálkodó gazdasági elemzők többször nyilvánosan is beismerték, hogy a 13. havi nyugdíj eltörlését üdvösnek tartanák.

Ráadásul az iromány szerzői között felbukkan Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András is, akik a korábbi baloldali megszorítócsomagok idején is a nyugdíjasok juttatásainak drasztikus megnyirbálását szorgalmazták.