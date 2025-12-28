Fűnyíróval esne neki a Tisza Párt a nyugellátásoknak – évi több százezer forintot húznának ki az időskorúak zsebéből

Hírlevél
Összességében több ezer milliárd forint elvonásáról van szó a Tisza Pártnak készült megszorítócsomagban. Mégis szembetűnő, hogy nyugdíjaskorú honfitársainkat különösen megsarcolnák Magyar Péter pártjának szakértői; elvéve a 13. és 14. havi nyugdíjat, megadóztatva a nyugellátásokat. Cikksorozatunk mai részében a Tisza-terv nyugdíjasokat érintő elvonásait vesszük sorra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza-csomagban foglaltak szerint több ezer milliárd forintos megszorításra készülhet Magyar Péter pártja. Ennek egy jelentős részét a nyugdíjasoktól vonnák el. A kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján egy átlag nyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot, a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének. Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák. 

nyugdíjas, nemzeti konzultáció, kormány
Elvonások garmadájával sarcolná a Tisza Párt a magyar nyugdíjasokat / Fotó: Katona Vanda

A Tisza az özvegyi nyugdíjat is megsarcolná

Noha a Tisza Pártnak készült megszorítócsomag egyetlen társadalmi réteget sem kímélne, a nyugdíjasok különösen rosszul járnának, ha megvalósulnának a párt holdudvarába tartozó közgazdászok javaslatai. Számítások szerint a 

  • 13. havi nyugdíj megszüntetése önmagában évi 246 ezer forintos kiesést jelentene az átlagnyugdíjasoknak. 
  • Ehhez jönne a programban szereplő 20 százalékos jövedelemadó, amely az özvegyi nyugdíjakat is terhelné. 
  • Ezzel havonta átlagosan további 35 ezer forinttal, évente 423 ezer forinttal csökkenne az idősek ellátása.

Azonban ennél is súlyosabb következményei lennének a Tisza-adó idősekre vonatkozó passzusainak azok számára, akik a nyugdíj mellett munkaviszonyban dolgoznak. Egy ilyen érintett esetében a nyugdíjcsökkentés, az özvegyi ellátás adóztatása és a 13. havi nyugdíj eltörlése együtt akár évi 2,2 millió forintos bevételkiesést jelentene. A nyugdíjas járulékkedvezmény megszüntetésével a Tisza Párt újabb tízezreket húzna ki az időskorúak pénztárcájából.

Nem tisztelik az időseket, ezt többször bizonyították

A párt környezetében többen kritizálták az idősebb szavazókat. Emlékezhetünk Raskó György és Ruszin-Szendi Romulusz kijelentéseire, melyek egyértelműen idősellenes hangulatot tükröznek a feltörekvő párt vezetőinek körében.

A Tisza titkos megszorítócsomagján munkálkodó gazdasági elemzők többször nyilvánosan is beismerték, hogy a 13. havi nyugdíj eltörlését üdvösnek tartanák.

Ráadásul az iromány szerzői között felbukkan Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András is, akik a korábbi baloldali megszorítócsomagok idején is a nyugdíjasok juttatásainak drasztikus megnyirbálását szorgalmazták.

Alighogy a kormány bevezette, Lengyel máris nekirontott a 14. havi nyugdíjnak

A legutóbbi hírek szerint – természetesen – a 14. havi nyugdíj is csípheti a tiszások szemét. Ennek bizonyítékát Lengyel László egyik nyilatkozata adja, aki szintén a Tisza megszorítócsomagjának egyik feltételezett szerzője. A közgazdász-politológus a Klikk TV-ben korábban ugyanis arról értekezett, hogy a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”, és ha a Tisza Párt kormányra kerülne, ezt „öt percen belül elvennék”.

Az pedig végképp a hab a tortán, hogy Magyar Péter pártjának koszorús nyugdíjszakértője, Simonovits András a következőképp érvelt a magasabb nyugellátási összegek ellen: „A tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát”. Hozzátette: „ezek az emberek akár 30 évet is eltölthetnek a rendszerben”.

Egyenes beszéd, Simonovits nem kertel, de kijelentése a józan ész és a moralitás talajától nem elrugaszkodó ember gyomrát megfekszi. Ráadásul csúsztatás is az állítás, hiszen nem a magasabb nyugdíj hosszabbítja meg, hanem az alacsony rövidíti le az életet.

 

