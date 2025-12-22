Fontos jogszabály jelent meg a 13. és a 14. havi nyugdíjról

A kormány 2010 óta garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének védelmét, amelynek eredményeként a nyugdíjak összege több mint két és félszeresére, a vásárlóerejük pedig mintegy 25 százalékkal nőtt.

Kézzelfogható lépések a nyugdíjasok életszínvonalának megőrzésében. / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Töretlen a nyugdíjasok támogatása

A nyugdíjak vásárlóértékének megtartása érdekében a kormány év közben is folyamatosan figyelemmel kíséri az infláció alakulását, így 2025-ben a januári 3,2%-os nyugdíjemelést követően novemberben 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelést hajtott végre. Ez egy átlagos öregségi nyugdíjas számára az év utolsó két hónapjában mintegy 51 000 forintos többletet jelentett. Emellett a kormány a nyugdíjasokat egy 30 ezer forintos élelmiszer utalvánnyal is támogatja, amely 2,5 millió idős ember számára jelent célzott segítséget.

A két intézkedésnek köszönhetően a nyugdíjasok mintegy 200 milliárd forintnyi plusz juttatást kaptak az év utolsó hónapjaiban.

A nyugdíjak emelését a kormány 2026-ban is tovább folytatja: januárban 3,6%-kal nőnek a nyugdíjak. A kormány visszaállította a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, amelyet a nyugdíjasok februárban kapnak kézhez. A kormány arról is döntött, hogy fokozatosan bevezeti a 14. havi nyugdíjat, amelynek első heti részlete szintén februárban érkezik meg a nyugdíjasokhoz.

A Kormány töretlenül azon dolgozik, hogy az idősek életkörülményei folyamatosan emelkedjen.

