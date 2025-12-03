Nyugdíj nélkül maradhatnak a magyarok, ha megvalósul a Tisza Párt titkosnak szánt terve

Az Ellenpont leplezte le a Tisza Párt valódi szándékait: a választások után, már 2026 szeptemberétől drasztikusan átalakítanák a nyugdíjrendszert. A tervezet lényege, hogy az állami garancia helyett a kockázatos piaci alapokra helyeznék a hangsúlyt, a pályakezdőket pedig kötelezően magánnyugdíjpénztárakba kényszerítenék, ahol a fizetésük 10-15 százalékát kellene befizetniük. Ezzel nemcsak a biztonságot vennék el, de egy új, 2,5 százalékos sarcot, úgynevezett „szolidaritási járulékot” is a magyar emberek nyakába varrnának, amelynek pontos ellentételezése a dokumentumból nem is derül ki, írja a Világgazdaság.

A Tisza Párt úgy játszik a nyugdíjakkal, mintha egy kaszinóban próbálná megjavítani a rulettasztalt kalapáccsal / Fotó: Világgazdaság

Rulett a nyugdíjakkal

A reform mögötti logika egyértelműen a piaci szereplők térnyerésére épül: a Tisza-csomag szerint hosszú távon vissza kell szorítani az állam felelősségét, és a nyugdíjrendszert egyéni számlákra, illetve piaci befektetésekre kell alapozni. A készítők – köztük Surányi György és Felcsuti Péter – azzal érvelnek, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyonfelhalmozása 20–30 éven belül elérheti a GDP 40–50 százalékát, ami jelentős forrást biztosítana a hazai tőkepiacnak.

Deja vu a magyar gazdaság pokoltérképén – egyszer már megtörtént, és most újra csörög a régi lánc

A kritikusok szerint azonban ez a modell nemcsak a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszert számolná fel, hanem teljesen kiszolgáltatná a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének. Felidézik azt is, hogy

Magyarországon már volt kötelező magánnyugdíjrendszer 1998 és 2011 között, amely végül óriási költségvetési hiányt okozott, miközben a vagyonnövekedés jóval elmaradt a várttól.

Brüsszel csak kóstolgatja, a Tisza Párt már főzi a levet – egy menü, amit senki nem rendelt meg

A tervezet több ponton egybeesik az Európai Bizottság nemrég megjelent javaslataival, amelyek szintén a magánnyugdíjpénztári megtakarítások bővítését ösztönzik. A Tisza környezetéhez köthető szakértők emellett további megszorításokat is felvetettek: felmerült a 13. havi nyugdíj megvágása, a Nők40 kedvezmény eltörlése, valamint egy 10–20 százalékos nyugdíjadó bevezetése is.