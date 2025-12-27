Hét pénzügyi stratégia, amit a nyugdíjasok tanulhatnak a még dolgozóktól

A nyugdíj nem a pénzügyi története vége – inkább egy új fejezet. Kevesebb a „beérkező” (gyakran fix), miközben a „meglepetés kiadás” továbbra is ugyanúgy tud kopogtatni. A jó hír: a még dolgozók sok olyan szokást kénytelenek megtanulni (néha a saját kárukon), ami nyugdíjasként is aranyat ér, mivel megőrizheti a nyugdíj célre félretett pénz értékét.

A Moneywise pénzügyi szaklap 7 praktikus stratégiát azonosított, amivel nyugodtabban, biztonságosabban és sokszor kényelmesebben lehet megélni az aranyéveket.

1. Ne állítsa le teljesen a befektetéseket

Érthető a késztetés, hogy „most már legyen minden biztos és nyugodt”. Csakhogy a túl sok készpénz vagy túl óvatos parkolópálya hosszú távon az infláció miatt észrevétlenül fogyaszthatja a megtakarítása erejét, vagyis észrevétlenül emészti fel a megtakarítást.

Ebből a szempontból érdemes átvenni a még aktív, dolgozó emberektól a szemléletet: a befektetéseket nem szabad egyszere kézpénzzé tenni, nem szerencsés mindent egy lapra téve befektetni, és érdemes tartani a portfólióban olyan részt, ami még tud növekedni.

2. Vésztartalék: nyugdíjasként is kötelező darab

A dolgozók azért tartanak vésztartalékot, mert bármikor jöhet egy kirúgás vagy egy váratlan kiadás. Nyugdíjasként a „kirúgás” nyilvánvalóan nem fenyegeti az embert – de az autó, a kazán, a fogorvos vagy egy nagyobb gyógyszerköltség bármikor adodhat. Ez esetben az irányelv egyszerű: legyen külön, gyorsan hozzáférhető tartaléka a váratlan kiadásokra – így nem kell rosszkor, rossz áron a befektetéseihez nyúlni.

3. Több lábon állni: nem csak a fiatalok sportja

A dolgozók egyre gyakrabban építenek több bevételi forrást (mellékmunka, bérbeadás, projektmunka). Nyugdíjasként ez nem arról szól, hogy „még egy mókuskerék”, hanem arról, hogy kicsi plusz bevétellel nagyot nő a biztonságérzet.

Példák, amik nyugdíjasként is barátságosak:

heti pár óra tanácsadás a korábbi szakmájából,

hobbi bevétellel (kézműves, kert, oktatás),

egy szoba kiadása, ha belefér az élethelyzetébe.

4. Költségkövetés – de ne túl komolyan, csak okosan

A dolgozók rákényszerülnek a költségvetés készítésére (hiteltörlesztő, gyerek, lakhatás, stb., mindig van valami). Nyugdíjasként pedig azért hasznos, mert fixebb a keret, és könnyű „apránként elcsúszni”.