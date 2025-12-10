Döntött a parlament a 14. havi nyugdíjról – mutatjuk a részleteket

Szerdai rendkívüli ülésén megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíjat 2026-tól. Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb plusz juttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasok számára. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek – írta meg a Magyar Nemzet.

Februárban kaphatják készhez az időskorúak a 14. havi nyugdíj első heti részletét / Fotó: MTI

A Tisza Párt öt percen belül elvenné a 14. havi nyugdíjat is

Orbán Viktor miniszterelnök október végi Facebook-videójában jelentette be, hogy lesz 14. havi nyugdíj. A kormányfő akkor azt mondta: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Nem egészen másfél hónappal a bejelentés után az Országgyűlés el is fogadta a javaslatot, így jövő év februárjában már meg is kapják az időskorúak a juttatás első heti részét.

Ám Lengyel László már most arról beszélt a Klikk TV műsorában, hogy a 14. havi nyugdíj „tiszta őrület”, amelyet szerinte „öt percen belül el fognak venni”. Ezzel a Tisza Párt gazdasági programjának egyik szerzője gyakorlatilag megerősítette, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülve megszüntetné a Fidesz által bevezetett juttatást.

Nem meglepő Lengyel kijelentése, ugyanis korábban már a 13. havi nyugdíjat is kritizálták a Tisza körüli szakértők. Arról nem is beszélve, hogy a napvilágot látott terveik szerint láncfűrésszel esnének neki a jelenleg működő nyugdíjrendszernek. A titkosnak szánt baloldali megszorítócsomagban arról értekeznek, hogy a választások után, már 2026 szeptemberétől drasztikusan átalakítanák a nyugdíjrendszert. A tervezet lényege, hogy az állami garancia helyett piaci alapra helyeznék a hangsúlyt, a pályakezdőket pedig kötelezően magánnyugdíjpénztárakba kényszerítenék, ahol a fizetésük 10-15 százalékát kellene befizetniük. Ezzel nemcsak a biztonságot vennék el, de egy új, 2,5 százalékos sarcot, úgynevezett „szolidaritási járulékot” is a magyar emberek nyakába varrnának, amelynek pontos ellentételezése a dokumentumból nem is derül ki.