A Tisza Párt visszahozná a magánnyugdíjénztárak rendszerét – bizonytalanságba taszítanák a hazai időskorúak jelentős hányadát

A kiszivárgott tervek szerint a nyugdíjasok ellátására szánt pénzt tőzsdei spekulációkra használnák fel, miközben újabb megszorításokkal és járulékemelésekkel sújtanák a lakosságot, kiszolgáltatva ezzel az idősek megélhetését a spekulánsok kénye-kedvére. Az összes nyugdíjas ellátása veszélybe kerülne, ha a Tisza Párt alakítana kormányt a tavaszi választások után.

A nyugdíjasokra költött pénz nem pazarlás. / Fotó: Pinterest

Szétvernék a működő nyugdíjrendszert, de mit kínálnak cserébe?

A megszellőztetett baloldali megszorítócsomagban leírtak szerint a választások után, már 2026 szeptemberétől drasztikusan átalakítanák a nyugdíjrendszert. A tervezet lényege, hogy az állami garancia helyett a kockázatos piaci alapokra helyeznék a hangsúlyt, a pályakezdőket pedig kötelezően magánnyugdíjpénztárakba kényszerítenék, ahol a fizetésük 10-15 százalékát kellene befizetniük. Ezzel nemcsak a biztonságot vennék el, de egy új, 2,5 százalékos sarcot, úgynevezett „szolidaritási járulékot” is a magyar emberek nyakába varrnának, de hogy ezért cserébe mit kapnának, a dokumentumból nem derül ki.

Az átalakítások mögött meghúzódó logika a piaci szereplők térnyerésére épít, ugyanis a Tisza-csomag szerint hosszú távon vissza kell szorítani az állam felelősségét, és a nyugdíjrendszert egyéni számlákra, illetve piaci befektetésekre kell alapozni. A program szerzői – köztük Surányi György és Felcsuti Péter – azzal érvelnek, hogy a magánnyugdíjpénztárak vagyonfelhalmozása 20–30 éven belül elérheti a GDP 40–50 százalékát, ami jelentős forrást biztosítana a tőkepiacnak.

Ám ez a modell nemcsak a jelenlegi, szolidaritáson alapuló állami nyugdíjrendszert szüntetné meg, hanem teljesen kiszolgáltatná a nyugdíj-megtakarításokat a magánbiztosítók profitéhségének.

Mint ismert, Magyarországon már volt kötelező magánnyugdíjrendszer 1998 és 2011 között, amely végül óriási költségvetési hiányt okozott, miközben a vagyonnövekedés jóval elmaradt a várttól.

Az Európai Bizottság leadta a rendelést, a Tisza még túl is teljesítené

Szembetűnő ugyanakkor, hogy a tervezet több ponton egybeesik az Európai Bizottság nemrég megjelent javaslataival, amelyek szintén a magánnyugdíjpénztári megtakarítások bővítését ösztönzik. A Tisza holdudvarába tartozó szakértők emellett további megszorításokat is szorgalmaznak: elvennék vagy csökkentenék 13. havi nyugdíjat, eltörölnék a Nők40 korkedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséget, és egy 10–20 százalékos nyugdíjadót is bevezetnének.