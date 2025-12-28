Erre szórták el a legtöbb pénzt a nyugdíjasok 2025-ben – így kerülhetik el 2026-ban

Ha most visszatekint az idei költéseire, és azt kérdezi magától: „hova folyt el ennyi pénz?”, nincsen egyedül. A nyugdíjasok közül rengetegen döbbennek meg ilyenkor az eredményen. Ez különösen igaz, ha friss nyugdíjas, mivel ilyenkor nem könnyű belőni a büdzsét, és egy olyan életmódra váltani hirtelen, ami jelentősen különbözik az addig megszokottól.
Nézzük, a pénzügyi szakértők szerint mi vitte el a nyugdíjas korú emberek esetében a legtöbb pénzt – és hogyan lehet okosabban beosztani pénzüket 2026-ban. A GoBankingRates.com pénzügyi szakértői adtak fontosabb kapaszkodókat a témában.
Nyugdíjasok félrecsúszott egészségügyi tervezése
A nyugdíjasok egyik legnagyobb kiadása az egészségügy, és sokan alábecsülik, mennyit fognak költeni idősebb korban az ellátásra – mondta Whitney Stidom, az eHealth fogyasztói területért felelős alelnöke. Egy tanácsadó segíthet átnézni az elérhető biztosítók csomagjait, és szakértői javaslatot adhat, akár díjmentesen. Az egészségpénztári számlák még aktív korban való feltöltése is segíthet ebben.
A kényelem: alattomosan drága
Amikor többet vagyunk otthon, könnyű belecsúszni abba, hogy „mindig jöjjön házhoz minden”. Rami Sneineh, az Insurance Navy alelnöke és engedéllyel rendelkező biztosítási szakértője szerint a fix jövedelemből élőknél gyakori túlköltési pont a sok, kihasználatlan előfizetés és az impulzusvásárlás. Kutatások szerint az átlagember simán elkölt majdnem több tízezer forintot csak arra, hogy ételt rendeljen, vagy beugorjon a kávézóba.
A szakértő azt javasolja, legyen két külön keret:
- Alapszükségletek: lakhatás, egészségügy, rezsi
- Kényelmi/élvezeti dolgok: utazás, szórakozás, hobbik
És még egy praktikus tipp: évente egyszer érdemes áttekinteni az összes tagságot és előfizetést, mert sok automatikusan megújul, és észre sem vesszük. „Ezeknek a kisebb kiadásoknak a megfogása nagyon sokat számít: tovább tart a megtakarításunk, és nyugodtabb lesz a jövőkép” – tette hozzá.
A lakásfelújítás csapdája
A több otthon töltött idő sokszor hozza magával a vágyat: „na jó, csinosítsuk ki a lakást!”. Pár kisebb frissítés még rendben lehet, de ha már a nyugdíj-megtakarításból harap túl nagyot, azt esetleg érdemes újragondolni.
Pedro M. Silva, az Apex Investment Group vezető partnere szerint a felújítási költségek az elmúlt években jelentősen nőttek. Ez igaz Magyarországra is. Amennyiben mindezt a nyugdíj-megtakarításból fizetjük, az jelentősen csökkentheti a biztos pénzügyi helyzetben töltött nyugdíjas éveket. Azt javasolják, a nyugdíj előtti években érdemes letudni a nagyobb lakásprojektek zömét, mert akkor még könnyebben kifizethetőek a havi készpénzből, kisebb egyéb megtakarításokból, és így nem kell hozzányúlni a nyugdíjcélú megtakarításokhoz.
Csalók: itt rengeteg pénz úszhat el
Rengeteg telefonos és e-mailes átverés kifejezetten nyugdíjasokat céloz, és ha valaki nem figyel, akár az egész megtakarítását elveszítheti. Mike Kruse, a Kruse Law ügyvédje szerint a legjobb védekezés: ébernek maradni. „Nagyobb befektetés vagy komolyabb kiadás előtt mindig érdemes tanácsot kérni egy megbízható pénzügyi szakértőtől. A csalók rájátszanak arra, hogy szeretnénk növelni a megtakarításaidat, ezért fontos, hogy előbb mi magunk is utánanézzünk a dolgoknak” – mondja.
Mit érdemes hozzátenni egy magyar nyugdíjasnak: mire figyelj 2026-ban?
Néhány fenti főkét amerikai példákat „magyar valóságra” lefordítva, az lehet kiemelni, hogy itthon is a legnagyobb kiadás az egészségügy: gyógyszer- és esetleges orvosi költségekre legyen külön sor a költségvetésben. Érdemes erre egy külön vésztartalékot tartani.
Fontos az előfizetés- és bankkártya-nagytakarítás évente legalább egyszer. Érdemes végignézni a bankszámlatörténetet: streaming, appok, edzésbérlet, „prémium” híroldal, felhőtárhely, bármi, ami észrevétlen csöpögteti ki a számláról a pénzünket. Ami 3 hónapja nem kellett, az valószínűleg nem is fog.
Legyen pénz kávéra, rendelésre, apró örömökre – csak előre eldöntve, mennyi. A trükk: ne a hónap végén derüljön ki, hogy „hopp” alig marad pénz.
Lakásfelújítás: rangsorolni érdemes és nem vágylista alapján cselekedni. Első a biztonság és a rezsi (nyílászáró, fűtés, villany, beázás), utána a szépség. Kérni kell több ajánlatot, és ha lehet, ütemezni érdemes az egyes lépéseket: ne egyszerre fájjon nagyot.
Csalásvédelem: aranyszabályok, amelyek tényleg működnek:
- Bank/hatóság nem kér telefonon jelszót, SMS-kódot, távoli hozzáférést.
- Ha sürgetnek („MOST AZONNAL!”), az majdnem mindig vörös zászló.
- Ismeretlen linken ne lépjen be bankjába, megtakarítási számlájára, ismeretlen appot (képernyőmegosztó/távoli elérés) ne telepítsen.
Jó megoldás lehet, ha a nyugdíjas képez egy 3–6 havi tartalékot – természetesen, ha megoldható. Nyugdíj mellett különösen megnyugtató, ha egy váratlan kiadás (fogászat, kazán, szemüveg) nem borítja fel az egész költségvetésünket.