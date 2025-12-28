Erre szórták el a legtöbb pénzt a nyugdíjasok 2025-ben – így kerülhetik el 2026-ban

Ha most visszatekint az idei költéseire, és azt kérdezi magától: „hova folyt el ennyi pénz?”, nincsen egyedül. A nyugdíjasok közül rengetegen döbbennek meg ilyenkor az eredményen. Ez különösen igaz, ha friss nyugdíjas, mivel ilyenkor nem könnyű belőni a büdzsét, és egy olyan életmódra váltani hirtelen, ami jelentősen különbözik az addig megszokottól.

A nyugdíjasok gyakran lepődnek meg, ha visszatekintenek éves költéseikre Fotó: Pinterest

Nézzük, a pénzügyi szakértők szerint mi vitte el a nyugdíjas korú emberek esetében a legtöbb pénzt – és hogyan lehet okosabban beosztani pénzüket 2026-ban. A GoBankingRates.com pénzügyi szakértői adtak fontosabb kapaszkodókat a témában.

Nyugdíjasok félrecsúszott egészségügyi tervezése

A nyugdíjasok egyik legnagyobb kiadása az egészségügy, és sokan alábecsülik, mennyit fognak költeni idősebb korban az ellátásra – mondta Whitney Stidom, az eHealth fogyasztói területért felelős alelnöke. Egy tanácsadó segíthet átnézni az elérhető biztosítók csomagjait, és szakértői javaslatot adhat, akár díjmentesen. Az egészségpénztári számlák még aktív korban való feltöltése is segíthet ebben.

A kényelem: alattomosan drága

Amikor többet vagyunk otthon, könnyű belecsúszni abba, hogy „mindig jöjjön házhoz minden”. Rami Sneineh, az Insurance Navy alelnöke és engedéllyel rendelkező biztosítási szakértője szerint a fix jövedelemből élőknél gyakori túlköltési pont a sok, kihasználatlan előfizetés és az impulzusvásárlás. Kutatások szerint az átlagember simán elkölt majdnem több tízezer forintot csak arra, hogy ételt rendeljen, vagy beugorjon a kávézóba.

A szakértő azt javasolja, legyen két külön keret:

Alapszükségletek: lakhatás, egészségügy, rezsi

Kényelmi/élvezeti dolgok: utazás, szórakozás, hobbik

És még egy praktikus tipp: évente egyszer érdemes áttekinteni az összes tagságot és előfizetést, mert sok automatikusan megújul, és észre sem vesszük. „Ezeknek a kisebb kiadásoknak a megfogása nagyon sokat számít: tovább tart a megtakarításunk, és nyugodtabb lesz a jövőkép” – tette hozzá.

A lakásfelújítás csapdája

A több otthon töltött idő sokszor hozza magával a vágyat: „na jó, csinosítsuk ki a lakást!”. Pár kisebb frissítés még rendben lehet, de ha már a nyugdíj-megtakarításból harap túl nagyot, azt esetleg érdemes újragondolni.