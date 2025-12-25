Így vonulhatunk nyugdíjba jövőre – rengeteg az álhír és a tévhit

Az ezzel ellentétes híresztelésekkel szemben 2026-ban a nyugdíjba vonulás alapvető feltétele nem változik, ehhez továbbra is a 65. életév betöltése szükséges. Vagyis az 1961-ben születettek kérhetnek jövőre nyugellátást. Ugyanakkor rugalmasabbá válnak a nyugdíjbamenetel feltételei.

Jövőre a nyugdíjba vonulás alapvető feltétele nem változik

Fotó: Jobinfo.hu

Ki igényelhet öregségi nyugdíjat?

A főszabály szerint öregségi nyugdíjra az jogosult, aki a 65. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati időt szerzett – ez a férfiakra és a nőkre egyaránt vonatkozik. Ebben az esetben öregségi teljes nyugdíj kerül megállapításra.

Öregségi nyugdíjra jogosult a korhatár betöltésekor az is, aki nem szerzett 20 év szolgálati időt, de rendelkezik legalább 15 év szolgálati idővel. Ebben az esetben öregségi résznyugdíj kerül megállapításra.

Természetesen, aki már teljesítette a nyugdíjbavonulás feltételeit, de még nem vette igénybe a nyugellátást, hanem tovább dolgozott, bármikor igényelheti az öregségi nyugdíjat.

Ugyanis azt nem kötelező rögtön a nyugdíjkorhatár elérésekor igényelni. Ha valaki a 65. év betöltése után is dolgozik, nyugdíj igénylése nélkül, akkor a nyugdíjba vonulásáig minden munkában töltött 30 nap után 0,5 százalékos nyugdíjnövelésre szerez jogosultságot. Ennek feltétele, hogy a nyugdíj megállapításakot legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezzen.

Mi számít szolgálati időnek?

Szolgálati idő alatt elsősorban azokat az időszakokat kell érteni, amelyek alatt a nyugdíjigénylő biztosításra kötelezett jogviszonyban állt (biztosított volt), és az előírt nyugdíjjárulékot megfizette, illetve szolgálati idő szerzésére kötött külön megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékot.

Szolgálati időnek minősül az olyan ellátások folyósításának az időtartama is, amelyekből nyugdíjjárulékot kell fizetni, pl. ápolási díj, gyermekgondozási segély, rehabilitációs ellátás stb.

Szolgálati idő továbbá a katonai (polgári) szolgálat időtartama, a szakmunkás tanulói jogviszony, az 1998 előtti nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok időtartama is.

A Nők 40 program

A Nők 40 program keretében a nők a 65. életévük betöltése előtt is nyugdíjba mehetnek, ha rendelkeznek 40 év jogosultsági idővel, és ebből legalább 32 év munkával szerzett szolgálati idővel.