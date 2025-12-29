Jól indul az év az időseknek: érkezik az első emelt nyugdíj; mutatjuk, mikor

A nyugdíjasoknak jól kezdődik a következő év, jövőre sem maradnak magukra, hiszen a kormány több oldalról támogatja őket, hogy könnyítsen megélhetésükön.

Így érkezik év elején a nyugdíj / Fotó: Jobinfo.hu

Erre számítsanak a nyugdíjak tekintetében az idősek

Magyarországon évek óta az infláció mértékével megegyező mértékben emelik a nyugdíjak összegét. Amennyiben az meghaladja a korábban prognosztizáltat, az idősek utólag, novembertől nyugdíjkorrekcióban részesülnek. Az inflációkövető nyugdíjemelés ezúttal 1,6 százalékos emelés volt. Ez azonban nem elég a reálérték megtartásához, így a nyugdíjasok novemberben nemcsak a magasabb havi nyugdíjat kapták kézhez, hanem egyösszegű visszamenőleges kiegészítést is, amely a január és október közötti időszak elmaradását pótolta.

Novembertől tehát a nyugdíjak utalása is az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, januártól pedig érkezik az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés.

Ez az éves, törvény szerinti nyugdíjemelés, amely minden jogosult számára automatikusan érvényesül a havi járandóságban. A jövő évi költségvetési törvényben szereplő inflációs előrejelzést követi, amely miatt január elsejétől 3,6 százalékkal növelik a nyugdíjakat. Az emelés nagyjából 216 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek, vagyis ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a nyugdíjasok.

Ezt lehet tudni az utalás időpontjáról

A kincstár általában minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat, kivéve, amikor hétvégére esik ez a nap, ekkor érkezhet hamarabb az összeg. Decemberben azonban mindig másként alakul, az év utolsó hónapjában idén is jóval előbb, a hónap első hetében érkezett meg az illetmény.

Az újév első utalásánál azonban visszaáll a hagyományos rend, ezúttal a szokásos, 12-i dátummal kell számolnia a nyugdíjasoknak.

Akinek utalják, még aznap számíthat a nyugdíjra, akinek postai úton érkezik az összeg, azok néhány napon belül vehetik kézhez a járandóságukat.

Míg a január eleji emelés egy viszonylag kisebb korrekciót jelent, februárban jelentősebb pénzre számíthat majd minden nyugdíjas: