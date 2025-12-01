Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál – nem véletlenül utalnak most máskor

A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat – illetve, ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg –, de decemberben ez mindig másként alakul. Ahogy azt már megszokhatták a nyugdíjasok, az év utolsó hónapjában jóval előbb érkezik a nyugdíj, mint az év során.

Jövőre a nyugdíjemelés mellett februárban a dupla nyugdíjat és a frissen bevezetett 14. havi illetmény negyedét is megkapják az idősek /Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Nyugdíjemelés, 13. és 14. havi nyugdíj

Mint korábban jeleztük:

a Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint idén ez december másodika, kedd, vagyis ekkor utalják a nyugdíjasok 12. havi nyugellátását.

Akinek postai úton érkezik a nyugdíj, azok még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését.

Mint ismert, az idősek már az ősz folyamán kézhez kaphatták a 30 ezer forintos vásárlási utalványokat, a novemberi nyugdíjak utalása pedig már az 1,6 százalékkal megemelt összegben történt, illetve érkezett nyugdíjkorrekció is. Decemberben szintén már az 1,6 százalékkal emelt összeget kapják. Nagy Márton korábban emlékeztetett: mindezekkel a nyugdíjemelés egy átlagnyugdíjnál éves szinten összesen plusz 51 ezer forintot jelent.

Erre számíthatnak az év elején a nyugdíjasok

Korábban döntés született arról is, hogy a kormány 2026-tól bevezeti a 14. havi nyugdíjat is. Mostanra a 14. havi nyugdíj kiutalásának részletei is kiderültek. Az erről szóló törvényjavaslatot várhatóan a héten elfogadja a parlament.

Ennek értelmében az év legrövidebb hónapja igen jól indul a nyugdíjasoknak, hiszen a februári és a tizenharmadik havi illetményükön felül a tizennegyedik havi nyugdíj egynegyedét is kézhez kapják.

A jó híreknek ezzel sincsen vége: a heti kormányinfón elhangzott: a kormány döntése értelmében jövőre 3,6 százalékos lesz a nyugdíjemelés.

Tehát össszefoglalva kronológiailag erre számíthatnak az idősek:

Decemberben már az 1,6 százalékkal megemelt nyugdíj érkezik,

Januárban jön az újabb, 3,6 százalékos év eleji emelés,

Februárban pedig a 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi járadék első negyede.

További változások történnek jövőre a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, amely az ez után nyugdíjba kézülőket érinti. Miként az Origo is megírta: jövő év elejétől rugalmas, személyre szabott nyugdíjba vonulási szabályok lépnek érvénybe, melyek értelmében a dolgozók szabadon dönthetnek majd arról, hogy mikor vonulnak nyugdíjba.