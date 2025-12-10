Ezeket az okostelefonokat idén úgy vitték, mint a cukrot

A Counterpoint Research globális készülékmodell-értékesítési statisztikái alapján a telefonvásárlók 20 százaléka a Samsung vagy az Apple mobiltelefonjait választotta 2025. harmadik negyedévében. Az 5G-s okostelefonok pedig először szerezték meg az első öt helyet, ami arra utal, hogy a technológia egyre inkább válik szabvánnyá és egyben kulcsfontosságú fogyasztói preferenciává a különböző régiókban.

2025-ben az iPhone 16 okostelefon vezeti az eladási listákat (illusztráció)

Fotó: IDREES MOHAMMED / AFP

Az Apple iPhone 16 volt a legkelendőbb okostelefon világszerte

Az iPhone 16 sikere ellenére az iPhone 16 Pro modellek eladásai a harmadik negyedévben meredek visszaesést mutattak, mivel a legnagyobb mértékben hozzájáruló piacokon, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kína, már több fogyasztó választotta helyettük az iPhone 17 sorozatot. Az iPhone 17 Pro Max az eladási listán a tizedik helyet szerezte meg, és 2025 szeptemberében a legkelendőbb modell volt a negyedév vége felé tapasztalható korlátozott elérhetőség ellenére is.

A Samsung, – csakúgy mint az Apple – öt helyet szerzett magának a listán, mindegyiket a Galaxy A sorozatból. Úgy tűnik, hogy a Galaxy modellek még mindig hatékonyan célozzák meg a különböző fogyasztói szegmenseket. A Galaxy A16 5G volt a negyedév legkelendőbb Android okostelefonja, míg a Samsung középkategóriás kínálata, a Galaxy A36 és A56 is növelte eladásait. Emellett a Galaxy A16 4G és a Galaxy A06 továbbra is kulcsfontosságú modellek az olyan feltörekvő piacokon, mint Latin-Amerika, valamint a Közel-Kelet és Afrika.

Az alábbi képen a tíz legkelendőbb okostelefon látható a 2025 harmadik negyedév, illetve 2024 harmadik negyedév eladási statisztikái alapján: