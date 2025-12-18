Brutális árcsökkenést hoz a karácsony előtti utolsó péntek a kutakon, várjon a tankolással

A hét második felében tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak, ugyanis a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 5-5 forinttal kerül majd kevesebbe péntektől – írja a Holtankoljak.hu. A portál szerint ez leginkább a csökkenő Brent olaj árnak (kb. 4,5 éve volt utoljára 60 dollár alatt és környékén a hordónkénti jegyzésár), és az erősödő forint árfolyamnak köszönhető.

Csökken az olajár, ami jó hírt jelent az autósoknak (illusztráció)

Fotó: Takács József

Tartósan 60 dollár körüli szinten maradhat az olajár

2025. december 18-án még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 562 Ft/liter

Gázolaj: 572 Ft/liter

Ezek az átlagárak csökkenhetnek tovább az utolsó adventi hétvége kezdetével.

Az árcsökkenés az erősödő forintárfolyam mellett köszönhető annak is, hogy a világpiac jelentős olajpiaci túlkínálatra rendezkedik be, ami az előrejelzések szerint 2026-ban végig képes ellensúlyozni a geopolitikai bizonytalanságok és konfliktusok (például a venezuelai amerikai blokád) árfelhajtó hatását. Az olaj világpiaci ára jövőre tartósan 60 dollár alá kerülhet – erre utalnak a legnagyobb befektetési bankok és az Egyesült Államok Energiahivatalának (EIA) friss előrejelzéseihez fűzött várakozások. A szakértők szerint 2026-ban a piacot túlkínálat jellemzi majd, amelyet a gyenge keresletnövekedés és a tovább bővülő OPEC+ és nem OPEC-termelés egyaránt erősít. A kőolajár évek óta nem látott mélységbe eshet, és feloldódni látszanak azok az ellentmondások is, amelyek még októberben jellemezték a piacot a megalapozatlanul regisztrált túlkínálatról, illetve a bőség ellenére beragadt árszintről – az Origón a témában készített összeállítást ide kattintva nyithatja meg.