Nagy a baj, az ukránok a kazahokat is magukra haragíthatták

A CPC bejelentette, hogy újraindította az olajszállításokat fekete-tengeri termináljának egyik átfejtési pontjáról a november 29-i, jelentős ukrán dróntámadást követően. A CPC – melyben orosz, kazah és amerikai érdekeltség is jelen van –, még szombaton közölte, hogy a novorosszijszki termináljuk egyik kikötési pontja elleni dróntámadás miatt leállították annak működését. A most újraindult áttöltési pont nem azonos azzal, melyben a károk keletkeztek, és kapacitása nem is elegendő arra, hogy lefedje a támadás következtében kieső exportarányt.

Novorosszijszkről 2010-ben készült felvétel - az olajterminál elleni támadás jelentősen visszaveti az exportot

Fotó: Arthur Vanzetti / Wikipedia Commons

Támadás érte az olajterminált

A CPC sajtószolgálata szerint szombat éjjel személyzet nélküli ukrán motorcsónakok támadták meg a Novorosszijszk közelében üzemelő terminálját, üzemképtelenné téve a VPU-2-es átfejtőpontot. Személyi sérülés nem történt, az előzetes adatok szerint olaj folyt a tengerbe.

„Hangsúlyozzuk, hogy a megtámadott polgári energetikai infrastruktúra fontos szerepet játszik a globális energetikai biztonság biztosításában, és soha nem volt tárgya semmilyen nemzetközi korlátozásnak" – fogalmazott Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a tárca honlapján a támadás után kiadott hivatalos közleményben.

A CPC a globális kőolajtermelés több mint 1 százalékát kezeli. A Reutersnek nyilatkozva közölték, hogy az 1-es átfejtési pontról újraindították a szálltásokat, a nyersolaj áttöltésének újraindítását az amerikai érdekelt Chevron is megerősítette. Az átakodás újraindulását a Kommerszant orosz napilap is megerősítette.

A terminál normál működési rendje szerint általában két rakodási pont üzemel a háromból egyidőben, a három közül az egyiket tartalékban tartják. Az Interfax hírügynökség egy CPC-s forrására hivatkozva viszont arról ír, hogy a 3-as számú áttöltési pont nem üzemel, mert november 12-én nagyjavítását kezdték meg, melynek munkálatai legalább két hónapot vesznek igénybe.

A kazah állami bevételek megérzik a támadást

Bár a globális ellátásban egyelőre nincs konkrét lecsapódása a támadás következményeinek, de Kazahsztánnak van oka nyugtalandkodni azok miatt. A CPC Kazahsztán olajexportjának körülbelül 80 százalékát kezeli, mert bár a hatalmas ország ásványkincsekben gazdag, de földrajzi adottságai okán korlátozottak a külföldi nyersolaj-értékesítési lehetőségei.