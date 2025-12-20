Ingyenes korlátlan adatforgalommal lepi meg karácsonyra ügyfeleit az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltató

Díjmentes, korlátlan mobilnetet biztosít az ünnepekre a One Magyarország, ami több mint 1,7 millió ügyfelet érint – közölte a társaság szombaton. A One Magyarország december 24. és 26. között azoknak a lakossági és vállalati mobil-előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek biztosít díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat, akiknek a tarifacsomagja nem tartalmaz korlátlan adatforgalmat és nyilvános mobil-adatkapcsolaton keresztül érik el az internetet.

A One Magyarország korlátlan belföldi adatforgalmat biztosít azoknak, akik csak nyilvános mobil-adatkapcsolaton keresztül érik el az internetet. / Fotó: Cosmos Magazine

Az ünnepekre a One díjmentes hozzáférést biztosít a népszerű mozicsatornához is

A telekommunikációs cég tájékoztatása szerint ez a változás több mint 1,7 millió előfizetőt érint, akiket a szolgáltató SMS-ben is értesít. Emellett a One Magyarország 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas TV-előfizetőjének díjmentes hozzáférést biztosít a CANAL+ Action csatorna kínálatához is. Kiemelték: az ünnepi időszakban még inkább felértékelődik az online kapcsolattartás, de a megbízható mobil- és internetszolgáltatások nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsszerepet játszanak.