Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Elképesztő dolog derült ki Trump betegségéről

nyugdíjpénztár

Már csak néhány hete maradt hátra, hogy ezt meglépje, rengeteg pénzt takaríthat meg

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az év utolsó heteiben hagyományosan megugrik a nyugdíj- és egészségpénztári befizetések volumene az adóvisszatérítési lehetőségek miatt. Öt év folyamatos csökkenés után újra nő az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma, a befizetések 15 százalékkal emelkedtek, és 2025-ben 22,2 milliárd forint adójóváírást kaptak vissza a megtakarítók. Az év végi befizetések most különösen értékesek lehetnek: TBSZ-számlanyitás esetén egy teljes évet nyerhet a megtakarító, a pénztáraknál pedig december 31. a végső határidő a 20 százalékos adóvisszatérítéshez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugdíjpénztármoney.huönkéntes nyugdíjpénztáradóvisszatérítéstbsz

Az önkéntes nyugdíjpénztárak hosszú évekig csökkenő taglétszámmal küzdöttek, ám 2024 harmadik negyedévében megtört a trend. Azóta minden negyedévben növekedés tapasztalható: a friss jegybanki statisztikák szerint 2024 szeptembere és 2025 szeptembere között 8865 új tag csatlakozott a pénztárakhoz. A megtakarítók aktivitása érezhetően élénkült: 2025 első három negyedévében a tagok több mint 110 milliárd forintot fizettek be a pénztárakba, ami 15 százalékos növekedést jelent a tavalyi időszakhoz képest.

önkéntes nyugdíjpénztárak
Egyre népszerűbbek az önkéntes nyugdíjpénztárak
Fotó: Money.hu

Az adóvisszatérítések összege is jelentős: 2025-ben 22,2 milliárd forintot kaptak vissza a pénztártagok az államtól. Ez a szám is évről évre nő, ami világosan mutatja, hogy egyre több a pénztári befizetés, és egyre több háztartás használja ki a nyugdíjcélú megtakarításokhoz kapcsolódó 20 százalékos jóváírást.

Idén különleges lehetőséget kínálnak az önkéntes nyugdíjpénztárak

Ráadásul előnyben vannak azok, akiknek a munkáltatója is hozzájárul a megtakarításhoz: a munkáltatói befizetések aránya már eléri a teljes befizetés harmadát, amelyek ugyanúgy jogosultak a 20 százalékos, évente akár 150.000 forintos adójóváírásra, mint a saját befizetések – hívja fel a figyelmet a money.hu háttérelemzése.

2025 különleges lehetőséget kínál az önkéntes pénztárak tagjai számára: az idei évben adómentesen lehet a megtakarítás egy részét ingatlancélra felhasználni. 

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint szeptember végéig közel 47 ezer pénztártag élt ezzel a lehetőséggel, ami a jogosultak 4,4 százalékát jelenti. Az igényelt összegek nagysága is kimagasló: a kifizetések összértéke elérte a 92 milliárd forintot. A felhasználási kör széles, a folyamat pedig gyors, azonban az idő sürget: a kérelmeket 2025. december 31-ig kell benyújtani, a pénztáraknak 60 napjuk van a kifizetés teljesítésére.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak továbbra is stabilan növekednek. 

2025 harmadik negyedévének végére a taglétszám majdnem elérte az 1.243.000 főt, ami egyetlen negyedév alatt közel 17 ezer új belépőt jelent. Ezeknél a megtakarítási formáknál szintén igényelhető a 20 százalékos adóvisszatérítés, amely legfeljebb évi 150 ezer forint lehet, és a legtöbb esetben egészségügyi, gyermeknevelési vagy lakhatási kiadásokra használható fel. Sok család számára ezért ezek a pénztárak jelentik a legkézenfekvőbb megtakarítási formát, különösen a lakáshitel-törlesztés vagy a magánorvosi szolgáltatások finanszírozása miatt.

Húszezer forintos bankjegyek: két speciális változat vált elérhetővé, ezekért többet kell fizetni, mint a címletérték (illusztráció)
 Az idén adómentesen lehet a nyugdíjpénztárbabn lévő megtakarítás egy részét ingatlancélra felhasználni
Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

Egyre népszerűbb a tartós befektetési számla

A tartós befektetési számla (TBSZ) jelentősége évről évre növekszik, de idén különösen nagy ugrás történt. A számlák száma egy év alatt 375 ezer körüli szintről több mint 509 ezerre nőtt, ami 36 százalékos emelkedést jelent. A rajtuk tartott vagyon is látványosan bővült: 5694 milliárd forintról 7374 milliárd forintra emelkedett. 

A TBSZ egyik legnagyobb előnye, hogy aki még 2025-ben megnyitja a számlát, azonnal megkezdi a gyűjtőévet, így már 2026 januárjától elindulhat számára a 3–5 éves megtakarítási időszak, melynek leteltével 10–28 százalék adót lehet megspórolni. 

Aki viszont csak 2026-ban nyit számlát, annak egy teljes évet kell kivárnia ahhoz, hogy a kedvezményes sávba léphessen, és csak 2027-től kezdheti meg az adómentességhez vezető időszakot.

Az év végi befizetések kiemelt részét képezik a megtakarítási stratégiáknak, mivel a nyugdíjpénztári, egészségpénztári és TBSZ-konstrukciók egyértelmű, számokban mérhető adóelőnyt biztosítanak. 

A friss adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjpénztárak taglétszáma hosszú idő után ismét növekedési pályára állt, a befizetések volumene pedig több mint 15 százalékkal haladja meg az előző évet. A TBSZ-nél tapasztalt állománybővülés szintén jelzi, hogy a lakosság egyre tudatosabban használja ki az adózási szabályokból eredő előnyöket. 

Az év végi határidők miatt a befizetések időzítése jelentős befolyással bír arra, hogy a megtakarítók milyen összegű adójóváírást érvényesíthetnek a következő évben

 – emelte ki Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!