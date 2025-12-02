Már csak néhány hete maradt hátra, hogy ezt meglépje, rengeteg pénzt takaríthat meg

Az önkéntes nyugdíjpénztárak hosszú évekig csökkenő taglétszámmal küzdöttek, ám 2024 harmadik negyedévében megtört a trend. Azóta minden negyedévben növekedés tapasztalható: a friss jegybanki statisztikák szerint 2024 szeptembere és 2025 szeptembere között 8865 új tag csatlakozott a pénztárakhoz. A megtakarítók aktivitása érezhetően élénkült: 2025 első három negyedévében a tagok több mint 110 milliárd forintot fizettek be a pénztárakba, ami 15 százalékos növekedést jelent a tavalyi időszakhoz képest.

Egyre népszerűbbek az önkéntes nyugdíjpénztárak

Fotó: Money.hu

Az adóvisszatérítések összege is jelentős: 2025-ben 22,2 milliárd forintot kaptak vissza a pénztártagok az államtól. Ez a szám is évről évre nő, ami világosan mutatja, hogy egyre több a pénztári befizetés, és egyre több háztartás használja ki a nyugdíjcélú megtakarításokhoz kapcsolódó 20 százalékos jóváírást.

Idén különleges lehetőséget kínálnak az önkéntes nyugdíjpénztárak

Ráadásul előnyben vannak azok, akiknek a munkáltatója is hozzájárul a megtakarításhoz: a munkáltatói befizetések aránya már eléri a teljes befizetés harmadát, amelyek ugyanúgy jogosultak a 20 százalékos, évente akár 150.000 forintos adójóváírásra, mint a saját befizetések – hívja fel a figyelmet a money.hu háttérelemzése.

2025 különleges lehetőséget kínál az önkéntes pénztárak tagjai számára: az idei évben adómentesen lehet a megtakarítás egy részét ingatlancélra felhasználni.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint szeptember végéig közel 47 ezer pénztártag élt ezzel a lehetőséggel, ami a jogosultak 4,4 százalékát jelenti. Az igényelt összegek nagysága is kimagasló: a kifizetések összértéke elérte a 92 milliárd forintot. A felhasználási kör széles, a folyamat pedig gyors, azonban az idő sürget: a kérelmeket 2025. december 31-ig kell benyújtani, a pénztáraknak 60 napjuk van a kifizetés teljesítésére.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak továbbra is stabilan növekednek.

2025 harmadik negyedévének végére a taglétszám majdnem elérte az 1.243.000 főt, ami egyetlen negyedév alatt közel 17 ezer új belépőt jelent. Ezeknél a megtakarítási formáknál szintén igényelhető a 20 százalékos adóvisszatérítés, amely legfeljebb évi 150 ezer forint lehet, és a legtöbb esetben egészségügyi, gyermeknevelési vagy lakhatási kiadásokra használható fel. Sok család számára ezért ezek a pénztárak jelentik a legkézenfekvőbb megtakarítási formát, különösen a lakáshitel-törlesztés vagy a magánorvosi szolgáltatások finanszírozása miatt.