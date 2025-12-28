Ön is több időt tölt az interneten az ünnepi pihenés közepette? Mutatjuk mire figyeljen, hogy ne legyen online csalás áldozata

A tavalyi évben egy átlagos magyar naponta mintegy három órát internetezett, az emberek harmada pedig egyenesen ezt tartotta a kedvenc időtöltésének - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felméréséből. Ennek tükrében pedig szinte bizonyos, hogy az ünnepi időszakban még inkább megnövekszik az interneten eltöltött szabadidő mennyisége, és ezzel párhuzamosan az online veszélyek kockázata is. Az alábbiakban olyan hasznos tippeket mutatunk amelyekkel biztonságosabbá válik az online jelenlét.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztató videókkal és hasznos tanácsokkal is segíti a fogyasztókat abban, hogy minél tudatosabban vásároljanak, és ne dőljenek be a kéretlen reklámoknak, illetve a ravasz marketing trükköknek. A GVH tippjei közül ezúttal azokat mutatjuk, amelyek elengedhetetlenek a biztonságosabb online jelenléthez. Az alábbiakban összeszedtük, hogy mire érdemes figyelni internetezés közben (és nem csak az ünnepi időszakban). Adathalászat, online csalás (illusztráció)

Fotó: Shutterstock Tippek a biztonságosabb online jelenléthez Erre érdemes odafigyelni, ha külföldi weboldalról rendel: először győződjön meg mindenképpen arról, hogy a létező vállalkozás a weboldal üzemeltetője, ennek ellenőrzése érdekében az interneten keressen rá a cégre, nézze meg a weboldal általános szerződési feltételeit. Amennyiben a weboldal idegen nyelvű általános szerződési feltételeket tesz közzé, gondolja át, hogy valamennyi feltételt és rendelkezést megértette-e, illetve probléma, vagy jogvita esetén az adott nyelven el tudja-e juttatni a vállalkozás számára a panaszát. Érdemes továbbá más, korábbi vásárlók véleményeit is elolvasni a rendelés elküldése előtt.

egy ingyenesnek hirdetett online szolgáltatást vesz igénybe: csak akkor adja meg személyes adatait-így például a nevét és telefonszámát-ha az adatkezelési szabályzat alapján egyetért az adatok kezelésével, illetve meggyőződött arról, hogy nem egy hosszú távú elkötelezettséget jelentő, rejtett költségekkel járó előfizetésről van szó.

regisztrál egy honlapon, hogy letöltsön egy ingyenes csengőhangot, logot, háttérképet vagy hogy nyereményjátékban vegyen részt: mielőtt elfogadja az ajánlatot, olvassa el annak tartalmát, és ha nem ért valamit, akár mert bonyolult, akár mert idegen nyelven fogalmazták meg, kérdezzen vagy olvasson utána - a nem várt előfizetések elkerülése érdekében.

felhív egy telefonos játékot, hogy nyerjen egy egyszerűnek tűnő feladvány megoldásával: gondolja át, mit hallott, olvasott a médiában, a játék honlapján a játékba való bekerülés esélyeiről, módszereiről, a telefonhívások költségéről, és hogy valószínűnek tartja-e azt, hogy éppen senki nem akar a játékba kerülni Önön kívül.

kéretlen számlalevelet kap: a számlák kiegyenlítése előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltatás ténylegesen megtörtént-e, illetve pl. előfizetés esetében szándékában áll-e, hogy a szolgáltatás megvalósuljon. Csak azokat a számlákat egyenlítse ki, amelyek mögött megrendelt vagy megrendelni kívánt szolgáltatások állnak.

társkeresőn regisztrál: tekintse át alaposan az általános szerződési feltételeket, továbbá, ha maga a regisztráció ingyenes, akkor milyen szolgáltatások kapcsolódnak az ingyenes előfizetéshez, mikor keletkezik fizetési kötelezettsége, illetve milyen határidőn belül és hogyan tudja majd megszüntetni a szerződést, ha a szolgáltatást a továbbiakban már nem kívánja igénybe venni.

online játszik: Figyeljen a ún. sötét mintázatokra, hogy elkerülje a játékfüggőséget, és ne váljon manipuláció áldozatává. Ahogyan az online tér egyre több területén, úgy a játékokban is egyre gyakrabban jelennek meg olyan digitális megoldások (az ún. sötét mintázatok), amelyeknek célja, hogy a fejlesztő számára előnyös módon befolyásolja a játékosokat, elsősorban úgy, hogy minél több időt és pénzt fordítsanak egy játékra. A gyártók sokszor célzott pszichológiai eszközökkel tartják a játékosokat a képernyő előtt. Ilyen trükkök lehetnek például a játékban, ha a játék bemutatója egészen más, mint maga a játék; különböző gyűjtemények összeállítására ösztönöznek; egyes tevékenységek elvégzését meghatározott időponthoz kötik; ún. „loot box" -ok (zsákbamacskák) segítségével ösztönzik a játékost több virtuális vagy valódi pénz elköltésére; egyes kedvezmények elérhetőségét korlátozott ideig biztosítják;vagy a gyorsabb, könnyebb haladást vagy bizonyos előnyöket (pl. reklámmentességet) fizetéshez kötik.

