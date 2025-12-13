Ijesztő hírek láttak napvilágot: a mesterséges intelligencia romba döntheti a világgazdaságot

Hírlevél
A tíz évvel ezelőtt még nonprofit szervezetként induló OpenAI mára szinte teljesen elveszítette a közhasznú jellegét. A cég értéke mostanra meghaladja az 500 milliárd dollárt, ezzel párhuzamosan azonban a kezdeti célok is megkérdőjeleződtek. Az OpenAI, amely egykor, állítólagosan még az "emberiség előnyére" fejlesztett mesterséges intelligencia modelleket, hamarosan akár az egész világgazdaságot romba döntheti.
OpenAImesterséges intelligenciaOpenAI ChatGPT

A mesterséges intelligencia iparágának egyik legfontosabb cége, a ChatGPT nevű modelljei révén ismertté vált OpenAI több kutatója lemondott, miután kiderült, hogy a gigacég cenzúrázza a mesterséges intelligencia gazdasági hatásait vizsgáló kutatásokat – számolt be róla a Wired.

Az OpenAI több kutatója lemondott, miután kiderült, hogy a gigacég cenzúrázza a mesterséges intelligencia gazdasági hatásait vizsgáló kutatásokat. Fotó: Unsplash
Titkosítják az OpenAI gazdasági veszélyeit bizonyító kutatásokat

Az OpenAI már régóta publikál kutatásokat saját technológiájának potenciális veszélyeiről és gazdasági hatásairól. Most azonban kiderült, hogy a Sam Altman vezette vállalat egyre „óvatosabb” az olyan kutatások közzétételével kapcsolatban, miszerint a mesterséges intelligencia káros lehet a gazdaságra. A vélt cenzúra pedig olyan frusztrációt váltott ki a vállalaton belül, hogy a Wired forrásai szerint nemrégiben legalább két, a gazdasági kutatócsoportban dolgozó OpenAI-alkalmazott is felmondott. Az egyik alkalmazott, Tom Cunningham búcsúüzenetében azt írta, hogy a gazdasági kutatócsoport egyszerűen eltávolodott a valódi kutatásoktól, és ehelyett az OpenAI propagandaszervezeteként viselkedik.

Korábban egy, az OpenAI-nál dolgozó és névtelenséget kérő közgazdász nyilatkozta a Wirednek, hogy a vállalat egyre inkább csak azokat a kutatásokat publikálja, amelyek az OpenAi technológiáját dicsőítik. Míg egy másik, tavaly távozott kutató, Steven Adler is többször kritizálta az OpenAI-t a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez való kockázatos hozzáállása miatt, kiemelve, hogy a ChatGPT mentális válságokba és téveszmék spiráljába kergeti a felhasználóit. 

A lemondott kutatók szerint a cég egyszerűen eltitkolja az igazságot, és nem engedi, hogy az OpenAI gazdasági veszélyeit bemutató tanulmányok napvilágra kerüljenek.

Az OpenAI gazdasági kutatásait jelenleg Aaron Chatterji felügyeli. A Chatterji vezette csoport idén szeptemberben kiadott jelentése szerint a ChatGPT tömeges használata, a termelékenység növelésével gazdasági értéket teremt, a már már gyanúsan optimista tanulmány eredményei azonban az előbbiek tükrében erősen megkérdőjelezhetők. 

A "cenzúra" alátámasztja az OpenAI eltávolodását nonprofit és látszólag altruista gyökereitől

A nonprofit szervezet, amelyet 2015. december 11-én Elon Musk és néhány techie, illetve techie beállítottságú üzletember az "emberiség érdekében" alapított mára egy profitorientált magánvállalkozás lett. Az OpenAI meghatározó szerepét jól jelzi, hogy olyan techcégeket tudhat a partnerei körében, mint a Microsoft, az Oracle, az Nvidia és az Amazon. 

Azt, hogy pontosan mennyire hosszú távra látnak előre ezek a cégek, az nem teljesen egyértelmű, a jelenlegi CEO, SamAltman mindenesetre arra számít, hogy az OpenAI idén várható húszmilliárd dolláros árbevétele 2030-ra már több száz milliárd dollárra hízhat majd. Így a cégnek szó szerint milliárdnyi oka van arra, hogy miért ne akarna olyan eredményeket nyilvánosságra hozni, amelyek megingatják a közvélemény amúgy is ingatag hitét a mesterséges intelligenciában.

 

 

