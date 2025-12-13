Ijesztő hírek láttak napvilágot: a mesterséges intelligencia romba döntheti a világgazdaságot

A mesterséges intelligencia iparágának egyik legfontosabb cége, a ChatGPT nevű modelljei révén ismertté vált OpenAI több kutatója lemondott, miután kiderült, hogy a gigacég cenzúrázza a mesterséges intelligencia gazdasági hatásait vizsgáló kutatásokat – számolt be róla a Wired.

Fotó: Unsplash

Titkosítják az OpenAI gazdasági veszélyeit bizonyító kutatásokat

Az OpenAI már régóta publikál kutatásokat saját technológiájának potenciális veszélyeiről és gazdasági hatásairól. Most azonban kiderült, hogy a Sam Altman vezette vállalat egyre „óvatosabb” az olyan kutatások közzétételével kapcsolatban, miszerint a mesterséges intelligencia káros lehet a gazdaságra. A vélt cenzúra pedig olyan frusztrációt váltott ki a vállalaton belül, hogy a Wired forrásai szerint nemrégiben legalább két, a gazdasági kutatócsoportban dolgozó OpenAI-alkalmazott is felmondott. Az egyik alkalmazott, Tom Cunningham búcsúüzenetében azt írta, hogy a gazdasági kutatócsoport egyszerűen eltávolodott a valódi kutatásoktól, és ehelyett az OpenAI propagandaszervezeteként viselkedik.

Korábban egy, az OpenAI-nál dolgozó és névtelenséget kérő közgazdász nyilatkozta a Wirednek, hogy a vállalat egyre inkább csak azokat a kutatásokat publikálja, amelyek az OpenAi technológiáját dicsőítik. Míg egy másik, tavaly távozott kutató, Steven Adler is többször kritizálta az OpenAI-t a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez való kockázatos hozzáállása miatt, kiemelve, hogy a ChatGPT mentális válságokba és téveszmék spiráljába kergeti a felhasználóit.

A lemondott kutatók szerint a cég egyszerűen eltitkolja az igazságot, és nem engedi, hogy az OpenAI gazdasági veszélyeit bemutató tanulmányok napvilágra kerüljenek.

Az OpenAI gazdasági kutatásait jelenleg Aaron Chatterji felügyeli. A Chatterji vezette csoport idén szeptemberben kiadott jelentése szerint a ChatGPT tömeges használata, a termelékenység növelésével gazdasági értéket teremt, a már már gyanúsan optimista tanulmány eredményei azonban az előbbiek tükrében erősen megkérdőjelezhetők.

A "cenzúra" alátámasztja az OpenAI eltávolodását nonprofit és látszólag altruista gyökereitől

A nonprofit szervezet, amelyet 2015. december 11-én Elon Musk és néhány techie, illetve techie beállítottságú üzletember az "emberiség érdekében" alapított mára egy profitorientált magánvállalkozás lett. Az OpenAI meghatározó szerepét jól jelzi, hogy olyan techcégeket tudhat a partnerei körében, mint a Microsoft, az Oracle, az Nvidia és az Amazon.