Őrjítően sok pénzt vesztünk az összevissza hallucináló mesterséges intelligenciákon

A hallucináló mesterséges intelligenciák tévedéseinek pénzügyi következményei egyre súlyosabbak, azaz egyre nagyobb összegeket érnek el. Történik ez úgy, hogy az elmúlt években robbanásszerű fejlődésen átesett, nagyon friss – és nagyon energiaigényes – iparághoz nem csak a tőzsde világának felforgatása kapcsolható, hanem azok a várakozások is, amik szerint az MI milliók munkáját teszi könnyebbé, gyorsabbá – sőt, akár egyenesen el is veheti azt. Ehhez képest azt látni, hogy a nem éppen olcsó mulatságnak számító MI műfajának költségei tovább nőnek, miután a különféle MI-alkalmazások, nyelvi modellek, egyre-másra „halluznak be” és tárnak felhasználóik elé valóságnak, tényszerűnek tűnő dolgokat, amikről kiderül, hogy részben vagy egészben sületlenségek. Mindezt vállalati környezetben.

Az MI-k gyakran „hallucinálnak”, és ez nagyon sok pénzbe kerül a vállalatoknak (illusztráció)

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Ez pedig nem csak valami elvont, az algoritmusok vagy a bonyolult pénzügyi tranzakciók szintjén létező dolog: például csak idén júliusban több mint 50 amerikai bírósági ügyben derült ki, hogy hamis, mesterséges intelligencia által generált jogi forrásokra hivatkoztak azokban. Ügyvédek veszítettek pereket majd függesztették fel őket emiatt, és utólag kellett tisztázniuk a bíróságokon a helyzetet – mindezt azért, mert egy MI meggyőző magabiztossággal kitalált, hitelesnek tűnő válaszokat adott. Az MI-k botrányos jogi kavarása (pontosabban az, ami a területen való alkalmazásuk alapján kiviláglik) azonban csupán a jéghegy csúcsa.

Mit jelent az, hogy „hallucinálnak” a mesterséges intelligenciák?

Mi ez a jelenség, amiről itt szó van? Tulajdonképpen az MI-k jelenleg tapasztalható működésének velejárója, amivel sokan szembesülhettek akár hétköznapi, tehát nem vállalati, üzleti vagy jogi célú felhasználásnál is: az MI-k meglepően gyakran állnak elő hihetőnek, megalapozottnak tűnő, ám valójában alaptalan állításokkal. Ennek viszont a gazdaság dimenziójában – miként a Voroni összeállításából kideül – óriási jelentősége van, mert

akár egyértelműen hibás üzleti döntéseket, pénzügyi veszteséget is okozhat, ha egy MI közölte információra vagy következtetésre támaszkodva lép tovább a szervezet egy-egy kérdésben.

A portál a 17 vezető MI-modellt gyűjtötte össze megbízhatóság és „hallucinációs hajlandóság” alapján, azt vizsgálva, ezek a mostanra már meghatározott módszertannal mért jellemzőik hogyan jelentkezhetnek a vállalatoknál MI-megoldások adaptálásában. Az összeállításból az is kiderül, hogy a tárgyalt probléma nem korlátozódik egy-két iparágra, hanem a gazdaság lényegében valamennyi szegmensében előfordul (az MI ipagág nagysága miatt is főként az Egyesült Államokból találni arra példákat, de a jelenség, ahogy az MI is, globális).