Meghalt Chris Rea

Tragédia

Családja szeme láttára halt meg a háromgyermekes apa az M1-esen

globális békeindex

Ezeket az országokat kerülje el nagy ívben 2026-ban! – listán a legveszélyesebbek

1 órája
A Gazdaság és Béke Intézet 2025-ös Globális Békeindexének friss jelentéséből kiderült, hogy jelenleg melyek a legveszélyesebb országok a Földön. A globális békeindex (angolul: Global Peace Index, rövidítve: GPI) egy, a nemzeteket és régiókat békességük és közbiztonságuk relatív helyzete alapján rangsoroló globális lista. A 2008-től évente elkészített index szerint a második világháború óta nem volt annyi háborús konfliktus a bolygón, mint napjainkban. Ezek pedig nem csupán társadalmi, de elképesztő gazdasági károkat is okoznak. Mutatjuk, melyek azok az országok, amelyeket érdemes nagy ívben elkerülni.
A GPI-t egy nonprofit szervezet, amelyet a világszerte aktív Institute for Economics and Peace (IEP) hozott létre különböző tudósok és szakemberek segítségével, illetve az Economist Intelligence Unit által gyűjtött és ismertetett adatok felhasználásával. Ez a világ első olyan tanulmánya, amely az országokat békességük szerint listázza.

A Gazdaság és Béke Intézet 2025-ös Globális Békeindexének friss jelentéséből kiderült, hogy jelenleg melyek a legbiztonságosabb, illetve a legveszélyesebb országok a Földön (illusztráció) Fotó: 123RF
A Gazdaság és Béke Intézet 2025-ös Globális Békeindexének friss jelentéséből kiderült, hogy jelenleg melyek a legbiztonságosabb, illetve a legveszélyesebb országok a Földön (illusztráció) 
Ezek a világon a legveszélyesebb országok:

Az összetett index, amely az országok békésségét méri, 23 mennyiségi és minőségi mutatóból áll, amelyek mindegyike 1-5-ös skálán súlyozott. Minél magasabb a pontszám, annál veszélyesebb az ország. Figyelemreméltó adat, miszerint az az Index 2008-as kezdete óta az idei esztendőben volt a legalacsonyabb szinten a békemutató, és a legtöbb ország közt aktív háborús konfliktus a második világháború óta. 

A globális erőszak pedig nem csak társadalmi, de gazdasági szinten is elképesztő károkat okoz. 

Példának okáért a veszteségek értéke 2024-ben elérte a 19,97 billió dollárt, ami a globális GDP 11,6%-ának felel meg, míg ugyanebben az évben a katonai kiadásokra 2,7 billió dollárt fordítottak. A rangsor alapján az is kiderült, hogy melyik a világ 20 legveszélyesebb országa:

  1. Oroszország
  2. Ukrajna
  3. Szudán
  4. Kongói Demokratikus Köztársaság
  5. Jemen
  6. Afganisztán
  7. Szíria
  8. Dél-Szudán
  9. Izrael
  10. Mali
  11. Mianmar
  12. Burkina Faso
  13. Szomália
  14. Közép-afrikai Köztársaság
  15. Észak-Korea
  16. Nigéria
  17. Irak
  18. Törökország
  19. Palesztina 
  20. Pakisztán

Egyébiránt a Békeindex szerint a világ 5 legbékésebb országa 2025-ben: Izland, Írország, Új-Zéland, Ausztria és Svájc volt. De jó hír, hogy Magyarország is ott van a 20 legbiztonságosabb ország listáján, méghozzá az előkelő 17. helyen.

 

 

