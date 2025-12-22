Ezeket az országokat kerülje el nagy ívben 2026-ban! – listán a legveszélyesebbek

A GPI-t egy nonprofit szervezet, amelyet a világszerte aktív Institute for Economics and Peace (IEP) hozott létre különböző tudósok és szakemberek segítségével, illetve az Economist Intelligence Unit által gyűjtött és ismertetett adatok felhasználásával. Ez a világ első olyan tanulmánya, amely az országokat békességük szerint listázza.
Ezek a világon a legveszélyesebb országok:
Az összetett index, amely az országok békésségét méri, 23 mennyiségi és minőségi mutatóból áll, amelyek mindegyike 1-5-ös skálán súlyozott. Minél magasabb a pontszám, annál veszélyesebb az ország. Figyelemreméltó adat, miszerint az az Index 2008-as kezdete óta az idei esztendőben volt a legalacsonyabb szinten a békemutató, és a legtöbb ország közt aktív háborús konfliktus a második világháború óta.
A globális erőszak pedig nem csak társadalmi, de gazdasági szinten is elképesztő károkat okoz.
Példának okáért a veszteségek értéke 2024-ben elérte a 19,97 billió dollárt, ami a globális GDP 11,6%-ának felel meg, míg ugyanebben az évben a katonai kiadásokra 2,7 billió dollárt fordítottak. A rangsor alapján az is kiderült, hogy melyik a világ 20 legveszélyesebb országa:
- Oroszország
- Ukrajna
- Szudán
- Kongói Demokratikus Köztársaság
- Jemen
- Afganisztán
- Szíria
- Dél-Szudán
- Izrael
- Mali
- Mianmar
- Burkina Faso
- Szomália
- Közép-afrikai Köztársaság
- Észak-Korea
- Nigéria
- Irak
- Törökország
- Palesztina
- Pakisztán
Egyébiránt a Békeindex szerint a világ 5 legbékésebb országa 2025-ben: Izland, Írország, Új-Zéland, Ausztria és Svájc volt. De jó hír, hogy Magyarország is ott van a 20 legbiztonságosabb ország listáján, méghozzá az előkelő 17. helyen.