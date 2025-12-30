Ez a változás élesedik az Otthon Start Programban 2026. január 1-jén

December hónap sem múlt el anélkül, hogy a rendkívül sikeres Otthon Start Programban ne jelenjen meg egy újabb szabályváltozás, ami nemcsak egyszerűen finomhangolást jelent, hanem újabb ingatlantípusokra teszi elérhetővé a fix 3 százalékos hitelt (az Otthon Start Program kapcsán készített év végi összeállításunkat ide kattintva nyithatja meg). A Magyar Közlönyben december 10-én megjelent módosító rendelet értelmében január 1-től már nem csak a belterületi lakásokra lehet majd felvenni az Otthon Start Program támogatott, fix 3 százalékos hitelét.

2026. január 1-től bővül az Otthon Start Programmal elérhető ingatlanok köre (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Bővül az Otthon Start Programmal elérhető ingatlanok köre

A módosító rendelet alapján 2026. január 1-től már nemcsak belterületi ingatlanokra lehet majd felvenni a kamattámogatott hitelt. A programot szabályzó kormányrendelet jelenlegi szabályozása szerint a kamattámogatott lakáshitelt „Magyarország területén lévő belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont” építéséhez vagy vásárlásához lehet felvenni.

Az eredeti szabályozás szerint tehát zártkerti házakkal kapcsolatos ügyletekre nem vehető igénybe a fix 3 százalékos hitel. Ezen változtat a rendeletmódosítás azáltal (hívta fel a figyelmet a Bank360), hogy a fent megemlített paragrafusból kikerül a „belterületi” szövegrész, amely így már nem lesz jogosultsági feltétel.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy január 1-tól minden zártkerti ingatlan megvásárolhatóvá válik az Otthon Start Program keretein belül.

A támogatott hitelt ugyanis a továbbiakban is csak olyan ingatlanokra lehet majd felvenni, melyek lakóházként vannak bejegyezve, illetve amelyek felelnek a lakhatáshoz hivatalosan szükséges feltételeknek.

Ez azt is jelenti, hogy nem minden, egyébként a rendelet hatálya alá tartozó ingatlan lesz automatikusan hitelezhető, azoknak ugyanis több feltételnek meg kell felelniük.

A program egyéb szabályait ezzel a bővítő módosítással összhangban kell alkalmazni.

Akár 30 ezer új ingatlant is jelenthet a módosítás a piacon

Miként az elemzői kommentár kitért rá, a módosítás annyiból nem nevezhető váratlannak, hogy Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára már novemberben arról beszélt, hogy rengeteg olyan külterületi ingatlan van, melyek minden egyéb feltételnek megfelelnének, azonban a területek belterületté minősítése még akár még több mint egy évet is igénybe vehetne. Az államtitkár korábbi kijelentésével kapcsolatban a sajtóban megjelent szakértői vélemények szerint egyébként

akár 30 ezer olyan ingatlan is lehet a hazai piacon, melyekre ezen módosítás hatására lehet majd felvenni az otthon startos lakáscélú hitelt.

A fix 3 százalékos hitellel elérhető ingatlanok számának bővülése a vásárlást tervezők oldalán a kínálat bővülése, az elérhető ingatlanok számának növekedése miatt önmagában is fontos körülmény. Azonban áttételes hatásai is jelentősek. Az Otthon Start Program kapcsán ugyanis tapasztalható volt áremelkedés, és egyes aggodalmak arról szóltak, hogy túlfűti a piacot a támogatott lehetőség megjelenése. Ezt azonban már a novemberi lakásárindex adatok sem támasztják alá,

a 2026-ra várt piacbővülés új építésű lakások tömeges megjelenésével, valamint

az Otthon Start Program egyik központi elemének számító vételárplafon mind a lakóingatlan árak emelkedésének ellentartó tényezők.

A zártkerti ingatlanok fix 3 százalékos hitellel való elérhetővé tétele szintén kínálati bővülést jelenthet.