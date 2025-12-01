Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Döbbenetes dolog derült ki Zelenszkij sorsáról

Durva

Ez mindenkit érint! Itt a Tisza teljes adócsomagja, brutális megszorítások jönnének

Otthon start

Otthon Start: a rendszerváltás óta nem volt ekkora lehetőség, ennyien éltek vele eddig

35 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Minden várakozást felülmúló sikerrel indult a kormány legújabb otthonteremtési intézkedése, az Otthon start program. A rendszerváltozás óta nem látott érdeklődés kíséri a fix 3 százalékos kamatozású hitelt. Az első másfél hónapban több mint 15 ezer igénylést nyújtottak be a bankokhoz. Panyi Miklós államtitkár szerint az Otthon start nemcsak a családoknak nyújt soha nem látott segítséget, hanem az építőipar új motorjaként a gazdaságot is felpörgeti. Fontos eredmény, hogy az árak elszabadulását is sikerül megfékezni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon startPanyi Miklóseredmények

Alaposan felkavarta a hazai ingatlanpiac állóvizét az Otthon Start program szeptemberi indulása. A kormányzat által bevezetett új lehetőség iránti kereslet minden korábbi csúcsot megdöntött. A banki adatok szerint az első hat hétben mintegy 15 ezer hitelkérelmet nyújtottak be. Ez a szám még a korábbi, rendkívül népszerű CSOK legforgalmasabb időszakait is messze túlszárnyalja. A korábbi programnál havi négy-ötezer igénylésnél tetőzött az érdeklődés, írta meg a Demokrata.

Panyi Miklós, az Otthon start program részleteit ismerteti. A kép illusztráció./Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség
Panyi Miklós, az Otthon start program részleteit ismerteti. A kép illusztráció./Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Valóságos igénylés cunamit indított az Otthon start

A siker titka a rendkívül kedvező feltételekben rejlik. A jelenlegi piaci környezetben szinte ajándéknak számít a fix 3 százalékos kamat, a 25 éves futamidő és a mindössze 10 százalékos önerő. A kormány szélesre tárta a kaput. Minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár élhet a lehetőséggel, aki az elmúlt tíz évben nem rendelkezett jelentős ingatlantulajdonnal. Ez nemcsak az első lakásukat vásárló fiataloknak jelent óriási segítséget. Azoknak a családoknak is új esélyt ad, akik a korábbi devizahitel-válságban veszítették el otthonukat.

 A kormány kis túlzással nem is kavicsot, hanem sziklát dobott az állóvízbe

 – érzékeltette a program horderejét Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hangsúlyozta: az Otthon Start mögött komoly társadalompolitikai célok húzódnak. A kormány a családosokat és a fiatalokat kívánja leginkább támogatni. A programra hosszú távon is stabil pillérként tekintenek.

Nem titok, hogy már több éve el akarta indítani a kormány, de az ukrajnai háború miatt nem volt rá lehetőség

 – jegyezte meg az államtitkár.
A programnak nemcsak keresletélénkítő, hanem árstabilizáló hatása is van. A beépített árkorlátok hatékonyan fékezik az árak elszabadulását:

  • lakásoknál 100 millió,
  •  házaknál 150 millió forintos felső határ, valamint 
  • a másfél milliós négyzetméterár-plafon védi a vevőket.

Balogh László szerint ez a korlát "egyfajta hatósági ársapkaként" működik. Ez a mechanizmus megakadályozta, hogy a keresleti roham újabb árrobbanáshoz vezessen.
A kormányzat a kínálat bővítése érdekében is határozott lépéseket tett. Panyi Miklós szerint: a gyorsított engedélyezési eljárások és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítés lehetősége máris meghozta az eredményét. 

Három hónap alatt több tucat beruházó jelezte szándékát csaknem negyvenezer új lakás építésére.

Az építőipar számára új lendületet adhat a társasházi építményi jog bevezetése is. Ezt az Országgyűlés a múlt héten ellenszavazat nélkül fogadta el. Ez az innovatív jogi megoldás lehetővé teszi a fiatalok számára a tervezőasztalról történő vásárlást. Így már a kivitelezés alatt felvehetik a kedvezményes hitelt.

Ez az új jogintézmény az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés révén a tulajdonjoggal egyenértékű dologi jogi erővel minden korábbinál biztonságosabbá teszi az új lakások vásárlását, megbízható fedezetül szolgál a bankok számára, ezzel pedig már a fejlesztés korai szakaszában kiszámítható megrendelést biztosít a lakásfejlesztőknek. A társasházi építményi jog lesz ezért a lakásfejlesztések és az építőipar új motorja

 – szögezte le Panyi Miklós.
 

A Szép-kártya tulajdonosokat érintő Otthon start újításról itt írtunk.

A kiemelt képek illusztrációk./ Forrás: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség és Shutterstock
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!