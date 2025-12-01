Otthon Start: a rendszerváltás óta nem volt ekkora lehetőség, ennyien éltek vele eddig

Alaposan felkavarta a hazai ingatlanpiac állóvizét az Otthon Start program szeptemberi indulása. A kormányzat által bevezetett új lehetőség iránti kereslet minden korábbi csúcsot megdöntött. A banki adatok szerint az első hat hétben mintegy 15 ezer hitelkérelmet nyújtottak be. Ez a szám még a korábbi, rendkívül népszerű CSOK legforgalmasabb időszakait is messze túlszárnyalja. A korábbi programnál havi négy-ötezer igénylésnél tetőzött az érdeklődés, írta meg a Demokrata.

Valóságos igénylés cunamit indított az Otthon start

A siker titka a rendkívül kedvező feltételekben rejlik. A jelenlegi piaci környezetben szinte ajándéknak számít a fix 3 százalékos kamat, a 25 éves futamidő és a mindössze 10 százalékos önerő. A kormány szélesre tárta a kaput. Minden 18. életévét betöltött magyar állampolgár élhet a lehetőséggel, aki az elmúlt tíz évben nem rendelkezett jelentős ingatlantulajdonnal. Ez nemcsak az első lakásukat vásárló fiataloknak jelent óriási segítséget. Azoknak a családoknak is új esélyt ad, akik a korábbi devizahitel-válságban veszítették el otthonukat.

A kormány kis túlzással nem is kavicsot, hanem sziklát dobott az állóvízbe

– érzékeltette a program horderejét Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hangsúlyozta: az Otthon Start mögött komoly társadalompolitikai célok húzódnak. A kormány a családosokat és a fiatalokat kívánja leginkább támogatni. A programra hosszú távon is stabil pillérként tekintenek.

Nem titok, hogy már több éve el akarta indítani a kormány, de az ukrajnai háború miatt nem volt rá lehetőség

– jegyezte meg az államtitkár.

A programnak nemcsak keresletélénkítő, hanem árstabilizáló hatása is van. A beépített árkorlátok hatékonyan fékezik az árak elszabadulását:

lakásoknál 100 millió,

házaknál 150 millió forintos felső határ, valamint

a másfél milliós négyzetméterár-plafon védi a vevőket.

Balogh László szerint ez a korlát "egyfajta hatósági ársapkaként" működik. Ez a mechanizmus megakadályozta, hogy a keresleti roham újabb árrobbanáshoz vezessen.

A kormányzat a kínálat bővítése érdekében is határozott lépéseket tett. Panyi Miklós szerint: a gyorsított engedélyezési eljárások és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá minősítés lehetősége máris meghozta az eredményét.

Három hónap alatt több tucat beruházó jelezte szándékát csaknem negyvenezer új lakás építésére.

Az építőipar számára új lendületet adhat a társasházi építményi jog bevezetése is. Ezt az Országgyűlés a múlt héten ellenszavazat nélkül fogadta el. Ez az innovatív jogi megoldás lehetővé teszi a fiatalok számára a tervezőasztalról történő vásárlást. Így már a kivitelezés alatt felvehetik a kedvezményes hitelt.

Ez az új jogintézmény az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés révén a tulajdonjoggal egyenértékű dologi jogi erővel minden korábbinál biztonságosabbá teszi az új lakások vásárlását, megbízható fedezetül szolgál a bankok számára, ezzel pedig már a fejlesztés korai szakaszában kiszámítható megrendelést biztosít a lakásfejlesztőknek. A társasházi építményi jog lesz ezért a lakásfejlesztések és az építőipar új motorja

– szögezte le Panyi Miklós.

