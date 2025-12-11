Bombaként robbant az Otthon Start: így hatott az albérletárakra

Folytatódott a lakbérek csökkenése novemberben a KSH-ingatlan.com lakbérindexe szerint. Országosan és a fővárosban 0,8-0,8 százalékkal csökkentek a lakbérek októberhez képest, így ez volt a harmadik hónap, amikor mindkét piacon csökkenés tapasztalható havi összevetésben. Rengeteg fiatal vásárolta meg első lakását az Otthon Start Program segítségével, amely az albérletpiaci kereslet csökkenéséhez vezetett.

Az Otthon Start Program miatt jelentősen csökkent az albérletpiaci kereslet, a kínálat pedig folyamatosan nő (illusztráció) Fotó: MTI/Róka László

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: „Szeptember óta jelentős változás mutatkozik az albérletpiacon az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes hitelt biztosító Otthon Start Program hatására. Az év elején az állampapír-megtakarításukat az albérletpiacra irányító befektetési célú vásárlók reménykedhettek a drágulásban, de az Otthon Start Program indulása rengeteg bérlőt szívott ki az albérletpiacról. Arra, hogy már három egymást követő hónapban csökkent a lakbérindex, ritka esemény, legutóbb 2020-ban, a járvány időszakának közepén tapasztaltunk ilyet. Se előtte, se utána nem volt példa erre”

Az ingatlan.com adataiból kiderül, hogy a december elején Budapesten a bérleti díjak középértéke havi 260 ezer forintot tett ki. A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közül a XIII. kerületben 260 ezer, míg a XI. kerületben 270 ezer forint a mediánérték. A legdrágább városrész a II. kerület 362 ezer forinttal, a legolcsóbb pedig a XXIII. kerület, amely 180 ezer forintos medián lakbérrel kezdte az év utolsó hónapján.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben 230 ezer, Győrben és Székesfehérváron egyaránt 200 ezer, Pécsen és Veszprémben 180-180 ezer, Szegeden 179,5 ezer, Kecskeméten 160 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer a havi bérleti díjak középértéke.

Látványos az albérletpiac lassulása

Az albérletpiaci drágulás kifulladásához a kereslet és a kínálat idei változása is hozzájárult. A kereslet gyengülése és kínálat bővülése együttesen javította a bérlők helyzetét az év második felében, ezért látványos az áremelkedés lassulása éves összevetésben is. 2025 januárjában az éves albérletdrágulás tempója a KSH-ingatlan.com lakbérindex adatai szerint országosan és Budapesten is 9-10 százalék körül alakult, idén novemberre viszont 5-6 százalékra csökkent.