2025. december 04. 14:44
Soha annyi lakáshitelt nem vettek még fel a magyar háztartások, mint idén októberben. Az Otthon start ezzel új korszakot teremtett és rekord született az egy szerződésre jutó hitelösszeget illetően is. A személyi kölcsön népszerűsége töretlen – írja a Bank360.
Otthon Start

Minden rekordot megdöntött az Otthon Start lakáshitel, eközben lassan a földbe állnak a piaci kamatozású lakáshitelek. A Magyar Nemzeti Bank szerda reggel közzétett adatai szerint megdőlt a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege, összesen 257,57 milliárd forintra kötöttek szerződést a magyar háztartások. Ez 128 százalékkal haladta meg az előző havi, és 118 százalékkal a tavaly októberi eredményt. A teljes volumen közel 80 százaléka támogatott lakáshitel volt októberben. Piaci hitelre mindössze 52,32 milliárd forintnyi szerződés született − ismertette a Bank360.

Bővül az Otthon Start Program
Az Otthon startból a jegybank tájékoztatója szerint októberben 183 milliárd forint fogyott, ami a teljes lakáshitel volumen 71 százaléka
Fotó: stock fotó

Az Otthon Start hitelből a jegybank tájékoztatója szerint októberben 183 milliárd forint fogyott, ami a teljes lakáshitel volumen 71 százaléka. A szerződések számát tekintve is jelentős emelkedés történt, októberben összesen 9676 lakáscélú hitelszerződést írtak alá. 

  • Szeptemberhez képest ez 70 százalékos ugrás, 
  • tavaly októberhez képest 55 százalékos volt az emelkedés mértéke. 

Otthon start hitelből többet lehet felvenni

A kamattámogatott hitel miatt jelentősen emelkedni tudott az egy szerződésre jutó hitelösszeg is, átlagosan 26,6 millió forintot vettek fel az igénylők. A korábbi 18–20 millió forintos átlag részben azért tudott ekkorát emelkedni, mivel ugyanakkora nettó jövedelemmel az Otthon Start lakáshitelből többet lehet felvenni, mint bármelyik piaci kölcsönből.

A személyi kölcsönök továbbra is népszerűek, októberben 99,33 milliárd forintra szerződtek a magyar háztartások. Ez ugyan 7 százalékkal kevesebb, mint szeptemberben, a tavaly októberi eredményt azonban 23 százalékkal meghaladja. Összesen 30 194 darab személyi kölcsön szerződést kötöttek meg a hitelintézetek az igénylőkkel. Az átlagos hitelösszeg 3,29 millió forint volt.

Az akár önerőként is felhasználható babavári hitel iránt is megnőtt valamelyest a kereslet, októberben annyi fogyott belőle, mint ebben az évben még nem, összesen 22,80 milliárd forint. A fiatalokat célzó munkáshitelből mindössze 9,68 milliárd forintot vettek fel.

 

 

