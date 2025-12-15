Panel vagy családi ház? Mit vittek idén a vásárlók?

Az idei esztendő ingatlanpiaci folyamatai valóságos hullámvasútra emlékeztetnek. A szereplők és a preferenciák is folyamatosan változtak. A zenga.hu friss elemzése rámutat: az év elején, az Otthon start bevezetése előtt, még egyértelműen a befektetési célú vásárlások domináltak. Ebben az időszakban a kisebb alapterületű, gyorsan kiadható, akár felújítandó panel- és téglalakások voltak a legkeresettebbek. A vásárlók elsősorban a gyors megtérülést tartották szem előtt.

Az Otthon start alaposan megmozgatta a lakáspiacot. A kép illusztráció. / Fotó: Shutterstock

Pozitív mozgások az Otthon startnak köszönhetően

A helyzet azonban gyökeresen megváltozott az Otthon start kedvezményes hitelprogram bejelentésével. A kormányzati támogatás lehetősége sokakat ösztönzött a cselekvésre. Rengetegen vágtak bele álmaik otthonának megvásárlásába.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője rámutatott a változás lényegére. Elmondása szerint az Otthon start program bejelentése után már saját célra kezdtek nézelődni az érdeklődők. Így mostanra a családi házak álltak az élre. Jelenleg többen keresnek ilyen típusú ingatlant, mint panellakást és téglalakást együttvéve.

Ingatlanérdeklődések számának alakulása. / Forrás: zenga.hu

A változás nemcsak az ingatlantípusokban, hanem a méretekben és az állapotban is megmutatkozott.

Korábban a 40-59 négyzetméteres, könnyen kiadható lakások vitték a prímet. Az év végére a hangsúly áthelyeződött a 80-99 négyzetméteres, vagy annál is nagyobb ingatlanokra.

A saját célra vásárlók ráadásul már nem szívesen bajlódnak a felújítással. Az átlagos állapotú vagy kifejezetten újszerű otthonok iránti kereslet ugrott meg leginkább.

A területi eloszlás is érdekes képet mutat. A családi házra vágyók körében a legnépszerűbb célpont a budapesti agglomeráció. Az érdeklődések több mint negyede Pest vármegyére irányul. Ezzel szemben a panellakások iránti kereslet jelentősen visszaesett az év eleji felfutás után. Aki mégis ilyet keres, az jellemzően a fővárosban teszi.

Összességében elmondható, hogy az Otthon start program sikeresen mozgatta meg a piacot. A fókusz a spekulatív befektetésekről visszakerült a valódi otthonteremtésre.

A magyar családok bátrabban vágnak bele a nagyobb, kényelmesebb életteret biztosító ingatlanok megvásárlásába. Ez a tendencia pedig a családok győzelmét jelenti az ingatlanpiacon.





A kiemelt képek illusztrációk. / Források: Unsplash.com / Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség