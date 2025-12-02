Szembejött a valóság: ez az igazság az Otthon Start programmal kapcsolatban

Szembejön a valóság. A baloldali károgók megint leszerepeltek, az Otthon Start nemhogy nem „csapás" a fiataloknak, hanem példátlanul sikeres a körükben – közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán utalva a baloldali sajtóban megjelent rémhírekre. Az Otthon Start egyszerűen letartolta a piacot.

Tarol a fiatalok körében az Otthon Start program.

Mint írta, 2025 egyértelműen a fiatal otthon- és lakásvásárlók éve lett, ők az ingatlanpiac motorja. Ez volt a tervünk, sikerült, helyzetbe hoztuk a fiatalokat. Az Otthon Starttal a fiatalabb korosztályok látványosan nagyobb alapterületű otthonokat vásárolnak, mint korábban, és mindeközben átlagosan egyre magasabb költési szint is jellemzi őket – ez derült ki a Duna House jelentéséből.

Panyi emlékeztetett arra, hogy a saját otthon immár elérhető fix 3 százalékos hitellel, 10 százalékos önerővel, árfolyamkockázat nélkül, akár más otthonteremtési támogatásokkal kombinálva. Sok más ország fiataljai kiegyeznének ilyen „borzasztó csapással” – szögezte le.

A Dna House jelentése szeirnt, 2025 novemberében országosan 9 503 lakóingatlan cserélt gazdát, a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege pedig elérte a 300 milliárd forintot. A cég szerint, az Otthon Start program piacélénkítő hatása miatt augusztusban és szeptemberben látványosan nőtt a tranzakciók száma. A 13 426-es szeptemberi adásvételi csúcs után októberben viszont már csökkenést mértek.

Otthon Start hatás: csúcson a lakáscélú hitelezés

A hitelpiacon viszont novemberben újabb rekordnagyságú havi ugrás látható. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint novemberre 300 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 53%-kal haladja meg az októberi értéket. Éves összevetésben pedig példa nélküli, 165%-os növekedés látható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

A kormányzat által bevezetett új lehetőség iránti kereslet minden korábbi csúcsot megdöntött. A banki adatok szerint az első hat hétben mintegy 15 ezer hitelkérelmet nyújtottak be. Ez a szám még a korábbi, rendkívül népszerű CSOK legforgalmasabb időszakait is messze túlszárnyalja.