A pezsgődurrantással indul az új otthontámogatási program, a kereslet és a kínálat is felfuthat januárban

2026. január 1-jén indul a közszolgák otthontámogatási programja. A program lehetőségével élhetnek többek között a gyógyító munkát végző orvosok, ápolók, a rendvédelmi feladatokat ellátó rendőrök, a tanító-nevelő munkát végző tanárok, a védelmi feladatokat ellátó katonák, és valamennyi közszolgálati dolgozók. De élhetnek a támogatással a a megfelelő jogviszonnyal rendelkező kutatók, polgármesterek, képviselő-testületi tagok, közfoglalkoztatottak, és más munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók is a rendelet szerint meghatározva, feltéve, ha az ehhez szükséges regisztrációt és igénybejelentést a munkáltató elvégezte.
Az arra jogosultak évi nettó 1 millió forintos támogatást kaphatnak, mely vagy a már meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy egy új lakáshitel önerejének biztosítására használható. Ráadásul egy háztartáson belül duplázni is lehet, hiszen ha a házastárs vagy élettárs is a közszolgálatban dolgozik, mindketten igényelhetik a támogatást. A lakhatásra fordítható komoly pénzügyi segítség egy olyan időszakban érkezik, amelyben az első otthon megszerzését segítő Otthon Start Program alaposan felpörgette az egyébként sem a lassúságáról ismert ingatlanpiacot.
Otthontámogatás közszolgálatban dolgozóknak: néhány hét a startig
A Magyar Közlönyben november 25-én jelent meg a közszolgáltatásban dolgozók számára induló otthontámogatási program kormányrendelete. A feltételrendszer korábban megismert egyik elemében újdonság, hogy a próbaidejüket már letöltött, de az abban az aktuális adóévben még nem végig foglalkoztatott munkavállalók is igényelhetik a támogatást. Ebben az esetben az otthontámogatás időarányosan jár majd. Hasonló szabály vonatkozik a részmunkaidősökre, akik a teljes támogatási összeg arányos részét kaphatják meg munkáltatójukon keresztül.
A támogatást nem vehetik igénybe:
- a még próbaidejüket töltők,
- a lakhatási támogatásban részesülők,
- a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók,
- valamint a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok a hatályos szabályozás alapján.
Maradva a jogosultak körének kérdésénél: a kormányzati döntés alapvetően belefoglaló, annak nyomán
az otthontámogatásra valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, valamint a legtöbb, közfeladatnak minősülő tevékenységet végző szervezet alkalmazottjai is jogosult.
A Magyar Államkincstár a jogosult munkáltatókról és fenntartóikról nyilvántartást vezet,
Látható, hogy a lakhatási terhek csökkentése igen széles, nagy létszámú társadalmi csoport számára nyújt jelentős pénzügyi támogatást. Azt, hogy pontosan mekkora ez a létszám, a foglalkoztatási adatok összegzése adja ki, amiknél a rendelet alapján figyelembe kell venni a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is.
A kormányrendelet pontosan meghatározza a támogatással érintettek körét – ebből fent kivonatot adtunk –, a közszférában dolgozók száma alapján – egy most jelenleg nagyságrendileg 600 000 fő – látható, hogy a munkavállalók jelentős aránya potenciálisan a célcsoportba tartozik. A GKI még szeptember végén – azaz a kormányrendelet megjelenése előtt, az Orbán Viktor miniszterelnök által nyáron tett bejelentésre alapozva – publikálta reprezentatív felmérésének eredményét arról, hogy a közszférában dolgozók 15 százaléka szívesen igénybe venné ezt a rendkívüli lehetőséget. Ez ebben a felmérésben számban 90 000 munkavállalót jelent (az első évben). A nemrég megjelent rendelet alapján, a technikai-lebonyolítási tudnivalók tükrében ugyanakkor a prognózis változhat. S ne felejtsük el azt sem, hogy az igénylők egy része nem egyedülállóként, hanem családjával együtt részesülne a támogatásban.
Ilyen módon áttételesen a program ennél is több embernek nyújthat segítséget.
Arról jóslatot adni, hogy hány munkavállaló él majd jogosultsága alapján a lehetőséggel, továbbra sem egyszerű feladat, de a várakozások jelentős ingatlanpiaci mozgást, megugró tranzakciószámot vetítenek előre ezzel kapcsolatban. Miért lényeges ez? Azért, mert egy már eleve magasabb fordulatszámon pörgő ingatlanpiacra érkezik az otthontámogatási lehetőség, s nem mindegy, hogy a kínálati oldal mivel fogadja azt, s persze vevői oldalon akár a támogatással élőknek, akár (esetleg kombinálva a két lehetőséget) az Otthon Start Program fix 3 százalékos kamatú hitelét választóknak sem, hogy megtalálják-e az igényeiknek leginkább megfelelő ingatlant.
Januártól az ingatlanpiac keresleti, de kínálati oldalán is felfutás várható
Sok más kérdés mellett így az egyik legizgalmasabb az, mi várható januártól a piacon, amikor a nagyon sikeres Otthon Start Program mellé elindul a közszolgálati dolgozók otthontámogatása (aminek összege a lakásvásárlók által hitelfelvételnél hozzátehető az önrészhez). Az Otthon Start Programban megkötött hitelszerződések száma október második felére meghaladta a 3000-et, emellett további 14-15 ezer hiteligény állt elbírálás alatt (aláírt adásvételi szerzőfés alapján), és mintegy 10 000 ügyben előbírálat zajlott.
Egyes megállapítások szerint az Otthon Start Program kezdeti lendülete mostanra alábbhagyott, de ez Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint nem megalapozott állítás. Szerinte egyszerű szezonalitásról van szó, a decemberi ünnepi időszak közeledtével ugyanis jellemzően mindig lassul a piac. Az ünnepek alatt viszont számos családnál megszületnek azok a döntések, amelyek januárban újra lendületbe hozzák a piacot, sőt, Balogh László szerint már a karácsonyi és az újév ünnepe közötti napokban általában láthatók e döntések jelei.
A kínálat is megújul januárban, majd a későbbi hónapokban folyamatosan elérhetővé válnak új társasházi projektekben épülő lakások, főként Budapesten, de más nagyvárosokban is jelentettek már be új projekteket
– mondta az Origónak az elemző, utalva arra, hogy az Otthon Start Program egyébként is lendületet adott az új lakások építésének, melyek akár már a kivitelezés elején megvásárolhatók.
Balogh László szerint az ingatlanpiaci éves ciklikusságnak jellemzője, hogy január keresleti szempontból mindig erős, ha nem éppen a legerősebb. A szakértő úgy véli, hogy ezt
2026-ban mind az Otthon Start Program, mind az otthontámogatási program még inkább kidomborítja, azaz az egyébként szokottnál is nagyobb vevői érdeklődés várható januárban, illetve az utána következő hónapokban a hazai ingatlanpiacon.
Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy a kínálat bővülése mennyire tartja majd a lépést a kereslettel, mert ha utóbbi emelkedik, annak lehet árfelhajtó hatása. Ám Balogh László szerint az új lakások jelentette kínálatbővülés ellentart majd ennek, és lehet arra is számítani, hogy ahogy korábban az Otthon Start indulásakor, úgy most is lesznek olyan tulajdonosok, akik eddig befektetésként tartott lakásukat dobják most piacra, szintén bővítve a lakáskínálatot.
Duplázható is az otthontámogatás, akár 10 millió forinttal drágább ingatlan is szóba kerülhet
Balog László szerint vevői, keresleti oldalon óriási jelentősége lehet annak, hogy az otthontámogatás 1 millió forintja közszolgálatban dolgozó párok esetén akár 2 millió forintra is duplázódhat, ha a házaspár mindkét tagja megfelel a jogosultsági feltételeknek. Ez pedig jelentősen nagyobb pénzügyi mozgásteret jelent az ingatlanvásárlás előtt állóknak.
Meg merem kockáztatni, hogy a következő hónapokban az igényelt otthontámogatásoknál 50-50 százalék körül alakul majd az 1 millió forintos, azaz egyedül benyújtott igénylések, valamint a két fő által együttesen benyújtott, összesen 2 millió forintos igénylés
– mutatott rá Balogh László annak jelentősége, hogy a háztartásokban az otthontámogatás duplázható, amennyiben a pár mindkét tagja közszolgálatban dolgozik.
Az ingatlanpiaci szakértő szerint mindennek komoly hozadéka lesz, és jelentősen megnöveli például a pályakezdő orvosok, tanárok, a szociális szférában dolgozók pénzügyi lehetőségeit, hiszen sok jogosultnál első otthon szerzése esetén beléphet a képbe az Otthon Start Program. Ebben az esetben, amennyiben az igénylő(k) esetében
a bank elfogadja önrésznek a 10 százalékos mértéket, minden egyes további 1 millió forint akár 10 millió forinttal nagyobb ingatlanértéket is jelenthet vásárlásnál, azaz ennyivel drágább ingatlanok közül is vásárlhat.
Az ingatlan.com vezető elemzője szerint jelentékeny hatása lesz az otthontámogatási programnak az ingatlanpiacon, különösen azért, mert a hazai pénzintézetek felmérései alapján minden tizedik magyar egy éven belül költözést tervez. Az elemző szerint ez százezres nagyságrendet jelent az ingatlanpiacon, de itt fontos kiemelni, hogy itt a költözéssel érintett személyek számára kell gondolni, s nem feltétlen a tranzakciószámra (hiszen egy adásvétel révén gyakran egy többtagú család költözik).
Százezres nagyságrendű lehet a költöző személyek száma, láncreakció indulhat
Az első otthon megszerzését támogató, illetve a januárban a meglévő lakáshitel-törlesztésre is fordítható kormányzati támogatási programoknál azért lehet számítani ekkora ingatlanpiaci mozgásra és a tranzakciószámok emelkedésére, mert azok hozzájárulnak egy láncreakciószerű hatás felerősödéséhez. „Például egy Miskolcon eladott panellakás több áttéten keresztül akár egy soproni családi ház értékesítéséhez is hozzájárulhat” – foglalta össze Balogh László.
Szerinte egyébként Budapestnek jót is fog ez a hatás tenni, mert pusztán az adásvételek darabszáma alapján - tehát nem az ingatlanok értékét tekintve – a néhány 2018-2019-es időszakban regisztrált évi nagyjából 40 ezer adásvétel mostanra 26-28 ezerre mérséklődött. Az elemző szerint ugyanakkor ezen is
lendíteni fognak a következő időszakban ezres nagyságrendben piacra kerülő új lakások, melyek jelentős része megfelel majd az Otthon Start Programban rögzített legfeljebb 1,5 millió forintos négyzetméterárnak – azaz a fix 3 százalékos hitelre és az otthontámogatásra jogosultaknak is választási lehetőséget jelenthetnek.
Ennek a keresleti mozgásnak ezért januártól – mondja a szakértő – egyáltalán nem biztos, hogy a belvárosi lakások lesznek a nyertesei.
Balogh László ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy
a jelentős pénzügyi segítséget kínáló otthontámogatási program ellenére sem érdemes kicentizni a hiteltörlesztést, azaz túlnyújtózkodni azon, ameddig a takarónk ér.
Hiteltörlesztésre fordításnál szem előtt kell tartani, hogy amennyiben esetleg a későbbiekben ez a lehetőség megszűnik vagy módosul, a lakáshitelt igénylőknek akkor is tudniuk kell vállalni a törlesztést. Kellő körültekintéssel, megfontolt hitelfelvétellel azonban az otthontámogatás (akár az Otthon Start Programmal kombinálva) az elemző szerint komoly, releváns pénzügyi segítséget jelent. Ha pedig a következő években is elérhető marad, akkor az „tiszta nyereség” - fogalmazott az Origónak Balogh László.
Fontosak a részletek – figyelni kell a határidőket
Lényeges, hogy az otthontámogatás nem jár automatikusan a jogosultaknak sem, azt igényelni kell, az igénylésnek pedig feladatai, valamint kapcsolódó határidői. Utóbbiak közül elsőként a 2025. december 20-a legfontosabb, a munkáltató ugyanis eddig köteles tájékoztatást adni a támogatás igénybevételének lehetőségéről és módjáról. E cikkünknek nem tárgya az igénylési folyamat ismertetése, de a kormányzati tájékoztatás tanulmányozását és a munkáltatóval való egyeztetést feltétlenül ajánljuk a lehetőség igénybe vételéhez.