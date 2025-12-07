A pezsgődurrantással indul az új otthontámogatási program, a kereslet és a kínálat is felfuthat januárban

2026. január 1-jén indul a közszolgák otthontámogatási programja. A program lehetőségével élhetnek többek között a gyógyító munkát végző orvosok, ápolók, a rendvédelmi feladatokat ellátó rendőrök, a tanító-nevelő munkát végző tanárok, a védelmi feladatokat ellátó katonák, és valamennyi közszolgálati dolgozók. De élhetnek a támogatással a a megfelelő jogviszonnyal rendelkező kutatók, polgármesterek, képviselő-testületi tagok, közfoglalkoztatottak, és más munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók is a rendelet szerint meghatározva, feltéve, ha az ehhez szükséges regisztrációt és igénybejelentést a munkáltató elvégezte.

2026. január 1-jétől indul az otthontámogatási program a közszolgálatban dolgozóknak, rengetegen élhetnek majd a lehetőséggel (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Az arra jogosultak évi nettó 1 millió forintos támogatást kaphatnak, mely vagy a már meglévő lakáshitel törlesztésére, vagy egy új lakáshitel önerejének biztosítására használható. Ráadásul egy háztartáson belül duplázni is lehet, hiszen ha a házastárs vagy élettárs is a közszolgálatban dolgozik, mindketten igényelhetik a támogatást. A lakhatásra fordítható komoly pénzügyi segítség egy olyan időszakban érkezik, amelyben az első otthon megszerzését segítő Otthon Start Program alaposan felpörgette az egyébként sem a lassúságáról ismert ingatlanpiacot.

Otthontámogatás közszolgálatban dolgozóknak: néhány hét a startig

A Magyar Közlönyben november 25-én jelent meg a közszolgáltatásban dolgozók számára induló otthontámogatási program kormányrendelete. A feltételrendszer korábban megismert egyik elemében újdonság, hogy a próbaidejüket már letöltött, de az abban az aktuális adóévben még nem végig foglalkoztatott munkavállalók is igényelhetik a támogatást. Ebben az esetben az otthontámogatás időarányosan jár majd. Hasonló szabály vonatkozik a részmunkaidősökre, akik a teljes támogatási összeg arányos részét kaphatják meg munkáltatójukon keresztül.

A támogatást nem vehetik igénybe:

a még próbaidejüket töltők,

a lakhatási támogatásban részesülők,

a megbízási vagy vállalkozási szerződéssel dolgozók,

valamint a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok a hatályos szabályozás alapján.

Maradva a jogosultak körének kérdésénél: a kormányzati döntés alapvetően belefoglaló, annak nyomán

az otthontámogatásra valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, valamint a legtöbb, közfeladatnak minősülő tevékenységet végző szervezet alkalmazottjai is jogosult.

A Magyar Államkincstár a jogosult munkáltatókról és fenntartóikról nyilvántartást vezet,

Látható, hogy a lakhatási terhek csökkentése igen széles, nagy létszámú társadalmi csoport számára nyújt jelentős pénzügyi támogatást. Azt, hogy pontosan mekkora ez a létszám, a foglalkoztatási adatok összegzése adja ki, amiknél a rendelet alapján figyelembe kell venni a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is.