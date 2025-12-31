Jelentős változások jönnek jövőre az özvegyi nyugdíjnál

A Magyarország 2026. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2025. évi LI. törvény elfogadásával módosultak az özvegyi nyugdíj feltételei is. Noha a jogszabály már jövő év elsejével hatályba lép, az új rendelkezéseket csak a jogszerző 2026. június 30-át követő elhalálozásának esetén kell alkalmazni. A módosítások egyszerre jelentenek lazítást és szigorítást is. A változások nem érintik az ideiglenes ellátást, amely haláleset után egy évig jár, mértéke pedig az elhunyt nyugdíjának 60 százaléka, valamint a fő szabály szerinti nyugdíj alapfeltételeit sem, de szigorítják a feltételeket, és az emelés a meglévő összegeket érinti.

Jövőre módosulnak az özvegyi nyugdíj egyes feltételei

Fotó: Pinterest

A hozzátartozói nyugellátásokhoz minden esetben, így itt is – a baleseti hozzátartozói nyugellátások kivételével – jogosultsági előfeltétel, hogy az elhunyt jogszerző hozzátartozó nyugdíjasként haljon meg, vagy a jogszabályban meghatározott mértékű szolgálati idővel rendelkezzen.

Korábban megírtuk, hogy az özvegyi nyugdíjra már nemcsak a házastársak jogosultak, hanem az élettárs is, amennyiben a jogszerzővel annak haláláig együtt élt, bizonyos feltételek szerint.

A legfontosabb változások jövőre

Bővül a különélő házastársak jogköre, a különélő házastárs az együtt élő házastárssal megegyező feltételek szerint jogosult lesz az özvegyi nyugdíjra, ha fennáll házastársi kötelékük. Vagyis aki bármilyen okból nem él együtt házastársával, ugyanúgy jogosult lesz a jövő évtől özvegyi nyugdíjra, mintha együtt éltek volna.

Szűkül az élettársi kapcsolatban élők jogköre, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2026-tól a kellő együttélési idővel rendelkező élettársaknak is csak akkor keletkezik özvegyi nyugdíjjogosultsága, ha a jogszerző halálakor egyik fél sem volt házas, azaz kizáró ok lesz, ha valaki új élettársával él, de hivatalosan nem vált el. Eddig özvegyi nyugdíjat kaphattak azok, akik legalább 1 évig együtt éltek élettársukkal és volt közös gyermekük, vagy legalább 10 éve megszakítás nélkül élettársi kapcsolatban éltek.

Bővül a nyugdíjkorhatár betöltését követően házasodók jogköre, ez egy kedvező változás, azok számára, akik idősebb korban kötöttek házasságot. Jövő évtől érvényes szabály, hogy ha a házastársi kapcsolat fennállási ideje nem éri el az öt évet, de azt megelőzően legalább tíz évig élettársi kapcsolatban éltek, akkor a két időszak együtt számítva már jogosultságot ad az özvegyi nyugdíjra.

Míg a házastársak és a kellő együttélési idővel rendelkező élettársak részére az általános szabályok szerint járhat özvegyi nyugdíj, az elvált házastársnak csak egy különleges esetben. Elvált házastárs akkor jogosult özvegyi nyugdíjra, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.