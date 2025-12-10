A tervezettnél gyorsabban halad a paksi atomerőmű bővítése – látványos videó érkezett

Ahogy az Origo beszámolt róla, a tárcavezető a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülését követően üdvözölte, hogy a paksi atomerőmű bővítésének munkálatai jobban haladnak a tervezettnél, és így már jövő héten el tudják kezdeni a szakemberek az első beton öntését közvetlenül megelőző műszaki feladatok végrehajtását.

Fotó: Jánossy Gergely / MTI Fotószerkesztõség

Paksi atomerőmű bővítése: gőzerővel zajlik a betonozás

„Működik már a betonüzem, leöntöttünk 500 négyzetméternyi szerelőbetont, folyamatos a vízszigetelés, ezért az eredetileg tervezett menetrendnél jóval előbb, a jövő év helyett már a jövő héten elkezdjük a betonvas szerelését, ezzel is garantáljuk, hogy február elején az első beton lenn lesz a földben” – tudatta.

Szijjártó Péter emellett aláhúzta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a legutóbbi találkozójukon áttekintették a kétoldalú kapcsolatok kérdéseit, ami új lendületet adott az együttműködésnek. Ennek kapcsán kiemelte, hogy megérte keményen dolgozni és ellenállni a nyomásgyakorlásnak, ugyanis hosszú évek visszaesése után idén először újra elkezdett növekedni a kétoldalú kereskedelmi forgalom.

A Paks II. projekt Facebook-oldalán közzétettek egy videót, melyben bemutatják, hogyan készül a szerelőbeton az 5. blokk munkagödrében. A betonozási munkákat a TITAN-2 vállalat végzi a magyar tulajdonú Bayer Construct Zrt. bevonásával.