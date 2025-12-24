Kiszáradás helyett pezsgős ünneplés karácsonykor: dőlt a pénz a világ legfontosabb tengeri átjárójába

A csatornát működtető Panama-csatorna Hatóság (ACP) közlése szerint a befizetés 2,37 milliárd dollár működési többletből, valamint 591 millió dollár, a hajók csatornána való átkeléséhez kapcsolódó, ún. áthaladási tonnadíjból állt össze, kiegészítve mintegy 2 millió dollár közszolgáltatási hozzájárulással. A kifizetés a 2025. szeptember 30-án zárult pénzügyi év jóváhagyott beszámolóin alapul. Ezek a pénzügyi adatok arra utalnak, hogy nemcsak a könyvelési, hanem a naptári év is eredményesen zárulhat a Panama-csatorna esetében.

Konténerhajó kel át a Panama-csatornán (illusztráció)

Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Nem csak az áruk, a dollármilliárdok is megjelentek Panamában

A pénzügyi teljesítmény jelentős javulást mutat az előző évhez képest: az ACP előzetes adatai szerint az összbevétel 14,4 százalékkal, 5,7 milliárd dollárra nőtt.

A hajóforgalom ennél is gyorsabban bővült, az áthaladások száma 19,3 százalékkal, 13 404-re emelkedett éves alapon

– írja a gCaptain.

A javulás hátterében elsősorban az áll, hogy a csatorna kilábalt az El Niño által súlyosbított aszályos időszakból. A vízszintek normalizálódtak, így az üzemeltető az egész év során fenn tudta tartani az 50 lábas merülési korlátot, ami közvetlenül növelte az áteresztőképességet (az adott idő alatt átengedhető hajók számát típusuk és merülésük alapján), és a díjbevételt. A napi átlagos tranzitszám 33 hajóra emelkedett az egy évvel korábbi 27-ről.

Vezetékrendszert építene Panama

A csatorna forgalmából származó bevételek növekedését a konténeres áruszállítás és a cseppfolyósított kőolajgáz (LPG) forgalma húzta, miközben az ömlesztettáru-szegmens fokozatosan állt talpra. Ezzel szemben a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítás volumene elmaradt a várakozásoktól, amit az ACP a globális tengeri fuvardíjpiac kedvezőtlenebb környezetével magyaráz. Panama egyébként ennek a két energiahordozónak a szállításában is szintet lépne: miként megírtuk, kötött vezetékrendszerrel támogatnák azok szállítását.

A Panama-csatorna a közép-amerikai ország egyik legfontosabb költségvetési bevételi forrása, így az idei eredmény a makrogazdasági stabilitás szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Az ACP hangsúlyozta, hogy a teljesítmény javulása az infrastruktúra alkalmazkodóképességét és az éghajlati kockázatok kezelésének fontosságát is alátámasztja.