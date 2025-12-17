Szenzációs bejelentés: hamarosan a világ bármely pontja elérhetővé válhat Pécsről

A Pécs-Pogány repülőtérről való személyszállítás újraindításáról tavasz óta zajló tárgyalássorozat egy nemzetközi szereplővel hozott áttörést: a Lufthansa egyik regionális feladatokat ellátó partnere vállalná a Pécs–München útvonal működtetését 2026 márciusától.
Új fejezet a Pécs-Pogány repülőtér történetében
A Lufthansa hálózatának köszönhetően a müncheni átszállással, egyetlen jeggyel gyakorlatilag a világ bármely pontja elérhetővé válna a pécsi utasok számára. A felek négy évre kötöttek szerződést, ami nemcsak kiszámíthatóságot ad, hanem jelentősen csökkenti az indulás költségeit is – írja a Pécsi Stop.
A járatindítás pénzügyi háttere azonban továbbra is kulcskérdés. Az induláshoz összesen kétszer 100 ezer euróra van szükség, amelyet két ütemben kell előteremteni: az első részletet december végéig, a másodikat pedig 2026 tavaszáig.
Az első részlet már összeállt: három partner – a Körber Hungária, a British American Tobacco Hungary és a Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – biztosította a szükséges forrást.
A városvezetés további vállalatokkal és turisztikai szereplőkkel is egyeztet a második ütem finanszírozásáról, ebben kiemelt partnerként számítanak a Pécsi Tudományegyetemre és annak fenntartójára is.
A tervek szerint 2026 márciusának végétől hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön indulhatnának járatok Pécsről Münchenbe.
Ahogy beszámoltunk róla, a Pécs-Pogány repülőtérről tavaly tavasszal egyszer már megkezdődött a személyszállítás, és menetrend szerinti repülőjáratok indultak. Ez azért is volt komoly fejlemény, mert charterjárat 12, menetrend szerinti pedig 16 éve nem közlekedett onnan.
A járatokat a máltai Universal üzemeltette az alábbi útvonalakon:
- München és Pécs között,
- valamint Pécs és Málta között.
Ám ezek a járatok időközben leálltak.
Egy teherszállító légiflotta már itt landol
Október közepén már nagy előrelépés történt a Pécs–Pogány repülőtér életében. Bázisrepülőtér lett, itt állomásoznak a Fleet Air International cargo társaság ATR72‑200 típusú 8,3 tonna teherbírású gépei, és itt folyik a szervizelésük is.
Pécs a hazai légi közlekedés egyik úttörője volt, a várost már 1930-tól belföldi járat kötötte össze Budapesttel. A vidéki légi közlekedés az elmúlt évtizedekben leépült Magyarországon, azonban a kormány nemrégiben stratégiát dolgozott ki az iparág újbóli felélesztésére.