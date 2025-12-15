Tesztelték a pezsgőket: mutatjuk, melyikkel érdemes koccintani Szilveszterkor

Legyen szó születésnapi összejövetelről, esküvőről, szilveszteri buliról vagy egyéb jeles eseményről, leggyakrabban valamilyen pezsgőt választunk a koccintáshoz. Éppen ezért a boltok polcain egész évben széles a kínálat, de karácsony és újév közeledtével még keresettebb az ünnepek slágerterméke. A Nébih szakemberei – a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján – összesen 23 száraz rozé pezsgőt hasonlítottak össze. Édességi kategóriájukat tekintve brut nature, extra brut, brut, extra dry és dry kategóriájú termékek is szerepeltek a tesztben, melyek közül 14 pezsgő palackban, 9 pedig tartályban erjesztéssel készült. A 0,75 literes kiszerelésű italok között 12 hazai és 11 külföldi volt.

Még a buborékokat is megvizsgálták a rozé pezsgők tesztjén. Fotó: Shutterstock

A laboratóriumban a szakemberek ellenőrizték – többek között – a pezsgők alkohol- és cukortartalmát, valamint a bennük lévő szén-dioxid mennyiségét és eredetét is. A tesztelt rozék alkoholtartalma – címkéjük szerint – 10,5 és 12,5% között mozgott, mely értékek megfeleltek az analitikai vizsgálatok méréseinek.

A pezsgőkészítésnél a természetes erjedésből származó szén-dioxid a minőség és az eredetiség garanciáját jelenti, ugyanis hozzáadott szén-dioxid esetén csupán habzóbornak és szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbornak nevezhető az adott ital.

A szén-dioxid stabil C13izotóp-vizsgálatával ellenőrizték a szakértők, hogy a termékek valóban a hagyományos módszer szerint készültek-e, azaz a tesztelt pezsgők buborékjai természetesek-e, vagy mesterségesen kerültek az italokba. A vizsgálatok alapján megnyugtató eredmények születtek, ugyanis a tesztelt pezsgőkben lévő buborékok természetes úton, a pezsgő erjedése során keletkeztek. Általánosságban elmondható, hogy az italok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A szakértők a jelölésvizsgálat során ellenőrizték, hogy a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek – mint például az alkoholtartalom és a forgalombahozatali azonosító – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. E téren öt esetben állapítottak meg hibát a szakemberek. Három tétel esetében a kiszerelésen megtalálható QR-kód leolvasásával megjelenő információkkal kapcsolatban merült fel kifogás. Egy pezsgőnél nem igazolt földrajzi árujelző feltüntetésével adódott probléma, egy terméken pedig nem egyezett az eredeti és a kiegészítő magyar nyelvű címke adattartalma. A fenti esetekben jogsértő jelölés miatt hatósági eljárás indult az érintett termékek előállítóival, forgalomba hozóival szemben.