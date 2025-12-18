Már nem csak szilveszterkor pukkan: átalakulóban a magyar pezsgőpiac

Bár a pezsgő továbbra is elsősorban a szilveszter sztáritala, a magyar pezsgőpiac egyre inkább kilép az ünnepi keretek közül. A növekedés nem olyan lendületes, mint korábban, de még mindig tart, miközben a vásárlók ízlése látványosan átalakul. Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta: a fogyasztók körében erősödött a polarizáció: a középkategóriából sokan a prémium felé nyúlnak, de megfigyelhető az is, hogy a vásárlók egy része az olcsóbb termékeket keresi.

Idén különösen jó minőségű alapanyagból készülnek a pezsgők / Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A minőpségi kategóriában versenyző Törley-termékek közül a Francois és a Hungaria szépen fogynak, miközben a prosecco-őrület sem csillapodik. A Törley által forgalmazott, a világon és itthon is piacvezető Mionetto például továbbra is szárnyal, és kétszámjegyű növekedést produkál. Közben egyre többen mondanak nemet az alkoholra, de nem a pezsgőélményre: az alkoholmentes változatok iránt robbanásszerű a kereslet, különösen a száraz típusoknál.

A „száraz november” a Törleynek kifejezetten jól sikerült, és az ügyvezető igazgató abban bízik, hogy januárban ismét felfut az alkoholmentes pezsgők forgalma.

Bár az év utolsó napjaiban hatalmasat nő a forgalom – karácsony után 30-áig mindennap duplázódik – a pezsgő már nem csak a szilveszter itala. Erre a Törley két, az elmúlt években bevezetett pezsgője, az Ice és a Pink is jó példa, amelyek az év minden időszakában népszerűek, és segítik a pezsgőkészítők által már régen hirdetett nézet terjedését, amely szerint a buborékos ital bármikor belefér, legyen szó egy nyári vacsoráról vagy családi ünnepről. Jó hír a rajongóknak, hogy az idei szüret kiváló minőséget hozott, így a következő évek buborékai igazán ígéretesek lesznek.