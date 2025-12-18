Hírlevél
Már nem csak szilveszterkor pukkan: átalakulóban a magyar pezsgőpiac

Lassuló ütemben bővül, de továbbra is növekedési pályán maradt a magyar pezsgőpiac. A vásárlók egy része a prémium buborékokra vált, mások az olcsóbb verziókat keresik, miközben az alkoholmentes pezsgők is egyre népszerűbbek.
Bár a pezsgő továbbra is elsősorban a szilveszter sztáritala, a magyar pezsgőpiac egyre inkább kilép az ünnepi keretek közül. A növekedés nem olyan lendületes, mint korábban, de még mindig tart, miközben a vásárlók ízlése látványosan átalakul. Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta: a fogyasztók körében erősödött a polarizáció: a középkategóriából sokan a prémium felé nyúlnak, de megfigyelhető az is, hogy a vásárlók egy része az olcsóbb termékeket keresi.

EPERNAY - Champagne production. The Champagne region is a wine region in northeastern France, known worldwide for its sparkling wine, Champagne. Located approximately 150 kilometers east of Paris, it extends across the Grand Est region, formerly known as Champagne-Ardennes. The region is known for its rolling landscape of vineyards and historic towns such as Reims. ANP / Hollandse Hoogte / Robin Utrecht netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP), pezsgő
Idén különösen jó minőségű alapanyagból készülnek a pezsgők / Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A minőpségi kategóriában versenyző Törley-termékek közül a Francois és a Hungaria szépen fogynak, miközben a prosecco-őrület sem csillapodik. A Törley által forgalmazott, a világon és itthon is piacvezető Mionetto például továbbra is szárnyal, és kétszámjegyű növekedést produkál. Közben egyre többen mondanak nemet az alkoholra, de nem a pezsgőélményre: az alkoholmentes változatok iránt robbanásszerű a kereslet, különösen a száraz típusoknál. 

A „száraz november” a Törleynek kifejezetten jól sikerült, és az ügyvezető igazgató abban bízik, hogy januárban ismét felfut az alkoholmentes pezsgők forgalma.

Bár az év utolsó napjaiban hatalmasat nő a forgalom – karácsony után 30-áig mindennap duplázódik – a pezsgő már nem csak a szilveszter itala. Erre a Törley két, az elmúlt években bevezetett pezsgője, az Ice és a Pink is jó példa, amelyek az év minden időszakában népszerűek, és segítik a pezsgőkészítők által már régen hirdetett nézet terjedését, amely szerint a buborékos ital bármikor belefér, legyen szó egy nyári vacsoráról vagy családi ünnepről. Jó hír a rajongóknak, hogy az idei szüret kiváló minőséget hozott, így a következő évek buborékai igazán ígéretesek lesznek.

 

