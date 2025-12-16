Ön is érintett lehet! Több millió Pornhub-felhasználó adatát lopták el, zsarolnak a böngészett tartalmakkal

Súlyos adatvédelmi incidens rázta meg az internetes világot, miután hackerek hatalmas mennyiségű információt tulajdonítottak el a Pornhubhoz köthető forrásokból. A BleepingComputer kiberbiztonsági portál beszámolója szerint a támadók több mint 200 millió felhasználói rekordot szereztek meg. Ez összességében 94 gigabájtnyi adatot jelent. A zsákmányolt információk között a prémium tagok keresési előzményei, a megtekintett videók listája és a letöltési tevékenységek szerepelnek.

Nyilvánossá válhatnak a Pornhub előzmények. A kép illusztráció. / Forrás: Unsplash

Váltságdíjat követelnek a Pornhub adatokért cserébe

A bűnözők nem érték be az adatok megszerzésével. Most váltságdíjat követelnek az információkért cserébe. A követelt összeg pontos nagysága egyelőre nem ismert. A Pornhub vezetése nem tagadta a történteket, egy biztonsági közleményben ismerték el az adatszivárgás tényét.

Fontos részlet, hogy a támadás nem közvetlenül a Pornhub rendszereit érte. A hackerek egy külső partnert, az elemzéseket végző Mixpanel nevű céget vették célba.

Ez a vállalat még november 8-án fedezett fel egy úgynevezett "smishing" támadást. A módszer lényege, hogy a bűnözők SMS-üzeneteken keresztül, adathalászattal szerezték meg a cég alkalmazottainak hozzáférési adatait. Így jutottak be az elemzőcég rendszereibe.

A támadásért a ShinyHunters nevű hackercsoport vállalta a felelősséget. Ők most ezzel az adatbázissal zsarolják a Mixpanel ügyfeleit. Fenyegető e-mailjeikben, amelyek a "Mi vagyunk a ShinyHunters" felütéssel kezdődnek, az ellopott adatok nyilvánosságra hozatalát helyezték kilátásba, amennyiben nem kapják meg a kért pénzt.

A Pornhub hivatalos tájékoztatása szerint az incidens kizárólag a külső partnert érintette. Hangsúlyozták, hogy a probléma csak a prémium felhasználók egy kiválasztott csoportjára terjed ki.

A cég megnyugtató hírekkel is szolgált az aggódó ügyfeleknek. A legérzékenyebb adatok, mint a jelszavak és a fizetési információk, továbbra is teljes biztonságban vannak. Ezekhez a hackerek nem fértek hozzá. A vállalat azt is közölte, hogy 2021 óta már nem állnak kapcsolatban a Mixpanellel. Az érintett adatok tehát régiek, 2021-esek vagy annál korábbiak.