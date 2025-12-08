Figyelem, fontos bejelentés a népszerű magyar boltlánctól: új fizetési módot vezetnek be

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar fejlesztésű qvik-fizetés: miként az Origo arról november elején beszámolt, mostanra már minden kétszázadik azonnali utalás qvik-en keresztül történik. Az országos hálózattal rendelkező Praktiker a webshopja után mind a 23 áruházában elérhetővé teszi a magyar fejlesztésű kényelmes és biztonságos mobilfizetési szolgáltatást. A vásárlók már augusztus óta használhatják a qvik-et a barkácslánc webshopjában, december 11-től pedig az országos hálózat valamennyi áruházában bevezetik. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatásával kialakított megoldáshoz a pénztáraknál a technikai feltételeket a SimplePay és a Laurel biztosítják: a fizetés a kasszáknál megjelenő QR-kód beolvasásával és egyetlen jóváhagyással intézhető.
„Bankkártyagyilkossá” válhat a qvik
A qvik egy magyar fejlesztésű elektronikus fizetési megoldás, tavaly szeptember elején indult el, hátteréről, bevezetésének kezdeti tapasztalatairól az Origo összeállítását ide kattintva nyithatja meg. A qvik lényege, hogy a megoldás nem igényel bankkártyát vagy külön applikációt: minden mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfél számára automatikusan használható. A vásárlóknak csupán a kasszánál megjelenő QR-kódot kell beolvasniuk, majd egy gombnyomással elindítani az utalást. A qvik-fizetés a hagyományos és az önkiszolgáló kasszáknál egyaránt elérhető, és a bankok nem számíthatnak fel díjat a használatáért.
A Praktiker jelentős kiskereskedelmi láncként vezeti be a qvik megoldást, amivel kapcsolatban az erre rendezett sajtóeseményen Bartha Lajos, az MNB pénzforgalomért, készpénzlogisztikáért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: „A qvik egy hazai fejlesztésű, megbízhatóan működő mobilfizetési megoldás, amely egyszerű és biztonságos fizetési élményt kínál a vásárlóknak, emiatt érdemes minél több kereskedőnek megfontolnia az alkalmazását. A mostani országos bevezetés egyúttal azt is jelzi, hogy mind a bankok, mind a technikai szolgáltatók felkészültek a rendszer zökkenőmentes működtetésére.”
Flórián László, a Praktiker vezérigazgatója kiemelte: „A vásárlók visszajelzései egyértelműek – a gyors és kényelmes fizetés ma már alapelvárás. A qvik ehhez biztosít új lehetőséget, miközben illeszkedik ahhoz az irányhoz, amelyet a Praktiker az elmúlt években követ a vásárlói élmény erősítéséért.”
A fizikai vásárlásoknál is zökkenőmentes a qvik fizetés
Az OTP Csoporthoz tartozó
- SimplePay Zrt. országos kereskedői elfogadói hálózatával és sokéves tapasztalatával jelentősen hozzájárul a qvik elfogadói hálózat gyors terjedéséhez;
- a kasszarendszerek integrációját biztosító Laurel Kft. pedig stabil technológiai hátteret kínál ahhoz, hogy a qvik fizetések a fizikai vásárlások során is zökkenőmentesen működjenek.
A SimplePay vezérigazgató-helyettese, dr. Al-Absi Gáber Seif elmondta:
A fizetési forma népszerűségét jól mutatja, hogy az indulást követő egy éven belül – idén szeptemberre – azonnali átutaláson alapuló fizetések száma elérte az 1 millió tranzakciót kereskedő partnereinknél.
Azt tapasztaljuk, hogy online környezetben a qvik különösen a nagyobb kosárértékű tranzakciók, például befektetések és biztosítási díjak fizetése esetén népszerű, ami jól tükrözi a felhasználók bizalmát. Az online környezetben történő gyors terjedés mellett az új fizetési mód egyre több fizikai elfogadóhelyen is elérhetővé válik – ennek példája a Praktikerrel való együttműködésünk.”
Bessenyei Attila, a kasszarendszerek integrációját biztosító Laurel ügyvezetője a bevezetés kapcsán kiemelte: „A Praktiker hálózatában működő kasszarendszerekben a qvik integrációja zökkenőmentesen zajlott, ami jól mutatja, hogy a technológia érett a széles körű bevezetésre. A cél az volt, hogy a vásárlók számára teljesen észrevétlenül, a megszokott folyamatok részeként jelenjen meg az új fizetési lehetőség.”
A qvik 2024. szeptember 1. óta minden, mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfél számára automatikusan elérhető.
A hazai fizetési mód bevezetéséről a kiskereskedők és vállalkozók további információkat egyrészt számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójuktól, másrészt az MNB hivatalos honlapján kaphatnak.