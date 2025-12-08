Figyelem, fontos bejelentés a népszerű magyar boltlánctól: új fizetési módot vezetnek be

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar fejlesztésű qvik-fizetés: miként az Origo arról november elején beszámolt, mostanra már minden kétszázadik azonnali utalás qvik-en keresztül történik. Az országos hálózattal rendelkező Praktiker a webshopja után mind a 23 áruházában elérhetővé teszi a magyar fejlesztésű kényelmes és biztonságos mobilfizetési szolgáltatást. A vásárlók már augusztus óta használhatják a qvik-et a barkácslánc webshopjában, december 11-től pedig az országos hálózat valamennyi áruházában bevezetik. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) támogatásával kialakított megoldáshoz a pénztáraknál a technikai feltételeket a SimplePay és a Laurel biztosítják: a fizetés a kasszáknál megjelenő QR-kód beolvasásával és egyetlen jóváhagyással intézhető.

Bevezeti a qvik fizetési megoldást a magyar Praktiker, megtartották az erről szóló tájékoztatót

Fotó: Praktiker

„Bankkártyagyilkossá” válhat a qvik

A qvik egy magyar fejlesztésű elektronikus fizetési megoldás, tavaly szeptember elején indult el, hátteréről, bevezetésének kezdeti tapasztalatairól az Origo összeállítását ide kattintva nyithatja meg. A qvik lényege, hogy a megoldás nem igényel bankkártyát vagy külön applikációt: minden mobilbanki alkalmazással rendelkező ügyfél számára automatikusan használható. A vásárlóknak csupán a kasszánál megjelenő QR-kódot kell beolvasniuk, majd egy gombnyomással elindítani az utalást. A qvik-fizetés a hagyományos és az önkiszolgáló kasszáknál egyaránt elérhető, és a bankok nem számíthatnak fel díjat a használatáért.

A Praktiker jelentős kiskereskedelmi láncként vezeti be a qvik megoldást, amivel kapcsolatban az erre rendezett sajtóeseményen Bartha Lajos, az MNB pénzforgalomért, készpénzlogisztikáért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: „A qvik egy hazai fejlesztésű, megbízhatóan működő mobilfizetési megoldás, amely egyszerű és biztonságos fizetési élményt kínál a vásárlóknak, emiatt érdemes minél több kereskedőnek megfontolnia az alkalmazását. A mostani országos bevezetés egyúttal azt is jelzi, hogy mind a bankok, mind a technikai szolgáltatók felkészültek a rendszer zökkenőmentes működtetésére.”