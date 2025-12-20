Rekordon a magyarok lakástulajdona – mutatjuk, hol a legnagyobb az átlag lakásméret

A szeptemberben elindult, első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon Start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet. A K&H biztos jövő felmérésének legfrissebb eredményei szerint a középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után. A felmérés évek óta vizsgálja a magyarok lakásviszonyait, azt is kimutatta, hogy a saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt - közölte a bank.
A saját tulajdonú lakások aránya stabilan emelkedik
Az Otthon start program indulása ismét reflektorfénybe helyezte a lakhatási döntéseket, különösen az elsőlakás-vásárlók számára. A kutatás évek óta nyomon követi, milyen típusú ingatlanokban élnek a középkorú magyarok, ki a lakás tulajdonosa, mikor szerezték meg az otthont, és mekkora alapterületen laknak. A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – akik a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek.
Csökkent a szülői tulajdonban élők aránya
A 30-59 évesek körében a hosszú távú trendek azt mutatják, hogy emelkedik a saját tulajdonú ingatlanok aránya. Az idei harmadik negyedévben 79 százalékot tett ki, ami a kutatás történetében a legmagasabb érték, 2019-ben például még csak 64 százalék volt ez az arány. A saját tulajdon különösen a negyvenes és ötvenes korosztályra jellemző: a harmincasoknál 73 százalék él saját lakásban, a negyvenesek körében ez 83 százalék, az ötveneseknél pedig 81 százalék. Ezzel párhuzamosan a szülői tulajdonú lakásban élők aránya csökkent a korosztályok között: 14, 9, illetve 3 százalékra.
A jövedelem emelkedésével nő a saját tulajdonú lakás aránya
A bérlakás, mint otthon, elsősorban a nagyvárosokban jellemző. A felmérés szerint Budapesten a válaszadók 23 százaléka, a megyeszékhelyeken 17 százaléka él bérleményben, míg községekben mindössze 5 százalék választja ezt a formát. A jövedelem emelkedésével nő azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek saját tulajdonú lakásban élnek.
- Az alacsonyabb – havi 400 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkező háztartások – körében 70,
- a közepes – havi 699 ezer forint alatti – jövedelműeknél 81,
- a magasabb – havi 700 ezer forint feletti – jövedelműeknél pedig 83 százalék lakik saját ingatlanban.
Ahol már van gyermek, ott 83 százalékban saját lakásban élnek, míg a gyermektelenek esetében ez az arány 74 százalék. Azok között, akik terveznek lakásvásárlást, 68 százalék már most is saját tulajdonú lakásban él, 19 százalék pedig bérleményben lakik.
A gyermeket nevelők majdnem kétharmada családi házban
A lakóingatlan típusa szintén erősen függ a településtípustól. Falvakban a válaszadók 88 százaléka családi házban él, míg Budapesten ez az arány csak 21 százalék. A panellakásokat a fővárosban és a megyeszékhelyeken említették a leggyakrabban, 36, illetve 37 százalékos aránnyal, míg az egyéb, nem panel társasházi lakások kifejezetten a fővárosra jellemzők, 20 százalékos előfordulással. Jövedelem szerint az ikerházakat főként a magas jövedelműek említik, 12 százalékos aránnyal, szemben a másik két csoport 3–4 százalékos értékeivel. A középszintű – diplomával nem rendelkező - végzettségűek körében az átlagnál gyakoribb a családi ház megléte (65 százalék), míg a magasabb végzettségűeknél ugyanez az arány csak 47 százalékos, ellenben az átlagnál magasabb a többi, városiasabb lakástípus említettsége. Ahol van kiskorú gyermek, ott 64 százalék él családi házban, míg ahol nincs, ott 51 százalék.
Fiatalabb és tehetősebb háztartásokban újabb és nagyobb otthonok
A saját tulajdonú ingatlanban élők átlagosan 11 éve vásárolták meg jelenlegi otthonukat, ezen belül az elmúlt öt évben a válaszadók 30 százaléka jutott hozzá a mostani lakásához vagy házához. A korcsoportok között jelentős különbség látszik:
- a harmincas korosztályban a saját lakásban élők 50 százaléka az elmúlt öt évben vásárolt,
- a negyveneseknél ez az arány 26 százalék,
- az ötveneseknél pedig 15 százalék.
Ennek megfelelően az átlagos lakásszerzési idő is jelentősen eltér: a harmincasoknál 6 év, a negyveneseknél 11 év, az ötveneseknél 17 év.
Regionális szinten a központi régióban rövidebb ideje élnek a jelenlegi otthonukban, mint az ország más részein: itt 9 év az átlagos lakásszerzési idő, míg keleten 11, nyugaton 13 év. Az alacsonyabb végzettségűek régebb óta élnek a mostani ingatlanjukban – átlagosan 12 éve –, míg a magasabb végzettségűeknél ez 10 év. A jövedelem emelkedésével csökken az az idő, amióta a háztartások a jelenlegi otthonukban élnek:
- az alacsonyabb jövedelműeknél 13,
- a közepes jövedelműeknél 12,
- a magasabb jövedelműeknél pedig 10 év az átlag.
Az átlagos lakásméret 85 négyzetméter, ami nem tér el jelentősen az előző években mért értékektől, ugyanakkor számszerűen az eddigi legmagasabb átlag. A lakások Budapesten a legkisebbek, átlagosan 70 négyzetméterrel, míg falvakban 93 négyzetméteres átlagos alapterületet említettek. A magasabb jövedelmű háztartások nagyobb ingatlanokban élnek: náluk 96 négyzetméter az átlagos lakásméret, a közepes jövedelműeknél 82, az alacsonyabb jövedelműeknél 74 négyzetméter. A magasabb végzettségűek is nagyobb ingatlanokat említettek, 90 négyzetméteres átlaggal, szemben az alacsonyabb végzettségűek 82 négyzetméterével.
91 négyzetméter a családok átlagos lakásmérete
Lakástípus szerint a lakásokban élők jellemzően 59 négyzetméteres, míg a házakban lakók 99 négyzetméteres alapterületet említettek. A saját tulajdonú otthonok is nagyobbak: akik saját lakásban élnek, átlagosan 89 négyzetmétert mondtak, míg akik nem saját tulajdonú ingatlanban élnek, 72 négyzetméteren laknak. A gyermeket nevelő háztartások is nagyobb alapterületű otthonokkal rendelkeznek: náluk 91 négyzetméter az átlagos lakásméret, szemben a gyermektelenek 78 négyzetméteres átlagával.