Rekordon a magyarok lakástulajdona – mutatjuk, hol a legnagyobb az átlag lakásméret

A szeptemberben elindult, első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon Start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet. A K&H biztos jövő felmérésének legfrissebb eredményei szerint a középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után. A felmérés évek óta vizsgálja a magyarok lakásviszonyait, azt is kimutatta, hogy a saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt - közölte a bank.

A saját tulajdonú lakás különösen a negyvenes és ötvenes korosztályra jellemző. / Fotó: Shutterstock

A saját tulajdonú lakások aránya stabilan emelkedik

Az Otthon start program indulása ismét reflektorfénybe helyezte a lakhatási döntéseket, különösen az elsőlakás-vásárlók számára. A kutatás évek óta nyomon követi, milyen típusú ingatlanokban élnek a középkorú magyarok, ki a lakás tulajdonosa, mikor szerezték meg az otthont, és mekkora alapterületen laknak. A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – akik a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek.

Csökkent a szülői tulajdonban élők aránya

A 30-59 évesek körében a hosszú távú trendek azt mutatják, hogy emelkedik a saját tulajdonú ingatlanok aránya. Az idei harmadik negyedévben 79 százalékot tett ki, ami a kutatás történetében a legmagasabb érték, 2019-ben például még csak 64 százalék volt ez az arány. A saját tulajdon különösen a negyvenes és ötvenes korosztályra jellemző: a harmincasoknál 73 százalék él saját lakásban, a negyvenesek körében ez 83 százalék, az ötveneseknél pedig 81 százalék. Ezzel párhuzamosan a szülői tulajdonú lakásban élők aránya csökkent a korosztályok között: 14, 9, illetve 3 százalékra.

A jövedelem emelkedésével nő a saját tulajdonú lakás aránya

A bérlakás, mint otthon, elsősorban a nagyvárosokban jellemző. A felmérés szerint Budapesten a válaszadók 23 százaléka, a megyeszékhelyeken 17 százaléka él bérleményben, míg községekben mindössze 5 százalék választja ezt a formát. A jövedelem emelkedésével nő azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek saját tulajdonú lakásban élnek.

Az alacsonyabb – havi 400 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkező háztartások – körében 70,

a közepes – havi 699 ezer forint alatti – jövedelműeknél 81,

a magasabb – havi 700 ezer forint feletti – jövedelműeknél pedig 83 százalék lakik saját ingatlanban.

Ahol már van gyermek, ott 83 százalékban saját lakásban élnek, míg a gyermektelenek esetében ez az arány 74 százalék. Azok között, akik terveznek lakásvásárlást, 68 százalék már most is saját tulajdonú lakásban él, 19 százalék pedig bérleményben lakik.