Nem ugrottak meg az árak, mégis máshogy repülnek a magyarok

A repülőjegy-piac stabil maradt, az európai, jellemzően rövidebb utak ára felfelé mozdult, míg a középtávú járatoknál stagnálás látszik. A távolabbi, interkontinentális célállomások viszont egyre drágábbak lettek, amely különbség egyre inkább befolyásolja a magyar utazók döntéseit – számolt be az Origonak idei adatait összegezve a kiwi.com.
Így változott a repülőjegyek ára
Az online utazási platform szerint ár-fronton nem tapasztalhatóak sokkoló változások, de nem alakultak egyformán minden útvonal esetén.
A repülőjegyek átlagára 164,05 euró, vagyis nagyjából 65 ezer forint körül mozgott 2025-ben, ami 1 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
A kép azonban árnyaltabb, ha távolság szerint vizsgáljuk meg az adatokat:
- Rövid távon, azaz 1500 kilométer alatt nem egészen 49 ezer forint, amely 4 százalékos drágulást mutat.
- Középtávú utaknál, vagyis 1500 és 4000 kilométer között csaknem 72 ezer forint, ez változatlan szint.
- Hosszú távon, azaz 4000 kilométer felett nagyjából 248 ezer forint körül alakul, amely 9 százalékos emelkedést jelent.
Ez azt jelenti, hogy az európai utak ára nagyjából változatlan maradt, miközben az interkontinentális repülések egyre költségesebbek lettek.
Ezek az országok és városok vitték a prímet
A portál adataiból az látszik, hogy a magyar utazók továbbra is Európán belül maradnak legszívesebben.
A legnépszerűbb célországok sorrendben: Olaszország, Spanyolország, Görögország, Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Törökország, Portugália, Málta és Dánia. Városi bontásban Róma vezeti a listát, majd Milánó, Barcelona, London, Málta, Párizs, Bari, Alicante, Isztambul és Tenerife következik.
A kiwi.com szerint a magyarok egyre tudatosabban szervezik az utazásaikat. A foglalások átlagosan 45,6 nappal az indulás előtt történnek, ami 13 nappal hosszabb, mint a portál teljes nemzetközi átlaga. A legtöbben – 36 százalék – három héttel és két hónappal az utazás előtt vásárolják meg a jegyet.
Az utak hossza is nő: az 5-6 napos utazások aránya 25-ről 27 százalékra, a 7-10 napos tartózkodásoké 15-ről 16 százalékra emelkedett. Közben a magyarok már 133 országba jutottak el idén, két új desztinációval bővítve a korábbi listát.
Extrém példák és új irányok
A kiwi.com extrém példákat is gyűjtött 2025-ös összesítőjéhez.
Az év eddigi legdrágább foglalása egy észak-amerikai családi utazás volt, 5, 6 millió forintért, míg a legolcsóbb jegy mindössze 2680 forintba került egy rövid thaiföldi belföldi járaton.
Ázsián belül Egyesült Arab Emírségek és Thaiföld továbbra is kiemelkedően népszerű, miközben Üzbegisztán, Azerbajdzsán és Kazahsztán iránt látványosan nő az érdeklődés. Ezzel szemben Észak-Amerika iránt csökkenő kereslet látszik.
A foglalási szerkezet is átalakulóban van. Bár az egyéni utazók még mindig a legnagyobb csoportot adják, még 44 százalék az arányuk, de csökkent. A családi foglalások 34 százalékkal nőttek, és már az összes foglalás 32 százalékát teszik ki, ez lett a leggyorsabban bővülő kategória. A csoportos utazások száma szintén emelkedett, 19 százalékkal egy év alatt.
A Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere, Daniela Chovancová szerint mindez arra utal, hogy a magyar utazók nem mondtak le a repülésről: inkább tudatosabban terveznek, és ott spórolnak, ahol lehet – miközben a távoli élményekért hajlandók többet fizetni.