Nem ugrottak meg az árak, mégis máshogy repülnek a magyarok

A repülőjegy-piac stabil maradt, az európai, jellemzően rövidebb utak ára felfelé mozdult, míg a középtávú járatoknál stagnálás látszik. A távolabbi, interkontinentális célállomások viszont egyre drágábbak lettek, amely különbség egyre inkább befolyásolja a magyar utazók döntéseit – számolt be az Origonak idei adatait összegezve a kiwi.com.

Nem került többe idén a repülőjegy a magyaroknak / Fotó: Melinda Posta

Így változott a repülőjegyek ára

Az online utazási platform szerint ár-fronton nem tapasztalhatóak sokkoló változások, de nem alakultak egyformán minden útvonal esetén.

A repülőjegyek átlagára 164,05 euró, vagyis nagyjából 65 ezer forint körül mozgott 2025-ben, ami 1 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

A kép azonban árnyaltabb, ha távolság szerint vizsgáljuk meg az adatokat:

Rövid távon, azaz 1500 kilométer alatt nem egészen 49 ezer forint, amely 4 százalékos drágulást mutat.

Középtávú utaknál, vagyis 1500 és 4000 kilométer között csaknem 72 ezer forint, ez változatlan szint.

Hosszú távon, azaz 4000 kilométer felett nagyjából 248 ezer forint körül alakul, amely 9 százalékos emelkedést jelent.

Ez azt jelenti, hogy az európai utak ára nagyjából változatlan maradt, miközben az interkontinentális repülések egyre költségesebbek lettek.

Ezek az országok és városok vitték a prímet

A portál adataiból az látszik, hogy a magyar utazók továbbra is Európán belül maradnak legszívesebben.

A legnépszerűbb célországok sorrendben: Olaszország, Spanyolország, Görögország, Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Törökország, Portugália, Málta és Dánia. Városi bontásban Róma vezeti a listát, majd Milánó, Barcelona, London, Málta, Párizs, Bari, Alicante, Isztambul és Tenerife következik.

A kiwi.com szerint a magyarok egyre tudatosabban szervezik az utazásaikat. A foglalások átlagosan 45,6 nappal az indulás előtt történnek, ami 13 nappal hosszabb, mint a portál teljes nemzetközi átlaga. A legtöbben – 36 százalék – három héttel és két hónappal az utazás előtt vásárolják meg a jegyet.

Az utak hossza is nő: az 5-6 napos utazások aránya 25-ről 27 százalékra, a 7-10 napos tartózkodásoké 15-ről 16 százalékra emelkedett. Közben a magyarok már 133 országba jutottak el idén, két új desztinációval bővítve a korábbi listát.