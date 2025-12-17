Kiderült, hogy a hét melyik napján foglalva lesz a legolcsóbb a repülőjegy

A légitársaságok árképzési módszerei az utóbbi években sokat fejlődtek, manapság már a kereslet és kínálat is folyamatosan változtatja a tarifát. Ez azt jelenti, hogy ugyanannak a repülőjegynek az árai akár többször is változhatnak egyetlen nap alatt, azonban még így is vannak kedvezőbb időpontok a repülőjegy foglalására. A Mirror összeszedte, mikor érdemes leginkább jegyekre vadásznunk.

Megvan, melyik nap foglalva a legolcsóbb a repülőjegy

Az Expedia legújabb Air Hacks jelentése, amely nagy mennyiségű globális foglalási adaton alapul, megállapította, hogy a vasárnap a legolcsóbb nap a foglalásra. A kutatás szerint azok, akik vasárnap foglaltak, körülbelül 6%-ot takarítottak meg a belföldi járatokon és akár 17%-ot a nemzetközi utakon a hétfői vagy pénteki foglalási napokhoz képest. Habár ez egyetlen jegy esetében csak kis megtakarítás, de egy család vagy csoport számára akár igen jelentős összeg is lehet.

Ugyanakkor az utazás napja gyakran jobban befolyásolja az árat, mint a foglalás napja – írja a Roadster. Az Expedia adatai alapján a belföldi utaknál általában a szombati indulás a legolcsóbb, míg a nemzetközi járatok esetén a csütörtök számít a legkedvezőbb választásnak. A péntek és a vasárnap általában drágább, mivel ezek a legnépszerűbb utazási napok.

Az olyan eszközök, mint a Google Flights és a Skyscanner megkönnyítik az olcsó jegyek keresését azáltal, hogy naptárba csoportosítva jelenítik meg az árakat, sőt lehetővé teszik az árértesítések beállítását is az egyes útvonalakhoz.

Aki költségeket akar csökkenteni, annak érdemes rugalmasnak lennie

Az utazási szakértők szerint, általános irányelvként elmondható, hogy a legtöbb útvonal esetében 1-3 hónappal indulás előtt a legkedvezőbbek az árak, a nemzetközi járatoknál pedig akár 2-6 hónappal előre is érdemes figyelni a jegyeket. Az olyan csúcsidőszakok, mint például a karácsonyi ünnepek és iskolai szünetek mindig magasabb jegyárakkal járnak, viszont a korai foglalással ilyenkor is lehet spórolni.