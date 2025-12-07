Hírlevél
repülőtér

Mindenki innen akar majd repülni – már épül a világ legkülönlegesebb repülőtere – galéria

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hatalmas várakozás övezi a bhutáni Gelephu Nemzetközi Repülőtér megnyitását, hiszen a létesítmény nemcsak turisztikai szempontból, hanem építészetileg is rendkívül jelentős. A repülőtér különleges dizájnjával idén elnyerte a Future Project of the Year címet a Világ Építészeti Fesztiválján (World Architecture Festival), ahol évről évre a legimpozánsabb projekteket díjazzák. Lélegzetelállító képeket mutatunk a repülőtérről, ahol többek között hangfürdő és jóga is várja majd a repülni vágyókat.
repülőtérturizmusrepülőtér-fejlesztés

A Bjarke Ingels Group által tervezett repülőtér Bhután második nemzetközi légikikötője lesz. A tervek szerint a 2029-es megnyitásakor a reptérről napi 123 járat közlekedik majd, azonban 2065-re már naponta 5,5 millió utast fog fogadni.

Hatalmas várakozás övezi a bhutáni Gelephu Nemzetközi Repülőtér megnyitását, hiszen a létesítmény nemcsak turisztikai szempontból, hanem építészetileg is rendkívül jelentős.
Hatalmas várakozás övezi a bhutáni Gelephu Nemzetközi Repülőtér megnyitását, hiszen a létesítmény nemcsak turisztikai szempontból, hanem építészetileg is rendkívül jelentős. Fotó: Northfoto  

Különleges látványképeken a lélegzetelállító repülőtér

A tervezés során a bhutáni kézműves hagyományokat ötvözték a legmodernebb építészeti megoldásokkal. A terminálépület rácsos szerkezete például faragott fából készült, amely a különleges esztétikuma mellett segít szabályozni a beltéri páratartalmat is. A repülőtéren az utasélmény lesz az egyik fő prioritás, ezért még a jógázni, illetve meditálni vágyóknak is alakítottak ki külön tereket.

Fotó: Northfoto
Fotó: Northfoto  
Fotó: Northfoto  
Fotó: Northfoto  

 

 

