Mindenki innen akar majd repülni – már épül a világ legkülönlegesebb repülőtere – galéria

A Bjarke Ingels Group által tervezett repülőtér Bhután második nemzetközi légikikötője lesz. A tervek szerint a 2029-es megnyitásakor a reptérről napi 123 járat közlekedik majd, azonban 2065-re már naponta 5,5 millió utast fog fogadni.

Különleges látványképeken a lélegzetelállító repülőtér

A tervezés során a bhutáni kézműves hagyományokat ötvözték a legmodernebb építészeti megoldásokkal. A terminálépület rácsos szerkezete például faragott fából készült, amely a különleges esztétikuma mellett segít szabályozni a beltéri páratartalmat is. A repülőtéren az utasélmény lesz az egyik fő prioritás, ezért még a jógázni, illetve meditálni vágyóknak is alakítottak ki külön tereket.

