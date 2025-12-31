Újabb rossz hír érkezett a Revolutról

Véget ért a Revolutnál a készpénz befizetésére vonatkozó tesztidőszak Magyarországon, éles bevezetés helyett azonban kivezetés lett a történet vége.

A Revolut megszünteti a készpénzbefizetést Magyarországon

Fotó: Koshiro K / Shutterstock

Csak szűk kört érint a Revolut döntése

Két éve, 2023. decemberében indította el a Revolut a készpénzbefizetési lehetőséget Magyarországon a fintech számlára, de csak a felhasználók egy kis csoportjának. A szolgáltatáshoz a Paysafe-fel működött együtt a Revolut, és az OMV benzinkutakon volt lehetőség készpénzbefizetésre, amire 2,5 sázalékos díjat számolt fel a társaság.

Pár hónappal a tesztidőszak beindítása után csökkentette a befizetési limiteket a Revolut, többek között egy napon belül maximum 209 ezer forint volt befizethető. De az éves 7,5 millió forintos befizetési maximum is 1,9 millió forintra apadt.

A Revolut most arról tájékoztatta azon kevés ügyfelét, akiknek elérhető volt eddig a szolgáltatás, hogy a benzinkutakon elérhető készpénzbefizetés megszűnik.

A többség ebből sokat nem vesz észre, mert a legtöbb felhasználó eddig sem tudta kihasználni ezt a lehetőséget.

A tesztfelhasználóknak küldött információk alapján 2026. január 26-tól nem lehet készpénzt rátenni a Revolut számlára a töltőállomásokon. Magyarországon bankfiókban, vagy ATM-en keresztül sem lehet készpénzt befizetni a Revolut számlára.

Egyes országokban már elérhetők saját Revolut ATM-ek, amelyek ingyenes készpénzbefizetést kínálnak. Azt nem tudni, hogy ha a Revolut fióktelep elkezd működni, kínál-e Magyarországon majd akár saját ATM-et, akár egyéb készpénzbefizetési lehetőséget.

Nemrégiben a cég azt is bejelentette, hogy megszünteti kriptoszolgáltatásait a magyar piacon.