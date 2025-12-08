Itt a Revolut döbbenetes bejelentése a kivonulásról: december 18-a magyar kriptoügyfelek határideje

„A Magyarországon bekövetkezett szabályozási változások miatt többé nem tudunk kriptoszolgáltatásokat nyújtani” - ezzel a sokkoló üzenettel találkozhatnak a Revolut-felhasználók. A vállalat azt kéri ügyfeleitől, hogy adják el a birtokukban lévő kriptoeszközeiket, mert fiókjukat a cég 2025. december 18. napján automatikusan lezárja.

Revolut: kivonul a magyar piacról kriptoszolgáltatásaival a fintech cég (illusztráció)

Fotó: Koshiro K / Shutterstock

Ezt mondja a Revolut a változásokról

A cég ügyfeleknek küldött tájékoztatása szerint a szabályozásnak való megfelelőség fenntartása végett folyamatosan figyelemmel kísérik a helyben alkalmazandó szabályozási követelményeket. Ennek folyománya az, hogy korábban ideiglenes korlátozásokat kellett bevezetniük a kriptoszolgáltatásokra vonatkozóan, hogy megfeleljenek a helyi és uniós követelményeknek - az előzményekről itt írtunk az Origón.

A Revolut Digital Assets Europe Ltd. a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (CySEC) megkapta a kriptoeszköz-szolgáltatókat (CASP) szabályozó engedélyt, amely a kriptoeszközök piacairól szóló rendelet (MiCA) hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy a következő kriptoszolgáltatásokat korlátozott ideig újra elérhetővé tehetik az ügyfelek számára:

kriptoeszköz-eladás;

kriptoeszközök láncon történő kivétele.

Ám a Revolut figyelmezteti a magyar felhasználókat:

ezek a szolgáltatások csak 2025. december 18. napjáig érhetők el. Eddig az időpontig a magyar ügyfeleknek el kell adnia a kriptoegyenlegüket, beleértve a még ki nem stakelt fedezetet is. Ezt követően a fennmaradó összeget az aktuális piaci áron értékesíti a cég, és lezárjuk a kriptoszámlát.

A fintech cég emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a többi kriptoszolgáltatás továbbra is szünetel. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek nem tudnak

kriptót vásárolni;

kriptót megszerzeni a Tanfolyamokban (ismeretbővítő szolgáltatás);

kriptót befizetni a Revoluton.

Bár új kriptobetéteket nem tudnak fogadni, a nemrégiben befizetett összegeket az ügyfelek átutalhatják egy másik pénztárcába, amennyiben a támogatott tokenekről és blokkláncokról van szó.

Ezenkívül 2025. december 10. 15:00 órakor a cég megszünteti a stakelt egyenleg stakelését (a hálózat támogatásáért kapott jutalom). Az appban feltüntetik e folyamat várható időtartamát – jelzik, hozzátéve, hogy a további eszközök stakelésének lehetőségét is eltávolítják.